Украина и Россия получили успехи в небе. Но есть нюанс

На этой неделе Россия и Уганда подписали договор о неразмещении оружия в космосе первыми. Вот так и закончилась космическая гонка вооружений.

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Украине могут предоставить F-16 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Выкипедия

Украина получит самолеты F-16 гораздо раньше самых оптимистичных надежд. Судя по всему, уже до конца года, а может и до конца лета, эти самолеты уже будут на вооружении ВСУ. Со всеми замечательными последствиями для любящих русских, которые так любят быть теми самыми соседями, что мешают спать. И теперь ВСУ сможет еще эффективнее выполнять наставления по песне российской певицы.

Почему произошли такие резкие изменения? При том опять на фоне горевания "вот сейчас Запад нас точно сольет и принудит к компромиссу с Путиным"? Этим нытикам не мешает даже совместное заявление стран G7, что китайцы могут засунуть свой мирный план Путину в задницу.

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Кто знает. Может американцы убедились на примере патриотов насколько эффективными могут быть украинцы и как это способствует продажам. А может убедились, что угрозы россиянами эскалации ничего не стоят, ведь их кинжалы теперь не страшны никому. В любом случае, получается, что россияне своими бессмысленными ночными атаками Киева сами приблизили этот миг. Стратеги. Как раньше они сделали все, чтобы Украина получила современные системы ПВО, включая тех же патриотов, своими бессмысленными и жестокими террористическими атаками против энергетики. Путин снова всех переиграл.

А возможно просто время пришло. И надо поздравить украинских дипломатов и всех остальных, кто давил в этом направлении.

При том, чтобы россияне не смогли в духе "это все эскалация", разрешение дадут американцы, тренировки будут проходить в Британии, а самолеты, судя или по всему, предоставят Нидерланды и компания (Дания и Бельгия наиболее вероятны). И что теперь Медведеву делать? Разрываться в своей ненависти? Кого пугать?

Но и у русских были успехи в небе. На этой неделе Россия и Уганда подписали договор о неразмещении оружия в космосе первыми. Вот так и закончилась космическая гонка вооружений.

Кто такой Сергей Фурса Сергей Владимирович Фурса-украинский инвестиционный банкир, финансовый эксперт, публицист, радио - и телеведущий.

Родился в Киеве. Учился на экономическом профиле Политехнического лицея НТУУ КПИ в течение 1996-1999 гг. В 2002 году окончил институт прикладного системного анализа НТУУ КПИ по специализации "системный анализ финансового рынка".Также в 2006 окончил Международный университет финансов. Профессиональная карьера: Аналитик, руководитель отдела анализа и отраслевых исследований — Укрсиббанк, 2005-2008; Старший научный сотрудник по кредитам с фиксированным доходом-Renaissance Capital, 2008; Старший аналитик-Astrum Investment Management, 2008-2011 гг.; Специалист отдела продаж долговых инструментов, заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами-Dragon Capital, с 2011.

Можно, конечно, подумать, что россияне то подписали просто, чтобы хоть что-то подписать. Для демонстрации отсутствия изоляции. А Уганда, почему-то, очень любит русских и готова подписывать что угодно.

Но есть и другая версия. Может Путин спутал Уганду и Ваканду..?

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