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Уходя, уходи красиво: по отставке Арестовича

Максим Яли

эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета

17 января 2023, 18:45
Надеюсь, теперь он "спустится на грешную Землю", сделает правильные выводы и станет сильнее и мудрее.
Алексей Арестович
Алексей Арестович / скирншот

По отставке Арестовича.

1. Уходя, уходи красиво.

Если бы каждый политик (а он безусловно таким уже является, если замеряют его президентский рейтинг) в Украине после своих "косяков" писал заявление о добровольной отставке, мы давно бы уже жили в другой стране.

2. Сектанты всех мастей: чаще смотрите в зеркало и на себя, и на своих божков. Хотя кому это я и о чём.

3. Ситуация вокруг Арестовича ещё раз наочно продемонстрировала, насколько психологически травмировано украинское общество и насколько обострилась болезнь спустя 12 месяцев.

Все началось в 2014-м, вернее вышло на более высокий и качественный уровень."Социальная ткань" с тех пор "расползается" невиданными темпами , люди все больше ненавидят друг друга и своих ближних по любому надуманному поводу и без.

Сложно даже представить, что будет после нашей Победы, когда ОБЩИЙ ВРАГ будет повержен.

НЕНАВИСТЬ - это , безусловно, топливо во время войны. Но когда оно направляется ВНУТРЬ общества, а не ИЗВНЕ - быть беде.

Все быстро забыли трагедию в Днепре и складывается впечатление, что лично Арестович нажимал на кнопку "пуск" сидя в кабине того самого рашистского самолёта.

4. Я давно живу по принципу : " Всё, что (незнакомые) люди говорят о вас характеризует только их, и не имеет к вам никакого отношения".

Яркие личности всегда вызывают ненависть и неприятие у серости.

5. Сам его критиковал за это высказывание и считаю, что он не мог себе позволить идти против официальной линии ЗСУ.

Извинился, осознал ошибку, подал в отставку. Это по-мужски. Красиво ушёл.

6. Уверен, что у него лично все будет хорошо и потеря этой смешной должности никак не повлияет на его политическое будущее. По-прежнему оцениваю его радужно в украинских реалиях.

Уверен, поклонников (вернее, поклонниц) у него гораздо больше, чем ненавистников.

7. Гораздо больше жаль мне его хэйтеров, которые сами сжирают себя изнутри, "питаясь" собственной Ненавистью.

По-прежнему считаю, что особенно в первые месяцы полномасштабной войны для украинского общества он принёс гораздо больше пользы, чем все вместе взятые его ненавистники.

8. Лучше быть Нарциссом, чем неуверенной, ограниченной, недолюбленной личностью, которая всех вокруг ненавидит, пытаясь компенсировать тем самым собственную ущербность.

Хотя я, конечно же, за БАЛАНС и ГАРМОНИЮ. Как внутреннюю, так и с окружающим миром.

Лучше быть ЛИЧНОСТЬЮ, пусть и с недостатками (Nobody's perfect), чем частью СТАДА.

Желаю Алексею удачи.

П.С. Сам неоднократно его критиковал (начиная с Мариуполя) и не раз испытывал резко отрицательные эмоции по отношению к нему, но в целом оцениваю его деятельность как позитивную. Он очень многим помог и продолжает помогать.

Надеюсь, теперь он "спустится на грешную Землю", сделает правильные выводы и станет сильнее и мудрее.

Чего и всем желаю.

Источник

Алексей Арестович Максим Яли
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