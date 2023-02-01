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Угледар лично для Шойгу имеет такое значение, как Соледар для Пригожина

Александр Коваленко

блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

1 февраля 2023, 19:18
В отличие от повара, у тувинца есть возможность манёвра, сколько бы он не отправил на убой сельди.
Путин, Шойгу, Герасимов
Угледар лично для Шойгу имеет большое значение, считает Коваленко / kremlin.ru

Угледар... передышки пока не будет.

По сравнению с прошлогодним штурмом Угледара российские оккупанты накопили в этот раз больший ресурс, сопоставимый с 6 батальон-тактическими и тактическими группами. Но, как известно, тихоокеанская сельдь снова завонялась.

Но есть нюанс...

Причём нюанс этот весьма неприятный.

Да, селёдка сейчас по полям вокруг Угледара издаёт непереносимую вонь, но командование РОВ намерено заводить в бой резервы составом до трёх батальонов и, внимание, подразделения ЧВК "Патриот". И на этом моменте остановлюсь немного подробнее.

ЧВК "Патриот" - это ЧВК созданная под патронатом мо рф по распоряжению лично Сергея Шойгу, как попытка создать конкуренцию ЧВК "Вагнер". И именно Шойгу лоббировал несколько лет назад идею официальной регистрации ЧВК, предлагая "Патриот" как первую официальную компанию.

Его тогда с этой идеей послали в лес, но само ЧВК "Патриот" продолжало существовать и никуда не пропало. И вот сейчас, после того как подразделения 42-й МСД 58-й ОВА, 40-й и 155-й МП ТОФ и 136 МСБр, по сути, утратили свою боеспособность из-за потерь, на арену выводят ЧВК "Патриот".

Ну, как ЧВК "Патриот"... Не саму по себе, а при поддержке батальонов 37-й и 36-й МСБр. Но о чём это всё говорит?

Похоже, после того как по полям вокруг Угледара в очередной раз размотало тихоокеанскую сельд, Шойгу намерен продолжить штурм города, а в случае успеха объявить это заслугой "Патриотов".

Зачем? Чтобы показать, что его, армейская ЧВК намного эффективнее и профессиональнее лубянковского драм-кружка. В случае же если под Угледаром всё завершится тотальным провалом, то это повесят на перемолотую в кашу сельдь. Мол, морпехи опять не справились. Рождённый плавать, на суше - медуза.

То есть, Угледар, похоже, лично для Сергея Шойгу имеет принципиальное стратегическое значение. Примерно такое же, как для Пригожина Соледар, но который в итоге стал концом самого же Пригожина. Вот только в отличие от повара, у тувинца есть возможность манёвра, сколько бы он не отправил на убой сельди.

Ну, а сама оккупация города и дифирамбы в адрес "высокоэффективного" и "не имеющего аналогов в мире" ЧВК "Патриот" будут как бонусы к самой наступательно-штурмовой операции. Ну или не будут, что, судя по ситуации в секторе, куда вероятнее самых влажным и розовых грёз Шойгу.

Источник

война в Украине Угледар Александр Коваленко Сергей Шойгу
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