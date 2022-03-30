Как остановить Путина

В Вашингтоне не знают, как плавно и безболезненно убрать из власти Путина / Reuters

Слова Байдена о том, что "Путин не может оставаться у власти", произнесенные им в Варшаве, взбудоражили общественность: неужели у США есть план по отстранению этого говнюка? Хозяину Белого Дома пришлось даже объясняться: "Я просто выразил свое моральное возмущение, которое чувствовал в тот момент. Я имел в виду "он не должен оставаться у власти" в том же контексте, как, например, "плохие люди не должны продолжать делать плохие вещи". Но это не значит, что у нас есть конкретная цель, чтобы каким-либо образом сместить Путина".

Безболезненных вариантов для смещения, действительно, нет. В противном случае, вторжение "русского мира" в Украину не обернулось бы для России таким валом санкций.

Путин понял, что недооценил решимость Запада и самих хозяев денег разобраться с агрессивным режимом, который за 22 года всех изрядно задолбал. Когда даже Германия, унавоженная и шрединизированная, заявляет о готовности покончить с нефтегазовой зависимостью от РФ как можно скорее! Когда иезуитская схема "углеводороды только за рубли" встречает дружное отторжение и ЕС, и Японии. Путин, вжившийся в роль лоховода-переигрывателя, за последние недели огреб столько тумаков и затрещин, сколько не получал за все годы своего правления. Немцы, которые были убеждены в скором падении Киева, внезапно стукнули себя по затылку и развернулись на 180 градусов, увидев в деле "вторую по мощи армию" оборванцев.

Читайте такжеНад вами смеются и гонят отовсюду, и это только начало жалкого конца России: как Путин кинул россиян

Что не стырили при Сердюкове – растащили при Шойгу. А теперь, похоже, и самого министра обороны спутиниздили. Где он? – одному Путину известно. Теперь приходится вскрывать консервы да нагонять переговорную дымищу, дабы перегруппироваться и набрать новую орду орков, которых уже вербуют по колониям, обещая полную амнистию и кучу трофейных ништяков. Отморозь идет охотно, но много ли ее? Военкоматы открыли свои избы-вербальни, куда заманивают мясистым кошельком христопродавца – лишь бы выполнить кремлевские разнарядки. Но и это будет не армия, а сырье для фарша.

Перекрыть поставки оружия в Украину с Запада нереально – вот и приходится тупо утюжить города в пыль и крошку. Еще немного – и вся Украина превратится в одно сплошное Алеппо. Не зря же в Сирии тренировались, не так ли, пилот Красноярцев?

Эрдоган благословляет на результат, но кремлевские переговорщики сидят с кислыми минами: уж они точно знают, что Путину нужно время, а не мирный договор. Он так и сказал своей барсетке Абрамовичу: "Я их уничтожу". И верный пес Кадыров задолдонил то же самое: "Мое мнение убеждённое, что от этих переговоров никакого толку не будет. Я считаю, надо полностью закончить начатое: уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов. Только тогда нужно принимать решение, что делать дальше".

Читайте такжеВозмездие наступит раньше, чем кажется: из-за войны в Украине Россия обречена рассыпаться

А вот с этим "что делать дальше" – большая проблема, ибо сама система почувствовала для себя угрозу, исходящую от еще недавно любимого фронтмена. Каждый день войны наносит по ней новые удары, от которых так просто не оправиться.

Страна шатается на пороге дефолта; пропаганду лупят в инфополе так, как не лупили никогда, и на горизонте в ответ на "денацификацию" замаячила "дерусификация" во всем мире. Русский бизнес? – до свидания. Русский турист? – не обслуживаем. Просто русский? – не желателен.

Система выпустила на манеж бархатного переговорщика Абрамовича и телевизионных гейш – Овсянниковых да Агалаковых, которые принялись гипнотизировать Запад россказнями о том, какие они жертвы, и что "не все русские такие, а во всем виноват лично Путин".

Плешивцу обо всем этом докладывают, после чего он еще яростнее мацает любимую кнопку. Пробежится по потолку – почешет, еще раз проскачет – опять помацает. И так круглосуточно. Крысиное чутье подсказывает: "Еще немного – и тебя выдавят, как гнойник из организма. Чувствуешь нарастающее давление? Всех предателей не перетравишь, не перестреляешь по подъездам, и с каждым днем их будет становиться все больше".

Читайте такжеНедолго смеялись российские Искандеры: почему РФ не удастся пополнить запасы закончившихся ракет

Возбудились и патентованные отмыватели с паттерном "есть и приличные россияне". Они живехонько отмыли от крови нижнюю полоску российского флага, и получили бело-сине-белую тряпочку, с которой теперь ходят по европейским городам в попытках снискать сочувствие и понимание. Бровки домиком, поза жертвы и интонация порабощенного заложника, по замыслу, должны убедить европейцев, что перед ними – не беспринципные совкопитеки, а невинные овечки, измудоханные на путинской скотобазе. Даже по украинским телеканалам скачут бесконечные спасители "великой, но обманутой России" – яйцеголовые политологи, бизнесмены, экономисты, вчерашние адвокаты, переодевшиеся в медийных аналитиков. И все они впихивают, впаривают, уговаривают и увещевают: "Не разрушайте нашу империю до основания! Дайте нам шанс сохранить систему! Мы ее перестроим, разберем и соберем, и будет она у нас человечная и демократичная. Вот только мясников чекистов прогоним, и превратим кровавую скотобазу в вольный зоопарк, где волк оближет ягненка, а удав цыпленком подавится". И машут новой тряпочкой, и смущенно опускают глазенки, как стыдливые подростки на улице красных фонарей. И навязчиво высовывается из-за кулис классический двойной суперагент Христо Грозев, сливающий во все унитазы сверхсекретную муть о тайных похождениях Новичка с желудочным расстройством Абрамовича. Вся эта системная рать, выстроенная во имя спасения и перезагрузки системы, внушительно наступает с Запада на Восток, внося в путинский лагерь сомнения и раздрай.

Путин знает: вечных фронтменов не бывает. Безжалостной машине избавиться от него – как соплю размазать. И долго ли он сможет вести войну на два фронта, когда второй фронт – сама система, которая его предала?

Читайте такжеРоссия свихнулась надолго: почему Европе не избежать участия в третьей мировой

В Вашингтоне, действительно, не знают: как плавно и безболезненно убрать из власти Путина. Зато радикальный финал может спровоцировать сам фраер-фюрер. Ушатав страну о стенку, Путин может сделать то же самое и с системой. Ему надо лишь решиться на применение последнего начесанного аргумента. После сбора ядерных грибов никто в мире не захочет слышать ни про какую Россию и ее демократическую оппозицию, про русскую культуру и балет, а русскому медведю засунут в жопу балалайку и заколотят сверху матрешкой – чтобы никогда не вылезла.

Поэтому месть Путина системе, как ни парадоксально, может обернуться единственным добрым делом упоротого маньяка, принесшего миру столько страданий и столько смертей…

Александр Сотник, главный редактор независимого общественно-политического канала Sotnik-TV, российский журналист, писатель, публицист, для Sotnik-TV