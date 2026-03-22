Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Удары по Катару: Алексей Кущ прогнозирует трёхкратный рост цен на газ в мире

Алексей Кущ
22 марта 2026, 09:22
Почему блокада Ормузского пролива грозит рынку сжиженного газа "тройным ударом" по цене и кто пострадает больше всего - Азия или Европа.
Иран нанес ракетный удар по американской базе в Катаре
Иран наносит ракетные удары по Катару / коллаж: Главред, фото: скриншоты

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке всё чаще выходит за рамки чисто военного противостояния, превращаясь в глобальную энергетическую войну. Помимо прямого обмена ударами между ключевыми игроками региона, под угрозой оказалась критически важная инфраструктура рынка сжиженного газа. Известный экономист и аналитик Алексей Кущ анализирует, почему неожиданной жертвой этой фазы противостояния стал Катар и как блокада поставок может радикально изменить мировые цены на СПГ. На чью пользу играет дефицит энергоресурсов и кто окажется в эпицентре экономического удара - анализируем в статье автора.

видео дня

На втором месте по числу "пропущенных" в войне на Ближнем Востоке - неожиданно Катар. Не Саудовская Аравия, не ОАЭ, не Кувейт, а именно Катар. Крупнейший производитель СПГ, конкурент на этом рынке РФ и США.

И по совместительству - главный спонсор Турции и формируемой оной суннитской оси: Турция - Катар - Пакистан. Пакистан, правда, как жених на выданье раздает висты и Саудовской Аравии, и Турции одновременно.

Но саудиты тоже сунниты, так что особого противоречия тут нет. Таким образом, Израиль ударил по Ирану и шиитской оси, а Иран ударил по Катару и суннитской оси. При этом, обе оси антиизраильские! Вот так вот, уметь надо.

Умное теля двух мамок сосет, а хороший охотник двух уток дуплетом бьет.

Катар, ктсати, потерял 17% производства СПГ и утратит все, если война продолжится еще пару месяцев. Способов защитить свою инфраструктуру у него нет.

Когда Израиль ударил по иранскому месторождению Парс, стало ясно, что Тегеран ударит по Катару. В контексте войны на Ближнем Востоке все зациклились на нефти, но как по мне, тут даже больше идет глобальная игра по ценам на СПГ.

Блокада Ормуза и разрушение инфраструктуры Катара - это резкий рост цен на СПГ. В отличие от нефти, тут может быть даже три икса.

Озолотится США, Австралия и еще одна страна. Максимально пострадает Азия и Европа.

Источник

О персоне: Алексей Кущ

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Катар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп выдвинул Ирану жесткий ультиматум: чего немедленно требуют в Вашингтоне

Трамп выдвинул Ирану жесткий ультиматум: чего немедленно требуют в Вашингтоне

09:31Мир
РФ атаковала дронами железную дорогу: во время эвакуации погибла проводница

РФ атаковала дронами железную дорогу: во время эвакуации погибла проводница

08:35Украина
РФ пошла в масштабное весенне-летнее наступление: какие города под угрозой

РФ пошла в масштабное весенне-летнее наступление: какие города под угрозой

08:24Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Что нельзя делать дома в праздник 22 марта - приметы

Что нельзя делать дома в праздник 22 марта - приметы

Иглесиас и Курникова раскрыли пол и имя четвертного ребенка

Иглесиас и Курникова раскрыли пол и имя четвертного ребенка

Три знака зодиака ждет время больших перемен к лучшему – кто они

Три знака зодиака ждет время больших перемен к лучшему – кто они

Китайский гороскоп на сегодня, 22 марта: Тиграм - срывы, Крысам - страсть

Китайский гороскоп на сегодня, 22 марта: Тиграм - срывы, Крысам - страсть

Треть пехоты могут убрать с фронта: Билецкий предложил креативный способ

Треть пехоты могут убрать с фронта: Билецкий предложил креативный способ

Последние новости

09:48

Агрессия и унижения: жена Виктора Павлика рассказала, что случилось на концерте

09:46

Гороскоп на завтра, 23 марта: Козерогам - награда, Водолеям - препятствия

09:31

Трамп выдвинул Ирану жесткий ультиматум: чего немедленно требуют в Вашингтоне

09:22

Удары по Катару: Алексей Кущ прогнозирует трёхкратный рост цен на газ в миремнение

