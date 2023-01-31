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Удары вряд ли повлияют на возможности Ирана поставлять оружие России

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

31 января 2023, 08:28
Удары по базе в Исфахане и на востоке Сирии не выходят за рамки привычных действий Израиля и США.
Иран
Флаг Ирана / pixabay.com

По Ирану. Специально ничего не комментировал, потому что все как с ума посходили: куча спекуляций, хайпа и массы непроверенной информации из анонимных тг-каналов и твиттеров.

Теперь по фактам.

1. Было ОДНО нападение на военный объект в Иране - авиабазу в Исфахане. Как это сделали, пока непонятно, по одной версии - самолеты и ударные БПЛА из внешнего воздушного пространства, по другой - менее навороченные мини-БПЛА, запущенные с территории самого Ирана. Жертв вроде как нет. А утром был авиаудар по колонне грузовиков на границе Сирии и Ирака. Это классический маршрут, которым Иран пользуется для снабжения своих прокси-сил в Сирии и Ливане.

2. Масштабы произошедшего незначительные. Во всяком случае, куда меньше, чем подобные диверсии в июле 2021 года на ядерном объекте в Натанзе или январское нападение на базу в Керманшахе в 2022-м. Судя по всему, повреждения не слишком масштабные, да и не непонятно, что именно было повреждено, и что было на той авиабазе - БПЛА, самолеты, комплектующие для ракет. Версий много, инфы нет, поэтому остается додумывать. Очень много всего Иран привык размещать под землей, как раз из-за подобных атак.

3. Такие вещи происходят довольно часто, так как Израиль и Иран много лет ведут непрямую прокси-войну, а в особо острой форме - после 2018 года, когда администрация Д. Трампа забила на ядерные переговоры и перешла к тактике активного сдерживания и военно-экономического давления в тесной связке с Израилем.

3. Никакой войны с Ираном пока что не предвидится. Удары по базе в Исфахане и на востоке Сирии не выходят за рамки привычных действий Израиля и США. Кроме того, эти удары скорее используются как предупреждение и элемент склонения Ирана к уступкам и переговорам, а не к объявлению войны в региональных масштабах, к которой союзники в регионе не готовы.

4. Удары вряд ли повлияют на возможности Ирана поставлять оружие России. Точечный удар по одной базе не нейтрализует их потенциал или арсеналы оружия.

5. Активизация США и Израиля на иранском направлении может быть связана с тремя вещами. Первое - возвращение к власти в Израиле Нетаньяху, главного лоббиста силового решения "иранского вопроса". Второе - расширение Ираном географии военного экспорта, что не входит в интересы США и Израиля. Соответственно, предпринимаются попытки давления на Иран с целью предупредить его не поставлять оружие за рубеж противникам Запада. С моей точки зрения, ночные удары по Исфахану - как раз из категории предупредительного сигнала с демонстрацией возможностей наносить такие удары, в том числе, потенциально, с участием самих иранцев, завербованных разведкой. Третье - попытки США нащупать "план Б" по Ирану на фоне провала "ядерных переговоров". Этот план должен включать более активное военное сдерживание, но при этом избегающее открытой войны.

6. Удары никак не скажутся на ситуации с протестами. Во-первых, протестов осеннего масштаба там сейчас нет. Во-вторых, иранцев эти события не особо обеспокоили, они привыкли к такому. В-третьих, исторически, внешнее нападение на Иран обычно объединяло население и мобилизовало его вокруг центра, а не наоборот.

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новости Ирана
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