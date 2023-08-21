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Удары по РФ неожиданны для Кремля и чемоданного фюрера

Александр Кочетков
21 августа 2023, 09:10
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В Минобороны Великобритании называют эти удары стратегически важными и неожиданными для Кремля и чемоданного фюрера.
Удары по РФ неожиданны для Кремля и чемоданного фюрера
Война в Украине / Коллажглавред, фото 3-я отдельная штурмовая бригада

Разведка Великобритании похвалила украинских коллег, конечно, не напрямую, а намеком, как это делается у спецслужб. Зато точно указывают, какие именно постсоветские аппараты, по их мнению, атакуют Москву и российские аэродромы.

Увеличение ударов по территории недоимперии связано как раз с активностью ГУР, которое либо организует, либо курирует такие акции.

В Минобороны Великобритании называют эти удары стратегически важными и неожиданными для Кремля и чемоданного фюрера. Да, серьезного влияния на военные возможности агрессора таки удары пока не имеют. Зато по имперской напыщенности бьют метко.

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Потому что они наглядно демонстрируют, что ПВО недоимперии — показушное. Она не способна перехватить достаточно простые по конструкции дроны. А что же тогда говорить о настоящей натовской продукции?

Британская разведка констатирует, что эти атаки оказывают психологическое воздействие на россиян и давят на руководство Воздушно-космических сил агрессора, которое не может справиться с воздушной активностью украинцев:

"Удары глубоко внутри России имеют стратегическое значение, потому что президент Путин почти наверняка вторгся в Украину, считая, что это не повлияет прямо на россиян. Руководство Воздушно-космических сил России (ПКС), скорее всего, находится под сильным давлением с целью улучшения противовоздушной обороны над западной частью России. В последние месяцы увеличился спектр угроз, глубоко проникающих внутрь России. Беспилотные летательные аппараты регулярно наносят удары по Москве", — говорится в сообщении британской разведки.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Источник

война в Украине Александр Кочетков
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