УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Уголь, Порошенко и войска на границе: ирония, что же ты делаешь

Аркадий Бабченко

Российский журналист, военный репортер

22 декабря 2021, 09:25

Верховный Главнокомандующий выписывает подозрение Порошенко за закупку угля, что весьма примечательно.

Порошенко,Зеленский
Петр Порошенко и Владимир Зеленский / УНИАН

Украина объявила тренировочную мобилизацию из-за угрозы вторжения российских войск. Проведена проверка работоспособности военкоматов, проверено наличие железнодорожного транспорта, исправность путей, дорог и подъездов. На Тернопольщине в селе Великий Глибочок размещены дополнительно десять отрядов территориальной обороны. Шестьсот тысяч ветеранов призваны в резерв. На границу с Беларусью отправлены восемь механизированных бригад. Гособоронзаказ увеличен втрое. Закупки пального и касок для армии возросли в десять раз. Жители Киева, Чернигова, Харькова и Мариуполя мобилизованы в трудармию и роют противотанковые рвы вокруг своих городов. Киев пополняет запасы продовольствия в бомбоубежищах. РНБО не выходит из кабинета уже неделю. Совещания с главами штабов стран членов НАТО проходят в режиме нон-стоп. На Банковой не протолкнуться из-за делегаций США, Великобритании, Канады. Достигнута договоренность о немедленной поставке летального оружия в случае вторжения со всеми. Через Керченский пролив готовится еще один проход с десантом депутатов ПАСЕ на борту. Верховный главнокомандующий на линии разграничения провел…

А, ну, да. Стоп. О чем это я.

Что ты вообще несешь, дедуля, в своих розовых мечтах.

Что ты несешь, наивный.

Читайте также"Угольное дело" Порошенко: Арахамия рассказал, кто возил деньги в ОРДЛОСлужба безопасности заявляет, что угля на четыре недели. Газ бьет все исторические рекорды и пересекает отметку в 1700. Тимошенко подписывала по триста, напомню - так, для сравнения цен и понимания ситуации. Россия концентрирует войска, выдвигает ультиматум и грозит войной. Беларусь заявляет о готовности разместить у себя ядерное оружие. Госдеп предупреждает граждан США отказаться от поездок в Украину. Эпидемия на уровне стране третьего мира. МВФ дает деньги уже просто так, не требуя уже никаких реформ, лишь бы не было коллапса, дефолта, суданского голода, цунами, саранчи, четырех всадников и мора. И миллионов так пяти - десяти - двадцати беженцев, но уже не за морем, а прямо на границе.

Реклама

Депутаты Рады уходят на каникулы.

Верховный Главнокомандующий выписывает подозрение Порошенко.

За закупку угля, что примечательно.

Ирония, что ты делаешь, а-ха-ха, прекрати.

viber
Петр Порошенко Владимир Зеленский
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Большая удача и успех в деньгах: топ-5 знаков, которым крупно повезет в январеБольшая удача и успех в деньгах: топ-5 знаков, которым крупно повезет в январе Доллар по 80 гривен: украинцы узнали о катастрофическом сценарииДоллар по 80 гривен: украинцы узнали о катастрофическом сценарии Самый красивый зеленый маникюр на Новый год 2022, который впечатлит всех вокругСамый красивый зеленый маникюр на Новый год 2022, который впечатлит всех вокруг Шантаж Газпрома из-за СП-2 и начало морозов: цена на газ в Европе приближается к новому рекордуШантаж Газпрома из-за СП-2 и начало морозов: цена на газ в Европе приближается к новому рекорду Финансовые проблемы останутся позади: гороскоп на январь 2022 года для ОвновФинансовые проблемы останутся позади: гороскоп на январь 2022 года для Овнов
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
09:25

Уголь, Порошенко и войска на границе: ирония, что же ты делаешь

09:00

Что подарить на Новый год 2022: идеи особых подарков для всей семьи новости компании

08:35

Коронавирус 22 декабря: в Украине за сутки больше 6 тысяч новых больных и 301 смерть

08:33

Гороскоп на сегодня 22 декабря 2021: Тельцам – крупные траты, Ракам – важная встреча, Стрельцам – затрудненияВидео

08:33

"Скорость заражения большая": в ВОЗ рассказали, в скольких странах нашли Омикрон

Реклама
08:10

Черепно-мозговая травма и расшатанные зубы: в Ровно избили фельдшера скорой, который приехал на вызовВидео

