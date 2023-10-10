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Украина и Израиль: сравнение вторжений

Александр Кочетков
10 октября 2023, 06:22
В отличие от Украины, в Израиль вторглись, в основном, иррегулярные группировки.
Война в Изариле
Война в Израиле / коллаж Главред, фото скриншот с видео

Нет ничего похожего в том, что нападения на Украину и Израиль оказались неожиданными. И совершенно неподходящим является аргумент, который сразу появился в нашем Нети: если даже израильская разведка прозевала подготовку вторжения, то какие претензии к нашим?

Израиль не увидел массированной подготовки боевиков фактически на собственной территории. Сектор Газа - это израильский Донбасс, которой Иерусалим весьма плотно контролирует по внешнему контуру. А ведь мы доподлинно знаем, какие незаконные вооруженные формирования создаются у нас на Донбассе, количество тамошних террористов, где базируются, кто их возглавляет, какое и откуда оружие, какие у них планы. Как всего этого не могли заметить спецслужбы в секторе Газа, которые технически и финансово значительно мощнее украинских — это чрезвычайная загадка. Или обычный заговор.

Еще одно отличие ситуации в том, что нас два месяца предупреждали о готовящемся нападении. На самом высоком уровне предупреждали. Но украинские власти почему-то были абсолютно убеждены, что нападение если и произойдет, то ограничится лишь Донбассом. Надеюсь, в свое время общество узнает, на чем базировала такая странная уверенность.

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2. В отличие от Украины, в Израиль вторглись, в основном, иррегулярные группировки - плохо вооруженные и не очень обученные. Но им удалось не только заметно продвинуться на территорию Израиля, но и захватить несколько военных баз и бронетехнику (!) на них. К нам вошла профессиональная армия, вооруженная всем чем угодно, которая предварительно проходила долговременные учения. Но ничего подобного захвату танков в Украине не происходило — наши части, даже на юге, отходили организованно, технику не оставляли. А там, где были подготовлены позиции, как на Донбассе, сразу оказывали успешное сопротивление.

3. Так же, как против нас Россия, силы вторжения ХАМАСа используют ракеты, а также беспилотники. И у них есть внешние признаки происхождения из Ирана. Развитие событий является подтверждением тезиса, который я неоднократно провозглашал публично: нет и не может быть ПВО-ПРО, которое надежно защищает от массированного нападения с воздуха.

4. І у нас, и у Израиля похожая ситуация: враг хочет нас полностью уничтожить. Но в отличие от Украины, Израиль способен полностью зачистить свою территорию от нападавших в течение нескольких суток. Еще месяц-два пойдут на попытки уничтожить командные центры ХАМАСа и его главарей. И все. Это если к нападению не присоединится Хезболла, которая имеет до ста тысяч подготовленных бойцов. Однако и в этом случае существованию страны Израиль по-настоящему ничего не угрожает. А Украине-да.

5. нападение на Израиль практически не повлияет на поддержку Украины миром, потому что то, что там происходит, является привычным, хоть это и звучит цинично. Хотя на определенный период отвлечет от Украины. Значительно больше на нашу поддержку влияет усталость мира от Украины и ее проблем.

С начала основания Израиль атакуют, он даже стал символом развития в условиях перманентной войны. И вот тут заключается главное отличие: Израиль сразу делал все, что возможно, чтобы побеждать своих больших по численности врагов. В первую очередь, за счет собственных возможностей. Украина на этот путь до сих пор не встала.

Кстати, если Израиль получит неопровержимые доказательства того, что его атаковали именно иранскими ракетами и беспилотниками, то теоретически возможно, что по этим производствам на территории Ирана успешно ударят какие-то самолеты и ракеты "неизвестного происхождения". И нам это на пользу.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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Израиль Александр Кочетков
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