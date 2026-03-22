Удары по Катару: Алексей Кущ прогнозирует трёхкратный рост цен на газ в мире

Почему блокада Ормузского пролива грозит рынку сжиженного газа "тройным ударом" по цене и кто пострадает больше всего - Азия или Европа.

Иран наносит ракетные удары по Катару / коллаж: Главред, фото: скриншоты

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке всё чаще выходит за рамки чисто военного противостояния, превращаясь в глобальную энергетическую войну. Помимо прямого обмена ударами между ключевыми игроками региона, под угрозой оказалась критически важная инфраструктура рынка сжиженного газа. Известный экономист и аналитик Алексей Кущ анализирует, почему неожиданной жертвой этой фазы противостояния стал Катар и как блокада поставок может радикально изменить мировые цены на СПГ. На чью пользу играет дефицит энергоресурсов и кто окажется в эпицентре экономического удара - анализируем в статье автора.

На втором месте по числу "пропущенных" в войне на Ближнем Востоке - неожиданно Катар. Не Саудовская Аравия, не ОАЭ, не Кувейт, а именно Катар. Крупнейший производитель СПГ, конкурент на этом рынке РФ и США.

И по совместительству - главный спонсор Турции и формируемой оной суннитской оси: Турция - Катар - Пакистан. Пакистан, правда, как жених на выданье раздает висты и Саудовской Аравии, и Турции одновременно.

Но саудиты тоже сунниты, так что особого противоречия тут нет. Таким образом, Израиль ударил по Ирану и шиитской оси, а Иран ударил по Катару и суннитской оси. При этом, обе оси антиизраильские! Вот так вот, уметь надо.

Умное теля двух мамок сосет, а хороший охотник двух уток дуплетом бьет.

Катар, ктсати, потерял 17% производства СПГ и утратит все, если война продолжится еще пару месяцев. Способов защитить свою инфраструктуру у него нет.

Когда Израиль ударил по иранскому месторождению Парс, стало ясно, что Тегеран ударит по Катару. В контексте войны на Ближнем Востоке все зациклились на нефти, но как по мне, тут даже больше идет глобальная игра по ценам на СПГ.

Блокада Ормуза и разрушение инфраструктуры Катара - это резкий рост цен на СПГ. В отличие от нефти, тут может быть даже три икса.

Озолотится США, Австралия и еще одна страна. Максимально пострадает Азия и Европа.

О персоне: Алексей Кущ Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

