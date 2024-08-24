УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Удары для РФ будут все более болезненными

Юрий Касьянов
24 августа 2024, 08:10
158
Украинские атаки БПЛА могут побудить рф к передислокации части своих истребителей и штурмовиков на отдаленные от Украины базы.
Аэродром в РФ
Аэродром в РФ / Коллаж Главред, фото t.me/kasjanovcom

Красиво. Разгром авиабазы Мариновка в Волгорадской области болотной федерации.

Это не единственный аэродром, который подвергся массированным атакам украинских ударных дальних беспилотников.

Налеты становятся все более частыми, удары все более болезненными.

видео дня

Издание The Wall Street Journal пишет:

"Атаки на авиабазы скоро станут серьезной проблемой для российских военно-воздушных сил. Атаки на авиабазы в глубине РФ могут заставить Москву передислоцировать системы ПВО подальше от прифронтовых районов, что сделает объекты у линии фронта более уязвимыми.

Также украинские атаки БПЛА могут побудить рф к передислокации части своих истребителей и штурмовиков на отдаленные от Украины базы. Это уже уменьшило количество ударов планирующих бомб, поскольку самолеты вынуждены летать дальше с баз на фронт".

Работаем дальше.

Кто такой Юрий Касьянов

Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV".

Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году.

На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Юрий Касьянов война России и Украины
Реклама

Главное за день

В Воронежской области России горит и детонирует склад боеприпасов: детали

В Воронежской области России горит и детонирует склад боеприпасов: детали

08:55 Мир
ВСУ продвинулись в районе Суджи: бои продолжаются вдоль всей линии соприкосновения на Курщине

ВСУ продвинулись в районе Суджи: бои продолжаются вдоль всей линии соприкосновения на Курщине

07:52 Украина
Путину не удастся вытеснить ВСУ с Курщины: Эйдман назвал причину

Путину не удастся вытеснить ВСУ с Курщины: Эйдман назвал причину

01:35 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Температура упадет до +6: в каких областях резко похолодает 55324

Температура упадет до +6: в каких областях резко похолодает

Как правильно точить нож: шеф-повар поделился ценными советами 15035

Как правильно точить нож: шеф-повар поделился ценными советами

Водителям на заметку: что означают белые зигзагообразные линии на дороге 13503

Водителям на заметку: что означают белые зигзагообразные линии на дороге

ВСУ пошли на рекорд: известны результаты контрнаступления на Харьковщине - 3 ОШБр 11176

ВСУ пошли на рекорд: известны результаты контрнаступления на Харьковщине - 3 ОШБр

Последние новости

08:58

Как на iPhone раздать интернет: о гениальном фокусе знают лишь единицы

08:55

В Воронежской области России горит и детонирует склад боеприпасов: деталиВидео

08:30

"Винничане" передали на фронт техники еще на 2 млн грн

08:10

Удары для РФ будут все более болезненнымимнение

07:52

ВСУ продвинулись в районе Суджи: бои продолжаются вдоль всей линии соприкосновения на Курщине

В верхушке России зреет заговор против Путина, мобилизация может разрушить его режим – ЭйдманВ верхушке России зреет заговор против Путина, мобилизация может разрушить его режим – Эйдман
06:10

Потери огромные: как Путин теряет своих оккупантовмнение

05:03

"Путина просчитался": экс-глава ГУР раскрыл значение Курской операции

04:34

Гороскоп на завтра 25 августа: Скорпионам - испытания, Водолеям - конфронтация

04:10

Мало кто знает: чем полезен зеленый чай - врачи назвали преимущества напитка

Реклама
03:00

ВСУ поставили точку в "хотелках" РФ: Киев изменил правила переговоров - эксперт

02:36

Скандал из-за ужасных условий для военных в Одесской больнице: Лубинец не смолчал

02:32

Очень плохая примета 24 августа: в какое время суток нельзя смотреть на Солнце

02:05

РФ ударит баллистикой и Калибрами: названы сроки и цели массированного обстрела

01:35

Путину не удастся вытеснить ВСУ с Курщины: Эйдман назвал причину

23 августа, пятница
23:57

РФ может усилить ракетные атаки в День Независимости: в Германии сделали заявление

23:12

Пожар на нефтебазе в Пролетарске не могут обуздать шестой день: загорелись домаВидео

22:19

Ракеты для HIMARS и ПВО: США предоставляют Украине новый пакет военной помощи

22:04

Женщина нашла яйцо с розовым белком: как мог появиться такой "дефект"

21:41

США начали слежку за Россией: в Европу перебросили разведывательный самолет

21:36

"Какие могут быть претензии": EL Кравчук резко вступился за Олега Винника

Реклама
21:33

ВСУ вытесняют оккупантов из Харьковской области: Зеленский заинтриговал заявлением

21:21

В доме престарелых: что случилось с Аленой Апиной

21:16

Их носят менее 20 человек: ТОП-10 самых редких украинских фамилий

20:50

Вторжение ВСУ в Беларусь: у Лукашенко удивили заявлением

20:29

Цены снизили наполовину: в Украине резко подешевел популярный овощ и фрукт

20:15

Загадка, которая запутает каждого: надо найти 3 отличия между картинками за 18 секунд

20:08

Что находится внутри Луны: ученые сделали интересное открытие

20:07

Жесткий удар: США ввели новые санкции против России и приспешников агрессора

19:59

Пила его до самой смерти: какой известный любимый напиток королевы Елизаветы II

19:49

В Украину идет новая волна жары: какие две области будут заливать дожди

19:28

Установили украинский флаг: ВСУ провели операцию во временно оккупированных Олешках

19:28

Вылетели даже штурмовики: Беларусь перебросила 1000 "штыков" к границе с Украиной

19:10

В России было три империи, а четвертой не быватьмнение

19:01

"Воевать в 25-м году руководство РФ не планирует": эксперт о дате конца войны

18:51

Как правильно точить нож: шеф-повар поделился ценными советамиВидео

18:37

Можно ли включать кондиционер в дождь: одно действие убережет от опасности

18:30

"На два шага впереди": премьер Индии рассказал Зеленскому, о чем говорил с ПутинымФото

18:24

22-летняя дочь Суркика объявиоа о беременности

18:16

Не только Покровское: в Генштабе честно рассказали о самых адских направлениях

18:14

Будет сиять чистотой: 3 важных шага, как почистить пуховик без стиркиВидео

Реклама
18:12

Священники советуют именно их: лучшие молитвы за солдата на войне и победу УкраиныВидео

17:48

Операция ВСУ стала ударом: РФ отвела часть войск с Харьковского направления

17:40

Водителям на заметку: что означают белые зигзагообразные линии на дороге

17:29

Последствия удара по "Кавказу" все еще устраняют: РФ остановила сообщение с Крымом

17:18

Как отмыть конфорки от жира: быстрый и эффективный способВидео

17:16

Цены резко подскочат: осенью картофель будет стоить значительно дороже

17:04

Московская церковь подтвердила, что Порошенко служил у них пономарем и был меценатом – СМИ

17:00

ВСУ "кинули глаз" на трассу: армию РФ могут ждать неприятности на двух направлениях

16:51

Ситуация с отключениями света в Украине изменится: какая причина

16:50

В каком возрасте люди начинают стремительно стареть: неожиданный ответ ученых

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять