Украина не может стоять за этой атакой на Кремль

Наиболее правдоподобной выглядит версия о том, что это была провокация самого Кремля.

https://opinions.glavred.info/ukraina-ne-mozhet-stoyat-za-etoy-atakoy-na-kreml-10467898.html Ссылка скопирована

Россия сама обстреляла Кремль / коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Технически у Украины есть возможности нанести подобный удар – есть средства поражения с таким радиусом действия, то есть способны достать до Кремля. Вот только зачем? Тут вопрос целесообразности такого удара. Нет смысла тратить беспилотники, время и усилия, чтобы выполнить сомнительную с военной точки зрения операцию – ударить по куполу Сенатского дворца Кремля. Украине лучше потратить эти беспилотники на уничтожение топливного склада или самолета, которые являются военными объектами. Потому нет вопросов к целям атак в Севастополе, на Тамани, в Брянской области.

Быть может, беспилотники просто не долетели до военного объекта? Тоже вряд ли, ведь там никаких военных объектов, кроме царь-пушки, нет, по крайней мере, пока на Красную площадь не вышли колонны военной техники на парад, и пока там не появилось военно-политическое руководство России, которые также являются легитимными военными целями.

видео дня

Потому я больше склоняюсь к другим версиям случившегося.

Во-первых, это вполне мог быть результат действий российских партизан, которые чисто "по приколу" попробовали проверить систему ПВО Кремля – она не сработала.

Во-вторых, наиболее правдоподобной выглядит версия о том, что это была провокация самого Кремля.

У этой провокации могли быть разные цели. Первая – отмена парада 9 мая, ссылаясь на возможность атак на Кремль. Если российская власть просто решила отменить парад, потому что там кое-кто наделал в штаны и боится выйти на Красную площадь, ей нужна весомая причина, чтобы сделать это. Удар по Кремлю – вполне весомая причина. Устроив атаку беспилотниками на Кремль, организаторы провокации показали, что Украина уже может достать до Красной площади, потому все мероприятия по случаю 9 мая отменяются. Вот только мы и без этой "акции" уже давно дали понять, что достаем далеко вглубь территории РФ. Нам нет смысла доказывать, что мы можем достать до Москвы, если мы дотянулись до Энгельса.

Вторая – создание повода для нанесения удара Россией по украинским объектам, допустим, по Верховной Раде, Офису президента и т.д., то есть для большой ракетной атаки. У россиян сейчас есть возможность устроить массированный ракетный удар – на данный момент у них есть более 50 ракет, и это количество они могут увеличить до сотни, чтобы ближе к 9 мая ударить по Украине ракетами, сказав, что, мол, это ответ на то, что украинцы посягнули на российскую курицу на башнях.

Украина не может стоять за этой атакой на Кремль, поскольку нет военной целесообразности таких действий.

Роман Рассвет, специально для Главреда