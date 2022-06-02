Угроз России уже никто не боится: почему за Россию не станет воевать даже Лукашенко

Российская власть снова угрожает развертыванием боевых действий / УНИАН

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что существуют риски привлечения третьих стран к войне с Украиной в случае получения Киевом американских РСЗО.

Было впечатление, что этой фразой Лавров говорил о привлечении стран, воюющих против России. Потому что признать, что "вторая армия мира" проигрывает украинской армии, которой в воображении РФ не существует, неудобно.

И Лавров, и Путин, и Патрушев уже давно рассказывают, что против них воюют НАТО и в данном случае они снова решили пригрозить. От начала войны только Лавров уже восьмой или девятый раз угрожает странам НАТО тем, что им "аукнется за то, что они пос оружие и воюют в Украине".

Но рашистов уже давно никто не боится. Ни Словакия, ни страны Прибалтики, ни Чехия страха не проявляют, а Польша, наоборот аж напрашивается - мол, попробуйте, покажите, что у вас осталось и как раз домелемо окончательно.

Так что это-большее оправдание перед русскими того, что они здесь воюют и проигрывают. Потому что привлечение других армий и структур проваливается. Заявления о том, что в Украине будет воевать Хезболла и сюда примчатся 16 тысяч сирийцев вылились в то, что удалось привлечь лишь 350 человек. Причем их привезли не из Сирии, а нашли у себя, потому что большинство из них были использованы для создания пограничного кризиса в Беларуси. Следовательно, скорее всего, большинства из них уже нет в живых.

Даже задействовать фейковые образования, которые признает только Россия, тоже не удается. Например, воины из Южной Осетии прибыли и посмотрели, что произошло с абхазами, после чего быстренько пешком, даже без техники пошли в сторону Цхинвали. Также была попытка совершить большой набор наемников, но и она не сработала - гигантских очередей из афроамериканцев, которые показывали в Аддис-Абебе или Джибути, в Украине так и не увидели.

Соответственно, остается только Беларусь. Но Украина удерживает определенное количество войск и вооружений вдоль всей белорусской границы. Если они вдруг будут наступать, шансов у Лукашенко не будет и Лукашенко это прекрасно понимает. И потому он крутит хвостом как только может, чтобы не дать Путину как возможности взять контроль над своими вооруженными силами, так и того, чтобы он его дожал.

Единственное, что может делать Лукашенко - создавать некоторое военно-тактическое преимущество для Москвы тем, что он то проводит маневры в Гомельской области, то перемещает войска, чем заставляет Украину держать здесь военных и этим оттягивать людей от основных фронтов на востоке и юге.

Однако вероятность нового наступления на Киев существует всегда, вопрос лишь в том, чем и как его проводить. В конце февраля в сторону Киева немудрыми способами под немудрым командованием была брошена вся российская военная "элита" и ее уже фактически нет. Взять Киев тогда не получилось.

А сейчас, когда украинские военные уже чему-то научились, и сейчас создаются соответствующие оборонительные рубежи, на которых будет остановлен враг. Тем более с учетом того, что Россия воюет расконсервированной ржавой техникой, шансов на результативное наступление у России уже нет.

Читайте такжеРяды армии Путина редеют: почему буряты и чеченцы скоро побегут из УкраиныПотому эта угроза Лаврова направлена на то, чтобы напугать украинскую армию для того, чтобы та оттянула определенное количество войск ближе к Киеву и уменьшить сопротивление на Востоке, где больше всего прут московиты.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда