Украина не должна позволить Путину организовать новое "Дебальцево"

В ближайшие дни Россия бросит все силы на захват Мариуполя / Фото Reuters

Сейчас пошёл новостной вал об освобождённых селах на Киевщине. Это, конечно, здорово и я очень рад за их жителей.

Но нельзя заранее радоваться Победе и недооценивать врага.

Путину кровь из носу нужна знаковая победа. Поэтому сейчас бои за Мариуполь и другие районы в Донецкой области станут наиболее напряженными.

Геополитически, геоэкономически, с любой точки зрения Мариуполь перевешивает десятки и даже сотни сел.

Вспомните, как в 2014-м все радовались взятию небольшого Славянска, с которого и началось российское вторжение в Украину. Но "проморгали" переезд Гиркина и Ко в миллионник-Донецк по открытой степи , после чего конфликт потерял возможность военного решения на 8 лет и перешёл в стадию "мясорубки", включая гражданских.

Так вот как бы так не произошло и в этот раз. Радуясь небольшим победам, можем упустить главное, позволив путлеру организовать новое "Дебальцево".

Лишь несколько фактов о важности Мариуполя:

Там выплавлялось около 30% всей стали в Украине. А это и экспорт и валюта, и сырье для военной техники. И большая доля украинского ВВП.

Читайте такжеПутину нужна эффектная победа в УкраинеПорт. Ворота для экспорта из Донецкой и Луганской областей. Это выход в мировой океан. У "ДНР" не было реального выхода к морю. Курорт для оккупантов в Седово не в счёт.

Несколько сот тысяч населения, которые ещё остаются в городе. Эта война и за человеческие ресурсы тоже. Фактически мы наблюдаем там kidnapping в промышленных масштабах, когда тысячи людей насильно и без документов отправляют в Россию.

А десятки тысяч заблокированы в окрестных селах и городах, включая Бердянск. Откуда рашисты намеренно не позволяют людям выехать, скрывая гуманитарные корридоры.

Так что все внимание на Мариуполь в следующие две недели. Там во многом будут решаться итоги этого этапа войны и условия перемирия.