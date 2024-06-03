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Украина получила поворотный момент в войне

Тарас Загородний
3 июня 2024, 06:33
2409
Если кто-то в Вашингтоне и Берлине будет продвигать "корейский сценарий" и другие нескрываемые формы капитуляции, он фактически публично признает, что пошел на сговор с Путиным, чтобы его спасти.
Украина получила поворотный момент в войне
Владимир Путин, Владимир Зеленский / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот

Рубрика "Добрым словом и пистолетом можно достичь больше чем просто добрым словом или "Путь от уговоров сдаться до вынужденных разрешений на удары по территории России"

Честно говоря, не понял восторженных возгласов "запад позволил бить их оружием по территории России". От этого веет комплексом неполноценности. Правильнее, как по мне, говорить, что "Украина заставила делать Запад то, чего он не планировал делать - дать разрешение бить по территории России".

Несмотря на требования сдаться (который был оформлен в виде плана премьера Италии Драги) в первые месяцы широкомасштабного вторжения от разного рода "полезных идиотов", просто коррумпированных политиков на зарплате у России и Китая, просто политиков, которые не хотят напрягаться и которым легче лицемерно зевать и говорить правильно слова "о ценностях, демократии, ужасах войны", Украина не слушалась разного рода "добрых самаритян".

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Даже когда помощь пошла, все это прикрывалось нескрываемым раздражением, за которым читалось: "когда же вы наконец сдохните, потому что у нас пенсии в "Газпроме" пропадают".

Несмотря на это, Украина последовательно раскрывала фальшь и лицемерие, когда публично нам намекали, что не стоит бить по НПЗ врага, потому что это, оказывается, "гражданская инфраструктура". Украина не обращала внимание на истерики некоторых политиков в Вашингтоне и Европе, которые хотят в очередной раз спасти Россию от хаоса.

Они продолжали катать истерики, когда дронами уничтожали станции предупреждения ядерных ударов в России, сливая в прессу свое "недовольство". Но именно после этого стала очевидна фальшь и ложь, которую активно продвигали с удовольствием на Западе с подачи Москвы о "ядерной войне". Как мы видим, что ничего такого нет. И эти сказки, из-за которых нам задерживали оружие, оказались сказками. Но без действий Украины, эта ложь не была бы разоблачена.

Это придало уверенности в первую очередь странам Восточной Европы, Балтии, Скандинавии, которые начали уже давить на Вашингтон и на группу Салливана-Бёрнса, которые старательно подыгрывали Москве, поддерживая мифы "о ядерной эскалации".

В результате Украина получила поворотный момент в войне, несмотря на яростное сопротивление. Теперь ситуация кардинально меняется. Блеф раскрыт.

Если кто-то в Вашингтоне и Берлине будет продвигать "корейский сценарий" и другие нескрываемые формы капитуляции, он фактически публично признает, что пошел на сговор с Путиным, чтобы его спасти. Нарушит подписанные договоры (в частности, Хельсинкские соглашения от 1975 года о нерушимости границ в Европе) и подтвердит, что как минимум половина слов о "поддержке" были откровенной лицемерной ложью, поскольку никаких препятствий для предоставления Украине оружия в полном объеме нет и "ядерная эскалация" оказалась ложью, хотя они наверняка сами об этом знали.

Поэтому следует утраивать усилия в этом направлении и требовать выполнять свои обязательства, требовать конкретики относительно требований о возвращении границ 91 года. Как это Вашингтон и Берлин будет делать? Это их проблемы. Пусть на встречах с Нарышкиным Бернс не обсуждает как за счет Украины порешать свои проблемы, а ставит вопрос как россияне уходят из Украины.

Госпожа Нуланд, вместо того, чтобы избегать вопроса оставить ли Украине Крым и Донбасс, едет в Москву и ведет переговоры о том, как россияне уходят из Украины. В том числе из Крыма и Донбасса. Благо русский язык знает.

Тут я вижу, что от Украины требуют не поднимать вопрос вступления в НАТО на саммите НАТО. Ну, так это ваши проблемы, если окажется, что половина ваших слов является ложью. Пострадает ваша репутация, а не наша. Это ваши проблемы, а не наши. И репутационные потери будут больше у вас. Нам терять нечего.

В обмен на молчание давайте больше оружия и заставляйте Россию "забирать манатки".

Будут ли раздражаться на Западе? Конечно, будут. Ломаются планы, многолетние схемы и стратегии, которые ломает Украина потому что хочет жить. Ничего потерпите. Привыкайте.

А Украине следует усиливать удары по энергетике сами понимаете кого, несмотря на истерики и раздражение.

Как как-то кто-то сказал в Израиле: "Пусть лучше не любят государство Израиль, чем сочувствуют евреям в Освенциме". Потому что фальшивые сочувствия всегда легче демонстрировать, чем делать то, чего не собирался делать.

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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