УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Угроза на День Независимости: ВСУ играют на опережение

Максим Яли

эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета

20 августа 2022, 07:01

Ничто так не бодрит и не радует, как видео с фейерверками из боеприпасов в нашем Крыму, согласны?

Гаубица, ВСУ
ВСУ радуют нас своей ювелирной работой в Крыму / Википедия, УНИАН

Мы все с опасением ещё совсем недавно ожидали очередного Дня Независимости Украины. Путлер любит символизм и даты. Вторжение регулярных войск рашки, к примеру, началось именно с 23-го на 24-е августа в 2014-м.

И я прекрасно помню, как вернувшись с празднования ДН в Мариуполе рано утром 25-го узнал из новостей, что рашистские танки уже стоят в Новоазовске в 30 км от города.

Но в этом году, очевидно, ВСУ играют на опережение и радуют нас своей ювелирной работой в Крыму.

Так что хочется верить, что к годовщине запуска "Крымской платформы" и тем более ко Дню Независимости нас ждут ещё подарки, радостные новости и фееричные фейерверки из Крыма и рашки.

Ничто так не бодрит и не радует, как видео с фейерверками из боеприпасов в НАШЕМ Крыму, согласны?

И пусть теперь ссутся и срутся накануне нашего праздника рашисты и устанавливают все новые рекорды по сбежавшим "на родину" оккупантам.

Сегодня был "звоночек " Крымскому мосту.

Для которого рано или поздно наступит "судный день".

И алкоголика-олигофрена Медведева в этот день, надеюсь, не вытащат уже из петли.

День Независимости Украины новости Крыма
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:01

Угроза на День Независимости: ВСУ играют на опережение

06:00

У Путина уже нет других вариантов, кроме капитуляции - Александр КоваленкоВидео

05:37

Радиация может накрыть Кубань: эксперт рассказала о последствиях теракта на ЗАЭС

05:20

Бой-реванш Усик - Джошуа: букмекеры резко изменили фаворитаВидео

05:00

Армия Украины освободит Крым и Донбасс в случае полной капитуляции войск России – БадракВидео

Реклама
04:52

Бой Усик - Джошуа: украинский боксер поставил 70 тыс. долларов против УсикаВидео

04:05

Jerry Heil и Леся Никитюк записали песню-издевку над россиянами, бегущими из КрымаВидео

04:00

Как дата рождения влияет на судьбу человека: подробный разбор

03:33

"Опять голая": исхудавшая Волочкова напугала поклонников

03:20

Самый вкусный салат на зиму: чумовая закуска и простой рецептВидео

03:10

Адская жара после "потопа": синоптик предупредил украинцев об аномалииВидео

02:40

Военный эксперт пояснил, может ли закончиться война до конца годаВидео

01:40

Если РФ ударит по Киеву или Львову, ВСУ пойдут на Гомель и приграничные города РФ - экспертВидео

01:04

Женский гороскоп на неделю 22-28 августа 2022: Ракам – счастье в любви, Девам – ссоры, Стрельцам – тревогаВидео

00:51

Приметы на 20 августа: какие 2 вещи категорически запрещено делать, чтобы не впустить бедыВидео

19 августа, пятница
23:27

Это лето может стать самым трагичным - ЗеленскийВидео

23:16

Бронь от мобилизации: в Украине расширяют список лиц, имеющих право отсрочки от призываВидео

23:08

Украину будет заливать ливнями: синоптики назвали регионы, где будем плаватьВидео

22:53

"Жаркий август": у Зеленского потроллили оккупантов "камнями с неба" в КрымуВидео

22:48

Приметы на 21 августа: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы удачу не потерятьВидео

Реклама
22:47

Россия может сама снести Крымский мост, но будет еще лучше, если работу выполнят ВСУ – ПодолякВидео

22:28

Встреча Зеленского и Путина на саммите G20: в США сделали неожиданное заявлениеВидео

21:43

Воинский учет для женщин: в Минобороны назвали, кого не хватает ВСУВидео

21:39

Газпром в конце августа остановит Северный поток: цена на газ в Европе взлетела выше 2,7$ тысяч

20:49

Ракеты пошли на взлет: в Крыму прогремели новые взрывыВидео

20:20

Угроза массированного ракетного удара РФ: у Зеленского оценили риски насчет 24 августаВидео

20:08

"Дочка носит старые вещи": Ургант показал падчерицу в откровенной позе

19:49

Россия не может пойти в новое наступление на Украину, у агрессора заканчиваются боеприпасы – СМИВидео

19:40

Боеприпасы для HIMARS и антирадарные ракеты: США объявили о новых поставках для ВСУВидео

19:20

Поздравим Россию: она добилась, чего хотеламнение

19:19

Гороскоп на завтра 20 августа 2022: Ракам – хорошие новости, Весам – неожиданные сюрпризы, Рыбам – деньгиВидео

19:07

"Вечная память": Николаев заявил о тяжелой утрате, показав фото с Крутым

18:53

Ореховый Спас 2022: дата, традиции и запреты дня

18:47

Военнообязанные оставят залог: детали оформления разрешений на рабочие поездки за границуВидео

18:04

Военные объекты России в Белгороде – законные цели для Украины – западная разведкаВидео

17:53

Под Алчевском мощным взрывом разнесло базу РФ: уничтожено 50 оккупантовВидео

17:27

Колона оккупантов не доехала до Запорожья: сработали партизаны из МариуполяВидео

17:12

Крым – это Украина, на повестке дня демилитаризация и освобождение полуострова – ДаниловВидео

17:08

Украину будет трусить: астролог назвала 4 даты, когда будет происходить настоящее пеклоВидео

17:07

Разрешен выезд за рубеж некоторым мужчинам призывного возраста: названы условияВидео

Реклама
16:51

Агрессоры устроят в Мариуполе судилище над пленными в стиле Нюрнбергского трибунала - разведка

16:38

"Сразу заявят о своей независимости": Соскин рассказал, как будет распадаться РоссияВидео

16:32

Взрывы в Крыму: 50% боевых самолетов ЧФ России выведено из строя - ReutersВидео

16:27

После тревожных слухов о здоровье Заворотнюк ее дочь начала раздавать одежду из дома чужим людям

16:09

Захват Киева уже невозможен: эксперт объяснил почемуВидео

16:01

Лукашенко выдал бред, что вместо Украины "воюет НАТО" и сделал циничное заявление о бомбежкахВидео

15:57

Если Путин пойдет на эскалацию, армия Украины будет наступать на Беларусь и города РФ – СоскинВидео

15:47

Тарзан прервал молчание после унижения от матери Королевой

15:42

Он просто камень з глазами: путинский холуй Машков накинулся на Шварценеггера

15:31

700 военных РФ из бригады "бучанских палачей" пытаются сбежать с фронта – СМИВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять