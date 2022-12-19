Удар по Украине дронами-камикадзе: несколько очень важных моментов

Запуск дронов-камикадзе осуществлялся с восточного побережья Азовского моря. Целью, очевидно, был именно Киев.

Коваленко рассказал, что стоит за применением Shahed-136 по Украине / Фото - Mil.gov.ua

По сегодняшнему применению Shahed-136 по Украине несколько очень важных моментов.

Был применён, условно назовём его так, рой, для прорыва ПВО Украины. Роем стало 35 дронов, 30 из которых было уничтожено, 15 в городской черте и непосредственно над Киевом, 5 прорвались.

Фактически, эффективность налёта составила около 15%, противодействие ПВО 85%. В предыдущие разы такое массовое применение Shahed-136 не осуществлялось, до условного получения новой партии. Использовалось 5, 10, 13 и около того БПЛА. Прорыв ПВО при этом был либо нулевой, либо предельно низкий.

Запуск дронов-камикадзе осуществлялся с восточного побережья Азовского моря. Целью, очевидно, был именно Киев. Но, почему не с территории РБ, откуда подлёт до Киева значительно меньший по времени и эффективность удара, на первый взгляд, должна быть выше... Или?

Сегодня утром в Киеве было -9°, а ведь, казалось бы, в мороз топливная система Shahed-136 не работает эффективно и склонна к отказам? Выходит, что это не так?

На самом деле так. Вот только есть несколько очень важных нюансов, связанных именно с новой партией этих дронов.

Напомню, что первые Shahed-136, полученные россией, имели исключительно инерциальную навигационную систему, поскольку ВПК Ирана предельно ограничен по используемым технологиям. Это не давало им высокой точности и ограничивало эффективную дальность применения.

Некоторое время спустя сбитые Shahed-136 уже имели блоки ГЛОНАСС, что говорило о проведении модернизации данных БПЛА и улучшении их точности и эффективной дальности применения. То есть, россия проводит регулярную модернизацию иранских дронов.

Производство дронов Shahed-136 в Иране - это не серийное потоковое производство, а ручной труд, позволяющий в месяц выпускать в среднем 50 БПЛА. Получая новые партии БПЛА, россия начала не сразу их применение, а, вероятнее всего, модернизацию - подготовку к зимнему периоду.

Не исключаю, что сегодняшний удар по Украине именно Shahed-136 являлся, во-первых, проверкой одного из направлений прорыва ПВО посредством дронов. Во-вторых, полноценным боевым испытанием модернизированных версий в мороз и на больших расстояниях.

Исходя из результатов, эффективность всех этих усилий составила 15%.

Скажем так. С учётом того, что за сегодня был уничтожен практически месячный потенциал производства Shahed-136 в Иране, при затратах ресурса на модернизацию, все эти рефлексии имеют весьма сомнительное КПД.

Слава ПВО Украины!

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