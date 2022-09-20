Венгрия может изнутри развалить Евросоюз, или Почему Орбан возомнил себя венгерским Путиным

Орбан хочет для себя той же славы, что есть у Путина / Коллаж Reuters, tvp.info

На днях на Западе прозвучали сразу два антиукраинских заявления. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своими пророссийскими взглядами, заявил о том, что война может продолжаться до 2030 года и допустил, что Украина может потерять треть или половину своей территории.

Также территориальные претензии к Украине выразил экс-министр иностранных дел Румынии Андрей Марга, который назвал границы Украины "неестественными" и заявил о необходимости разделить часть территории Украины между Россией, Румынией, Венгрией и Польшей.

На самом деле, эти два заявления очень разные и их нужно разделять. В случае с Румынией, мы имеем выхлоп из коммунистического прошлого, который был очень быстро осужден нынешней властью румынского государства. Этот бывший министр делал свою карьеру еще во времена Чаушеску. Он был одним из доносчиков Секуритате (тайная полиция в Социалистической Республике Румынии в 1948-1989 годах. - Главред) и по его доносам казнили людей (хоть он и пытался оспорить информацию об этом в судах). То есть это отрыжка коммунизма и плохо лишь то, что среди румынского населения не возникает полной обструкции к призракам прошлого.

В случае с Орбаном ситуация диаметрально противоположная, потому что это позиция государственной власти, которая имеет тотальную поддержку населения. В целом в Венгрии произошел определенный перелом, который является достаточно опасным для Европейского союза и НАТО, если они не решат для себя вопрос Венгрии.

Власть Орбана до недавнего времени использовала русскую тему как меркантильно выгодную для себя. То есть Орбан был дорогой валютной проституткой, а теперь стал дешевой вокзальной шлюхой. Или это у него возрастное, или это со временем развился синдром тоталитарной неадекватности, но у Орбана появилось представление о том, что он может строить у себя режим вроде российского и никогда не покинет своего поста. То есть он не собирается допускать трансфера власти, что само по себе уже звучит антиевропейски.

И если раньше заявления Орбана были спекуляциями ради того, чтобы понравиться Путину и вытащить из него более дешевые урановые стволы для атомных электростанций, нефть и газ со скидкой, то сегодня ситуация ухудшилась. Потому что сегодня Орбан говорит это не для того, чтобы понравиться России, а потому, что ему самому это нравится. То есть он уже представил себя вечным диктатором своей страны — неким Ким Чен Ыном, Путиным или Лукашенко.

Что же касается историй о том, что Украина потеряет треть территорий и эта война будет до 2030 года, а также о том, что Европейский союз развалится за 10 лет, то это лишь отражение того факта, что Орбан общается с Путиным и российский диктатор что-то вкладывает ему в голову. Хотя на самом деле Орбан не ссылается ни на какие данные о продолжительности войны в Украине или о возможности потери территории. Да и о каких потерях можно говорить, если украинская армия с каждым месяцем укрепляется, а российская наоборот слабеет?!

Так что это даже не повторение путинской пропаганды (потому что там начали говорить уже более гибкие вещи), а определенное продолжение каких-то разговоров Орбана с Путиным, который живет в отдельной реальности. Это уже психиатрия тоталитарных обществ, и упоминания об Украине в данном случае абсолютно вторичны. Основное в них - антиевропейская риторика и зацикливание на том, что Венгрия превращается в еще одно рашистско-фашистское государство, в котором должен быть вождь. Обращу внимание и на то, что параллельно с этим две недели назад в парламенте Венгрии демонстративно открыли бюст фашистского диктатора Хорти. Поэтому все эти вещи - знаковые и то, что происходит в голове Орбана, точно соответствует вышеупомянутым обстоятельствам.

Впрочем, евроскептические настроения постоянно развиваются во всей Европе. В основном, за российские деньги, но мы видим, что и без них они регулярно получают определенную подпитку. После невероятно высокого как для Италии уровня премьер-министра Драги там вновь проявляется усиление популистских партий. То же и в Болгарии, где происходит серьезный откат от прежних позиций, также мы имеем мелкий реванш евроскептиков в Словакии.

Но в то же время есть и другие примеры - в частности, авторитарные тенденции, которые не имеют ничего общего с Россией. Например, в Польше. И хотя ранее Дуда и Орбан были близкими союзниками и вместе противостояли Брюсселю, отстаивая сокращение определенных демократических прав и свобод, даже тогда, когда Орбан поплыл за Москвой, а Дуда не мог этого воспринять, позиция последнего в отношении европейских директив не изменилась. Аналогичные тенденции кое-где проявляются и в Евросоюзе. Но если они будут действовать так же, как в Польше, это не будет нести никакой угрозы ни для самих поляков, ни для всего Европейского союза.

Венгрия - небольшая страна и как отдельная единица она не сможет сильно навредить. Ведь если встанет вопрос о приостановлении членства Венгрии в Евросоюзе и НАТО, на чем привыкли паразитировать венгры, будет интересно увидеть, каким образом на это будут реагировать сами венгры, для которых это, очевидно, станет шоком.

Проблема в другом - как из этой ситуации будут выходить Евросоюз и НАТО, где не предусмотрен механизм исключения страны из состава этих организаций. То есть им придется или создать неприемлемые условия для Венгрии, чтобы та сама объявила о выходе из Евросоюза, или же создавать изоляцию для нее в этих двух структурах с помощью документов. Потому что иначе уже через год или два Венгрия начнет разрушать Евросоюз изнутри, блокируя не просто антироссийские, а любые жизненно важные решения ЕС и НАТО.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда