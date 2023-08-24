Украина наконец начала производить собственные мины

Регулярно пишу о том, что Украина должна создать собственный ВПК. В ситуации, когда мы зависим от настроения наших союзников, трудно прогнозировать сколько украинские военные смогут продолжать контрнаступление.
Сегодня нашей стране передают оружие, технику и снаряды, завтра могут измениться настроения среди наших партнеров. Поэтому крайне важно Украине наладить собственное производство снарядов и оружия.
Первые шаги по созданию собственного ВПК уже сделаны. Прочитал новость: "Украинская Бронитехника" наладила совместное производство 120-мм мин с двумя странами НАТО.
Такие снаряды в настоящее время наиболее распространены для видов оружия, находящихся на вооружении в ВСУ. Эти мины используют для уничтожения солдат противника, техники, укрытия, огневых позиций. Они соответствуют стандартам НАТО.
Сейчас военные наконец начали получать тысячи новых минометных снарядов, которые производят в Украине. Собственное производство позволяет руководству ВСУ планировать военные операции и быть уверенным, что снарядов хватит.
Проще говоря, больше своего оружия - ближе победа.
Кто такой Тарас Загородний
Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.