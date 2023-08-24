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Украина наконец начала производить собственные мины

Тарас Загородний
24 августа 2023, 06:10
38
Такие снаряды в настоящее время наиболее распространены для видов оружия, находящихся на вооружении в ВСУ.
Мыны, Украина
Производство 120-мм мин / Коллаж Главред, фото Украинская бронетехника

Регулярно пишу о том, что Украина должна создать собственный ВПК. В ситуации, когда мы зависим от настроения наших союзников, трудно прогнозировать сколько украинские военные смогут продолжать контрнаступление.

Сегодня нашей стране передают оружие, технику и снаряды, завтра могут измениться настроения среди наших партнеров. Поэтому крайне важно Украине наладить собственное производство снарядов и оружия.

Первые шаги по созданию собственного ВПК уже сделаны. Прочитал новость: "Украинская Бронитехника" наладила совместное производство 120-мм мин с двумя странами НАТО.

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Такие снаряды в настоящее время наиболее распространены для видов оружия, находящихся на вооружении в ВСУ. Эти мины используют для уничтожения солдат противника, техники, укрытия, огневых позиций. Они соответствуют стандартам НАТО.

Сейчас военные наконец начали получать тысячи новых минометных снарядов, которые производят в Украине. Собственное производство позволяет руководству ВСУ планировать военные операции и быть уверенным, что снарядов хватит.

Проще говоря, больше своего оружия - ближе победа.

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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война в Украине ВСУ Тарас Загородний
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