Удары для РФ будут все более болезненными

Украинские атаки БПЛА могут побудить рф к передислокации части своих истребителей и штурмовиков на отдаленные от Украины базы.

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Аэродром в РФ / Коллаж Главред, фото t.me/kasjanovcom

Красиво. Разгром авиабазы Мариновка в Волгорадской области болотной федерации.

Это не единственный аэродром, который подвергся массированным атакам украинских ударных дальних беспилотников.

Налеты становятся все более частыми, удары все более болезненными.

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Издание The Wall Street Journal пишет:

"Атаки на авиабазы скоро станут серьезной проблемой для российских военно-воздушных сил. Атаки на авиабазы в глубине РФ могут заставить Москву передислоцировать системы ПВО подальше от прифронтовых районов, что сделает объекты у линии фронта более уязвимыми.

Также украинские атаки БПЛА могут побудить рф к передислокации части своих истребителей и штурмовиков на отдаленные от Украины базы. Это уже уменьшило количество ударов планирующих бомб, поскольку самолеты вынуждены летать дальше с баз на фронт".

Работаем дальше.

Кто такой Юрий Касьянов Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV". Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году. На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

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