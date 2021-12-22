Уголь, Порошенко и войска на границе: ирония, что же ты делаешь

Петр Порошенко и Владимир Зеленский / УНИАН

Украина объявила тренировочную мобилизацию из-за угрозы вторжения российских войск. Проведена проверка работоспособности военкоматов, проверено наличие железнодорожного транспорта, исправность путей, дорог и подъездов. На Тернопольщине в селе Великий Глибочок размещены дополнительно десять отрядов территориальной обороны. Шестьсот тысяч ветеранов призваны в резерв. На границу с Беларусью отправлены восемь механизированных бригад. Гособоронзаказ увеличен втрое. Закупки пального и касок для армии возросли в десять раз. Жители Киева, Чернигова, Харькова и Мариуполя мобилизованы в трудармию и роют противотанковые рвы вокруг своих городов. Киев пополняет запасы продовольствия в бомбоубежищах. РНБО не выходит из кабинета уже неделю. Совещания с главами штабов стран членов НАТО проходят в режиме нон-стоп. На Банковой не протолкнуться из-за делегаций США, Великобритании, Канады. Достигнута договоренность о немедленной поставке летального оружия в случае вторжения со всеми. Через Керченский пролив готовится еще один проход с десантом депутатов ПАСЕ на борту. Верховный главнокомандующий на линии разграничения провел…

А, ну, да. Стоп. О чем это я.

Что ты вообще несешь, дедуля, в своих розовых мечтах.

Что ты несешь, наивный.

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Депутаты Рады уходят на каникулы.

Верховный Главнокомандующий выписывает подозрение Порошенко.

За закупку угля, что примечательно.

Ирония, что ты делаешь, а-ха-ха, прекрати.