Украина подняла ставки: почему ввели санкции против Лукашенко

Украине необходим формат в котором она может выставлять собственные требования, продвигать свои интересы.

Лукашенко и Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл персональные санкции в отношении гражданина Беларуси Александра Лукашенко. В качестве обоснования на сайте президента приведены аргументы сотрудничества беларуских властей с РФ а так же, цитата "обмен суверенитета Беларуси на продления собственной власти".

На первый взгляд, может показаться, что это сильный санкционный шаг, который будет иметь эффект тут и сейчас. Однако оценка санкционных механизмов, указанных в решении РНБО приводит к выводу, что эти ограничения Лукашенко как физическое лицо даже не почувствует.

Получается решение бесполезное?

Я бы так не говорил. Скорее, речь идёт о политическом сигнале. Либо политической демонстрации. Которую можно воспринимать как поднятие ставок перед очень даже вероятным появлением отдельного украино-беларуского переговорного трека.

Суть происходящего в процессах после возможной заморозки войны, американском треке контактов с Лукашенко, появлении польского и (скоро) литовского треков. Украине необходим формат в котором она может выставлять собственные требования, продвигать свои интересы.

Для Лукашенко так же необходима возможность выхода на сотрудничество с Украиной. Об этом он и намекал и прямо говорил не раз. Но рассчитывал "решить вопрос через голову" Банковой.

Украина подняла ставки и, образно говоря, пригласила к разговору. Где говорить придётся "от себя" и отвечать за свои слова.

