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Украина одним Нептуном спутала все карты Кремлю

Александр Кочетков

политический аналитик

14 апреля 2022, 19:45

Единственный театр военных действий, на котором господствовал агрессор — это было море, но сейчас с этим покончено.

крейсер Москва
Украина нанесла удар по российскому крейсеру Москва / Коллаж Википедия, Укрпочта

"Он утонул. Как подлодка "Курск"", ‒ мог бы заявить рашистский фюрер, если бы не прятался в бункере.

Замечу: то, что флагман российского черноморского флота таки пошел на дно, сообщает турецкая и румынская пресса. Зачем им врать? При этом совершенно непонятно, сколько членов экипажа удалось эвакуировать. Те же турки, принимавшие участие в спасении, сообщили о 54 моряках. А остальные почти 500 что?

Утопла "Москва" или повреждена настолько, что не сможет участвовать в боях — не суть важно. Куда интереснее, что наша атака была проведена грамотно: этот крейсер как раз был силен своей ПВО, в том числе, противоракетной. И поэтому орков сначала отвлекли атакой "Байрактара", и они проспали два низколетящих "Нептуна" в борт.

Почему раньше не атаковали? Потому что "Нептуны" берегли на случай морского десанта против Одессы. А теперь нам подвезли "Гарпуны", и можно действовать без ограничений.

Что нам дает эта успешная атака?

Во-первых, если и раньше морской десант рашистов на Одессу выглядел маловероятным, то теперь эта вероятность стремится к нулю. Потому что если мы можем издалека поразить крейсер, то десантный корабль вблизи — тем более. Соответственно, на освобождение Херсонской области может быть задействована еще большая часть сил Одесского гарнизона, чем сегодня.

Читайте такжеПонты да и только: как Украина потопила "несокрушимую мощь" РоссииВо-вторых, единственный театр военных действий, на котором господствовал агрессор — это было море (в воздухе у них преимущество, а не господство!). И с нынешнего момента с этим покончено: российские корабли нигде не могут чувствовать себя в полной безопасности.

В-третьих, "Нептун" ведь может поражать и наземные цели. И если премьера вышла такой замечательной, то почему бы не исполнить на "бис" на других площадках?

В-четвертых, идет война экзистенциальная и сакральная. И как это символично, когда в результате своей агрессии горит Москва — хоть корабль, хоть город. Сразу веет киевлянином Булгаковым.

viber
война в Украине Александр Кочетков
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