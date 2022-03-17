Украина делает с Россией то, чего не может импотентное НАТО

США хотят, чтобы Украина воевала с Россией, и РФ не сорвалась с крючка / Фото Reuters

Смотрите, как только пошли переговоры с Россией, у США сразу прошел страх того, что передача систем ПВО Украине повлечет страшные последствия для НАТО.

Так работает реальная политика.

США не хотят, чтобы Россия сорвалась с крючка.

Потому, если Зеленский соберется встречаться с Путиным, я не удивлюсь, если они еще и F-16 с А-10 дадут вместе с пилотами-ветеранами.

Восемь лет "розовые пони" нам рассказывали, что не нужно создавать проблемы западным партнерам, а то они обидятся. Но непреложная истина международных отношений гласит – хочешь получать максимум от партнеров и конкурентов, показывай зубы и работай с их мотивациями.

Россия хочет кровь из носу выскочить из тупейшей войны в своей истории.

США хотят, чтобы Украина воевала с Россией, которая по своей тупости залезла в ловушку.

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Украина делает с Россией то, что не может сделать импотентное НАТО.

Перед нами два выбора, два пути. Какой выбрать?

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего