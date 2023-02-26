Нам выгодно решить вопрос Приднестровья уже сейчас

Россия вкладывает сумасшедшие деньги в раскачивание ситуации в Молдове, понимая, что это бессмысленное и заведомо проигрышное мероприятие.

Украина может решить вопрос Приднестровья, считает Жданов / УНИАН, скриншот YouTube

Как бы парадоксально это ни звучало, но нам выгодно, чтобы в Приднестровье началась какая-то заварушка. Потому что в этом случае руководство Молдовы может обратиться к Украине за помощью, а у нас достаточно сил и средств, чтобы одной войсковой операцией, одним махом решить вопрос Приднестровья – демилитаризировать его, просто войти и разоружить российскую группировку войск.

Вообще, я бы даже не говорил об открытии второго фронта. Россия вкладывает сумасшедшие деньги в раскачивание ситуации в Молдове, понимая, что это бессмысленное и заведомо проигрышное мероприятие, потому что российские войска не смогли пробить ни сухопутного коридора, ни морского коридора в Приднестровье. Высадка российского десанта в районе Одессы или Белгород-Днестровского не состоялась, от Вознесенска их отбросили, а сейчас с правого берега Днепра их вообще выкинули.

Россия надеется, используя тяжелое экономическое положение Молдовы, через оппозицию раскачать там ситуацию, чтобы состоялись новые выборы, а нынешние президент и парламент ушли в отставку. Тогда бы на досрочных выборах РФ привела бы к власти пророссийского кандидата или сформировала бы пророссийский парламент. Сейчас оппозиция выводит людей в связи с высокими тарифами ЖКХ. Приведя к власти пророссийского политика, РФ хочет потребовать от Украины или Румынии заключения договора сервитута, то есть предоставления коридора для выхода вовне, потому что Молдова является анклавом между Украиной и Румынией.

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Вот что делает Россия. Ни о каком открытии второго фронта речь не идет.

Что касается попытки захвата аэропорта, то, скорее всего, это может рассматриваться как террористический акт со стороны российских военных, находящихся в Приднестровье, чтобы не дать возможности перебрасывать воздушным путем силы безопасности или спецназ из какой-нибудь страны, которая захочет помочь Молдове. Мы-то можем войти сухопутным путем, у нас сухопутная граница. А для того, чтобы сберечь правительство и обезопасить президента Майю Санду, Румыния может перебросить свой спецназ самолетами в Кишинев. Или, допустим, американские десантники, которые стоят в Польше, не под флагом НАТО, а под флагом США по официальной просьбе Молдовы могут быть переброшены в Кишинев.

Но то, что сейчас Россия пытается раскачать ситуацию, нам выгодно тем, что мы можем решить вопрос Приднестровья. Все равно рано или поздно это придется сделать, не сейчас, так после победы. Этот анклав нужно будет демилитаризировать, а без вооружения россияне там ничего не смогут сделать. На этом вся их власть закончится. Плюс присутствие иностранных граждан на территории Молдовы – естественно, их депортируют в Российскую Федерацию.

Нам выгодно решить вопрос Приднестровья уже сейчас, поскольку, если мы сейчас демилитаризируем эту территорию, мы получим массу свободных войск, которые мы держим на границе с Приднестровьем и которые мы бросим на Донбасс.

Нет худа без добра. Россия даже тут, не понимая ситуации или не желая ее понимать, раскачивая ситуацию в Молдове, может привести к тому, что мы еще и получим выгоду от этого. С одной стороны, мы ликвидируем этот российский анклав, эту опухоль, а с другой – высвободим свои войска, которые перебросим на восток. Пока что мы вынуждены держать их на границе с Приднестровьем с первого дня вторжения российских войск в Украину.

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт, специально для Главреда