09:07

Симоньян рассказала, что у нее неизлечимо и тяжело болен ребенок

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
08:35

РФ атаковала дронами железную дорогу: во время эвакуации погибла проводница

08:24

РФ пошла в масштабное весенне-летнее наступление: какие города под угрозой

08:20

Карта Deep State онлайн за 22 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:39

Россияне ударили дронами по Киевской области: повреждены жилые дома и предприятие

Реклама
06:04

Пили из-за безысходности: 10 напитков с сомнительной репутацией

05:06

Зачем СССР обменивал кока-колу на "Лады" и БелАЗы в США

04:30

Им достанется неземное везение: фортуна резко изменит жизнь трёх знаков зодиака

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке футболиста за 23 секунды

03:36

Кошки показывают живот не просто так — скрытый сигнал, который все игнорируютВидео

01:10

Переговоры Украины и США: у Трампа сделали важное заявление о приближении к миру

21 марта, суббота
23:24

Оккупанты готовят масштабное наступление: в ВСУ назвали город, который под угрозой

23:02

В Киеве масштабные отключения электроэнергии и воды: названы сроки "блэкаута"

22:46

Люди, рожденные в конкретные четыре месяца, самые оптимистичные

22:25

Главное условие завершения войны: Зеленский анонсировал новый раунд переговоров

21:25

Сийярто тайно "сливал" Лаврову детали заседаний ЕС: детали скандала от WP

Реклама
20:56

Треть пехоты могут убрать с фронта: Билецкий предложил креативный способ

20:24

Красный Крест вляпался в громкий скандал: все вскрылось из-за пары кроссовок

19:50

"Я не самоубийца": Фицо допустил блокировку 90 млрд евро для Украины

19:23

Важный успех ВСУ на Сумщине: возле границы с РФ поднят флаг УкраиныВидео

19:14

Узнали о "другой жизни": домашние кошки впервые увидели уличныхВидео

19:10

Российская армия понесла рекордные потери за 72 часа: Коваленко об успехе ВСУмнение

18:47

Украинские специалисты начали сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке - СМИ

18:24

Замена Филарету: в УПЦ КП заявили об избрании нового патриарха

18:16

"Ездил в Москву": Приходько жестко прошлась по Монатику

18:12

Не просто еда: что скрывают украинские вареники

18:07

Загадка десятилетий: на фото 1943 года нашли "гостя из будущего"

18:04

Россия хотела подготовить "покушение" на Орбана — WP

17:55

Водители посыпают авто содой и остаются в восторге: неожиданная причина удивитВидео

17:35

Россия готовит выход из войны против Украины — какой сценарий придумали в Кремле

17:35

Трамп может развалить НАТО: раскрыты вероятные сроки распада Альянса

17:21

Три знака зодиака ждет время больших перемен к лучшему – кто они

17:02

Российской актрисе и звезде "Интернов" поставили неутешителный диагноз

16:40

Чем пахнет Леся Никитюк: легкость на каждый день и жгучий восточный характерВидео

16:30

Вскрытая банка лосося с 50-летней "просрочкой" поразила учёных: что быто внутриВидео

16:11

Почему 22 марта нельзя подметать пол и выносить мусор: какой церковный праздник

Реклама
16:08

Как Россия украла название своего государства — историк раскрыл тайну КремляВидео

15:56

Соседи смеялись, пока не увидели результат: зачем нужны вилки в огороде

15:47

Хотел заблокировать: в сеть попало видео ареста Джастина ТимберлейкаВидео

15:39

ВСУ "нанесли удар" по важным объектам в РФ: Генштаб раскрыл подробности

15:19

"Это запретили делать": LELEKA нарушила правила до Евровидения

15:19

Сколько в рядах ВСУ иностранных добровольцев: СМИ назвали количество

15:11

Кремль предложил Трампу тайную сделку по Украине — чего хочет Россия и как ответили США

15:07

Как уничтожить пень на участке: простой метод без лопатыВидео

14:48

Уже с 23 марта: в Тернополе значительно подорожает проезд в автобусах

14:47

Сложная ситуация: Игорь Крутой пожаловался на проблемы в семье

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять