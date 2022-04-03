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Украина и Россия – от добрососедства до геноцида: почему Путин истребляет украинцев

Александр Кочетков

политический аналитик

3 апреля 2022, 17:05

Буча за месяц оккупации Россией превратилась в украинскую Сребреницу.

Из-за имперской мании Путина россияне и украинцы более не могут существовать в одном пространстве и времени
После расстрелов мирного населения в Буче и Гостомеле россияне заслуживают отношения как к зверям-людоедам / Телеграм-канал Pravda Gerashchenko

Кадры из Бучи и других украинских городов, всего лишь месяц находившихся в оккупации, шокируют. При отходе российские войска расстреляли сотни мирных граждан – чтобы они не могли свидетельствовать о тех варварских грабежах и насилии, которые творили "освободители". Такого не было даже в 2015 году в противостоянии с пророссийскими ополченцами на Донбассе. Это украинская Сребреница, об этом должен знать весь мир. Особенно те страны, в которых до сих пор лицемерят, что "РФ вынудили вторгнуться в Украину".

В этой связи напомню историю украинских взаимоотношений с путинской недоимперией.

2003 год: на фоне "борьбы с олигархами" (тогда арестовали Ходорковского) рейтинг Путина в Украине составил свыше 30% – больше, чем у любого украинского политика! Тогда, по мнению Кремля, Украину населял воистину братский народ, никаких нацистов не было и в помине, а немногочисленные националисты погоды не делали. Российский бизнес в Украине процветает. В то же время Россия немотивированно устраивает провокацию вокруг Тузлы, проверяя готовность Украины отстаивать свои интересы.

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2004 год: специалисты из Украины настоятельно рекомендуют Путину не поддерживать на президентских выборах Януковича. Однако чекист Путин дважды поздравил "с избранием" якобы пророссийского дважды несудимого Януковича. Начинается Оранжевый Майдан, воля украинцев перебарывает желание Путина иметь "своего" президента в Киеве. Российские пропагандисты начинают рассуждать о внезапном засилье украинских националистов, подготовленных ЦРУ, и о том, что "Майдану надо было дать в морду".

2006 год: собственную очевидную ошибку в предвыборных ставках Путин списывает на спецоперацию США, организовавших Майдан персонально против него. Убедившись в невозможности доверительных отношений с Ющенко, Путин дает команду российским спецслужбам действовать в Украине как на территории враждебного государства: вербовать агентов, разрабатывать планы вторжения и т.д. При этом в Украине работают РосУкрЭнерго, Россотрудничество, продается российская литература, развиваются культурные связи с РФ. Большинство украинцев не видит в РФ врага.

2013 год: Путин с упорством маньяка продолжает попытки вернуть Украину в свою недоимперию. После визита в Сочи Янукович радикально меняет свой внешнеполитический курс — с проевропейского на пророссийский. Начинается Революция Достоинства. Которую кремлевский нарцисс снова воспринимает как направленную лично против него. И СМИ России по команде Кремля начинают раскручивать тему нацистов в Украине.

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2014 год: по личной инициативе Путина Россия аннексирует Крым. Причем шокирует аргументация россиян: "мы сделаем, что хотим, и ничего нам за это не будет". Среди украинцев начинается массовое отторжение и России, и россиян. Чтобы принудить Украину к признанию Крыма российским, Россия начинает "русскую весну" и фактически оккупирует Донбасс, начав и поддерживая гибридную войну против Украины. Теперь большинство украинцев – как украиноязычных, так и русскоязычных – люто ненавидят россиян, принесших к нам войну, смерть и горе.

2022 год: Путин при широкой поддержке россиян начинает неоправданную полномасштабную агрессию против Украины. Цель – уничтожение Украины и ее граждан. Война ведется откровенно неконвенционным образом, фактически, это геноцид украинцев. Вся Украина поднимается на Отечественную Народную войну против агрессора России во главе с фюрером Путиным.

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Таким образом, исключительно из-за имперской мании Путина и его окружения за время правления недоимператора между россиянами и украинцами уже не просто ненависть, теперь это экзистенциальная невозможность существования в одном пространстве-времени.

А после Бучи и Гостомеля россияне на территории Украины заслуживают отношения как к зверям-людоедам.

Александр Кочетков, политический аналитик

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война в Украине геноцид Буча Владимир Путин Александр Кочетков Россия
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