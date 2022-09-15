Комаров в Балаклее / Фото со страницы Комарова в Facebook

"Они раздевались до трусов, бросали форму и прятались в подвале. Но так в трусах их в плен и брали", - рассказывают мне жители деоккупированных территорий Харьковщины о бегстве россиян. Они столкнулись с контрнаступлением, отразить которое физически не могли. Хотя собирались в Харьковскую область всерьез и надолго.

Об этом говорит многое: россияне запускали оккупационную власть во всех сферах жизни, перекрасили многое в триколор, развесили борды "россия навеки", завозили в магазины "сосиски ЛНР", "московский майонез", русские напитки. Уходить не собирались.

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А простые украинцы были вынуждены жить, принимая навязанные правила. Тех, кто был не согласен, ждали пыточные (страшные места – ток, ногти, дубинки с презервативами и т.д.) Нам предстоит узнать еще много жутких фактов о пытках, которые россияне устраивали украинцам, пытаясь построить в Харьковской области русский мир и отфильтровать всех, кто против.

Но их планы разрушило гениальное украинское контрнаступление. Было интересно наблюдать в режиме реального времени, как российская пропаганда неуклюже пытается скрыть провал. Доходило до абсурда: по центру Балаклеи уже гуляют мамы с детьми, рассматривая брошенную русскими бронетехнику, а росновости вечером того же дня сообщают, что "в Балаклее идут бои, но город под контролем армии рф".

Россия не только потерпела полное поражение на Харьковском направлении, но и в очередной раз захлебнулась в своей лжи, которую замечают уже и россияне. Школьнику ясно, что полгода занимать и удерживать огромную территорию, чтобы потом вдруг "планово перегруппироваться", побросав технику, оружие и боеприпасы - это ложь.

Уходят, когда получают. Уходят, когда остаются отрезанными от снабжения, с уничтоженной логистикой. Уходят, когда терпят поражение. Украина не оставила россиянам шансов в Харьковской области. Украинская Армия, Полиция, ТРО, Нацгвардия, Пограничники – наша гордость. У нас гениальное военное командование. У нас героические люди. Низкий поклон каждому бойцу. Вечная память нашим героям, которые отдали свои жизни...

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