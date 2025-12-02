Удар по танкеру возле Турции: сможет ли Украина перекрыть "нефтяной" кислород РФ

Если подобные атаки продолжатся, они способны частично прекратить транзит нефти и повлиять на позицию России в переговорном процессе.

В Черном море горят танкеры РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Украинские морские беспилотники Sea Baby нанесли удары по российским нефтяным танкерам, с помощью которых Россия продолжает обходить санкции, в международных водах Черного моря у побережья Турции. Турция и Казахстан выразили недовольство атаками и заявили, что ожидают от Украины недопущения подобных инцидентов.

Однако на эти заявления уже ответил спикер МИД Украины, и я с ним согласен: эти танкеры являются законными целями, поскольку перевозят российскую нефть, причем подсанкционную, и именно благодаря этим объемам Россия получает средства для финансирования военных операций в Украине.

Удары по танкерам создают серьезные риски для экспорта российской нефти в бассейне Черного моря, и, соответственно, повышают страховые выплаты и общие расходы компаний, занимающихся транспортировкой. Это, бесспорно, мощный шаг украинских сил - ВСУ, ГУР и СБУ.

Могут ли подобные операции поставить под сомнение способность России в ближайшее время экспортировать нефть танкерами? Да, частично могут. Но следует помнить, что основной маршрут российского экспорта - это Балтия, порты Усть-Луга и Приморск. Чтобы создать критические проблемы, нужно также влиять на танкеры так называемого теневого флота, которые используются именно там. Ведь через Балтийское море проходит примерно 60% всего российского нефтяного экспорта.

Кроме того, давно пора прекратить транзит российской нефти по территории Украины. Государственная компания "Укртранснафта" до сих пор транспортирует ее в Венгрию и Словакию, а Россия зарабатывает на этом около 5 млрд евро ежегодно. То есть с начала полномасштабной агрессии это уже примерно 20 млрд, и прекращение этого транзита могло бы стать мощным шагом для сокращения ее военного бюджета, но этого до сих пор почему-то не сделано.

Еще одним потенциально эффективным шагом могла бы стать атака на нефтеперекачивающую станцию "Унеча". Это ключевой объект, который создает необходимое давление для перекачки российской нефти в Беларусь. Учитывая дефицит нефтепродуктов в России из-за украинских атак на НПЗ, прерывание этого маршрута существенно обострило бы проблему. Кроме того, "Унеча" обеспечивает транспортировку российской нефти в балтийские порты.

В целом черноморские и балтийские порты - самые большие и единственные реалистичные маршруты, альтернатив им у России фактически нет, а построить новые порты в ближайшее время невозможно. Поэтому, если подобные атаки продолжатся, они, безусловно, повлияют на позицию России и в переговорном процессе. Вопрос нефти для Кремля чрезвычайно чувствителен, однако эффект не будет мгновенным - российское руководство настроено воевать долго, до "последнего русского", и пока имеют такую возможность. Украина разрушает отдельные элементы их экспортной логистики, но полностью остановить экспорт пока невозможно.

Западные страны могли бы существенно ускорить этот процесс, например, закрыть Датские проливы или Босфор и Дарданеллы для российских танкеров. Но они этого не делают, чтобы избежать прямой эскалации с Россией. И если бы такие проливы действительно были закрыты, Россия практически потеряла бы возможность финансировать войну.

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, специально для Главреда

О персоне: Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения; 1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности министерства экономики Украины; 1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти; 2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины; с февраля 2007 г. - эксперт Центра Разумкова, с 2013 года - директор энергетических программ.

