Угроза на День Независимости: ВСУ играют на опережение

ВСУ радуют нас своей ювелирной работой в Крыму / Википедия, УНИАН

Мы все с опасением ещё совсем недавно ожидали очередного Дня Независимости Украины. Путлер любит символизм и даты. Вторжение регулярных войск рашки, к примеру, началось именно с 23-го на 24-е августа в 2014-м.

И я прекрасно помню, как вернувшись с празднования ДН в Мариуполе рано утром 25-го узнал из новостей, что рашистские танки уже стоят в Новоазовске в 30 км от города.

Но в этом году, очевидно, ВСУ играют на опережение и радуют нас своей ювелирной работой в Крыму.

Так что хочется верить, что к годовщине запуска "Крымской платформы" и тем более ко Дню Независимости нас ждут ещё подарки, радостные новости и фееричные фейерверки из Крыма и рашки.

Ничто так не бодрит и не радует, как видео с фейерверками из боеприпасов в НАШЕМ Крыму, согласны?

И пусть теперь ссутся и срутся накануне нашего праздника рашисты и устанавливают все новые рекорды по сбежавшим "на родину" оккупантам.

Сегодня был "звоночек " Крымскому мосту.

Для которого рано или поздно наступит "судный день".

И алкоголика-олигофрена Медведева в этот день, надеюсь, не вытащат уже из петли.