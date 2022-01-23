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Угроза вторжения России: какие два риска могут привести к появлению в Украине "зеленых человечков"

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

23 января 2022, 06:29

Если Россия открыто вторгнется в Украину, она получит санкции, проблему контроля над громадной территорией, колоссальные расходы и гробы. Ей все это тысячу лет не надо.

Некоторые европейцы готовы договариваться с Путиным, даже если он оккупирует всю Украину
Россия будет готова к войне с Украиной не ранее 2024 года / Reuters

Вся паника по поводу грядущего вторжения России напоминает фильм "Хвост, который машет собакой". Наши генералы всегда готовятся к войне прошлого. Так, на страницах немецкого таблоида Bild публикуются карты будущего вторжения России. Однако все они напоминают времена механизированных подвижных соединений середины ХХ, когда воевали танковые кулаки.

Безусловно, Украина в военном отношении – не самый сильный соперник для Российской Федерации. Однако любая война преследует цель достижения мира, который будет лучше, чем был до того. Но, объективно говоря, в случае вторжения в Украину Россия не получит такого мира. Зато она получит в таком случае санкции, проблему контроля над громадной территорией, колоссальные расходы. Плюс – гробы. Ведь, если даже ей удастся в течение нескольких дней сломить сопротивление ВСУ, останется очень много украинцев, которые будут партизанить.

России все это тысячу лет не надо.

Если говорить о возможности военного решения конфликта между Россией и Украиной, то ранее 2024 года Российская Федерация не будет готова к подобным операциям. Это станет возможным в 2024-2025 годах, судя по программе перевооружения и модернизации российских вооруженных сил.

Однако высок риск того, что сценарий, предполагающий начало военной операции, может быть спровоцирован. Сейчас такой конфликт не нужен ни Киеву, ни Москве, ни Вашингтону, но есть отдельные силы, которые в этом заинтересованы. Возьмите хотя бы нашу партию "ни войны, ни мира" – она готова спровоцировать силовое противостояние. Кроме того, есть условно контролируемые вооруженные формирования, которые вполне могут под барабанный бой и пение "Батько наш – Бандера, Україна – мати…" двинуть вперед, в наступление на Донбасс. И что мы тогда получим? Ведь Россия ответит.

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То есть вполне возможно вмешательство третьей стороны, которая спровоцирует силовой конфликт, и Россия будет вынуждена вмешаться.

Кроме того, высок риск внутренней дестабилизации Украины. Отвлекшись на бродячий цирк имени Петра Порошенко, мы забыли о том, что уже через месяц можем столкнуться с проблемой роста цен и пустых полок. Если уже нам приходится импортировать из Турции муку из украинского зерна, это говорит о крайне серьезной ситуации. Плюс колоссальный скачок цен на газ: бизнес уже сейчас порой вынужден покупать газ по 70 гривен за кубометр. У одних это приведет к остановке предприятий, у других – к резкому ценовому скачку, потому что рано или поздно кто-то должен будет за это заплатить. А четверть цены каждой буханки хлеба – это энергетическая составляющая...

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Дестабилизация может начаться с раскачки в регионах. Если в 2020 году "пожарной команде" Офиса президента удалось нивелировать негативные результаты выборов для "слуг народа" и обеспечить им хорошие позиции, то сейчас времени на работу по исправлению ошибок уже не будет. Ведь региональные элиты точно будут перетасовывать свою некомпетентность, воровство и коррупцию, указывая при этом пальцем на Киев.

Если раскачивание ситуации получит политическую составляющую, мы столкнемся с тем самым "черным лебедем", с той самой ситуацией "идеального шторма".

Таким образом, возможная провокация и внутренняя дестабилизация Украины – это те два риска, которые могут привести к появлению "зеленых человечков".

В США много и давно говорят о готовящемся вторжении России. Не раз Washington Post и Politico начинали муссировать эту тему, но каждая раз дата переносилась.

При этом все позабыли ультиматум, который зачитал Рябков в декабре – по сути, ультиматум Путина Соединенным Штатам. А ведь он частично своей цели достиг – у Европы и США уже заметна разница в позициях относительно того, что делать, если Путин таки нападет. Европа, в отличие от Штатов, не готова отключить Россию от системы SWIFT, и об этом открыто говорится. То есть значительная часть европейских партнеров США готова договариваться с Путиным при любых условиях, даже если он полностью, "від Сяну до Дону", оккупирует Украину.

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Соединенным Штатам сейчас крайне важно добиться консолидации с Европой. Не зря Блинкен сразу после Киева полетел в Берлин встречаться с Анналеной Бербок. Добиться устранения проблемных моментов в отношениях США и Германии, которые возникли при Трампе, было одной из базовых позиций команды Байдена.

Очевидно, одним из факторов, который консолидирует европейских союзников Вашингтон рассматривает такое муссирование темы российской угрозы.

Другой важный момент. Для того, чтобы напасть, нужно, кроме одного бойца в первой линии, еще десять в тылу. Явно 100 тысяч российских военнослужащих, о которых говорят США, для вторжения в Украину будет недостаточно – нужно несколько сотен тысяч. К тому же, посмотрите, где и в каких местах концентрируются эти 100 тысяч человек – вы увидите, что они явно не на украинской границе.

Нам рисуют картинки вторжения по лекалам середины ХХ века. Но сейчас, в ХХI веке, все иначе: минимальная контактность войны, дистанционные удары.

Вспомните войну годичной давности в Нагорном Карабахе: стороны понесли большие потери в контактных боях, даже победивший Азербайджан потерял порядка 3 тысяч человек. Но основную роль сыграли беспилотники, барражирующие боеприпасы.

У России же есть крылатые ракеты, ракетные комплексы вроде "Искандеров", авиация, десятикратно превосходящая по численности украинскую. Зачем ей пешим порядком с кем-то воевать? Если и будет операция, то, скорее всего, все будет делаться дистанционно. Будет нанесен удар крылатыми ракетами по ключевым скоплениям войск, центрам управления.

Плюс будут хакерские атаки (репетицию мы видели), которые парализуют и связь, и системы управления. Казахстан – яркий тому пример: отключили интернет на два дня, и город Алматы погрузился в полный хаос на это время.

Также нельзя исключать, что вся эта шумиха по поводу угрозы вторжения нацелена на то, чтобы подтолкнуть Украину к выполнению "Минска". Логика – следующая: нужно выполнять "Минск", иначе Путин нападет.

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И тогда получается, что США и Россия играют сообща. Вполне могла иметь место "большая сделка". Штаты заинтересованы не допустить слишком тесного сближения России и Китая, потому что такое сближение усилит Поднебесную ввиду того, что Китай – ресурсно-дефицитная страна. Речь не идет о полном разрыве отношений РФ и Китая, главное – не допустить прямого союза. А России нужна Украина.

Кроме того, Путин не будет товарищу Си портить праздник спорта. Если, как пишут американцы, вторжение состоится в феврале, одна из дат – 8 февраля, а 4 февраля открывается Олимпиада, то информационно Олимпиада окажется на глубокой периферии, что очень сильно расстроит товарища Си. Поверьте, не будет Владимир Владимирович так подводить своего китайского партнера.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

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