07:36

Диетолог пояснила, какой алкоголь и сколько стоит пить в новогодние праздникиВидео

07:32

Чем заменить майонез в салатах Оливье и Селедка под шубой и стоит ли это делать - ответ диетологаВидео

07:03

Имя Анна: значение, судьба и совместимость с другими именами

06:53

"Ложная и провокационная риторика": в Госдепе ответили на слова Шойгу об "американских ЧВК" на Донбассе

06:31

Омикроном дело не закончится: почему коронавирус в 2022 году никуда не исчезнетмнение

06:03

Гороскоп на январь 2022 года обещает Близнецам несметное богатство и бурный романВидео

05:50

В Украине собрали рекордный за историю урожай зерна и масличных культурВидео

05:40

Легендарный салат Цезарь на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимымВидео

05:29

Самый красивый нюдовый новогодний маникюр 2022, который подойдет под любой праздничный нарядФотоВидео

05:19

Белла Хадид едва прикрыла роскошную грудь и полную наготу брендированным поясом

05:08

Как заставить "женское счастье" обильно и пышно цвести - устраиваем растению SPA-процедурыВидео

04:30

Эксперт пояснил, не опасно ли для организма постоянно есть чеснокВидео

04:20

С днем ангела, Анна – поздравления в прозе, своими словами, душевные картинки для именинницы

03:54

У трети людей с легкой формой COVID-19 не остается антител – главный санврач

Реклама
03:30

Новые зоны карантина в Украине с 23 декабря: "красными" останутся только два регионаВидео

02:48

"Геля из СВ-шоу" актриса Радмила Щеголева рассказала о близости с Андреем ДанилкоВидео

02:33

"Это не вопрос кровей": Иван Дорн признался в любви к украинскому языкуВидео

02:16

В Украине изменится цена на сыр: в чем причина

02:06

Какие продукты нужно исключить из новогоднего меню - ответ эксперта

01:30

Названо самое опасное место в доме, где чаще всего происходят травмыВидео

01:15

К чему снится бывший: толкование известных сонников

00:49

Под Новый год может ударить мороз до -30, а февраль будет затяжным: синоптик уточнил прогноз на зимуВидео

00:12

Приметы на 22 декабря: что нельзя делать в день святой Анны и как не попасть в бедуВидео

21 декабря, вторник
23:44

Малыш в реанимации, отец под арестом: новые подробности родов девочки от отчимаВидео

23:21

США ударят по поставкам смартфонов и авиазапчастей в Россию - ReutersВидео

22:50

Зеленский сделал заявление об отправке нового плана по Донбассу США, России, Германии и ФранцииВидео

22:39

Какие продукты практически не совмещаются между собой: список эксперта

22:22

Блинкен раскритиковал часть "ультиматума" России, но готов к переговорамВидео

22:06

Новогодние песни слушать онлайн: зажигательная и душевная музыка на Новый год 2022Видео

22:06

Войска РФ у границ Украины и вопрос Донбасса: в ФРГ заявили о срочной просьбе Шольца к ПутинуВидео

21:56

Как "прийти в чувства" после передоза алкоголем на Новый год - совет диетологаВидео

21:49

В моду на зиму 2022 вернулись теплые ботинки женские необычайной красоты из непредсказуемых 60-хФотоВидео

21:02

Зеленский устроил "пати" с шашлыками у костра для послов и журналистовВидео

20:56

Снегопад работам не помеха: в заметенном снегом Киеве дорожники укладывали на дорогах асфальтВидео

Реклама
20:37

Исполнение желаний и счастье в любви: кого из знаков зодиака ожидает большая удача в новогодние праздники

20:28

Roshen Порошенко оштрафовали на 283 млн грнВидео

20:23

"Угольное дело" Порошенко: Арахамия рассказал, кто возил деньги в ОРДЛО

20:11

Принц Гарри и Меган Макрл планируют завести третьего ребенка уже летом 2022

20:04

План Украины по Донбассу и роль США с Турцией: у Зеленского объявили о новых инициативах КиеваВидео

19:49

Отопительный сезон: в Минэнерго поведали, ждать ли повышения тарифов

19:40

На Закарпатье 11-летняя девочка родила ребенка от 46-летнего сожителя своей матери

19:15

Зеленский откровенно высказался о подозрении Петру ПорошенкоВидео

19:07

Магнитные бури в январе 2022: когда опасные датыВидео

19:04

Мы этого не боимся: Зеленский готов говорить с Путиным в любом форматеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять