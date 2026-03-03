Почему война против Ирана может закончиться через 5 недель: Таран объяснил причину

Активизация военного противостояния на Ближнем Востоке заставляет мировое сообщество пересматривать прогнозы относительно продолжительности и последствий глобальных конфликтов. Главным вопросом остается способность Вашингтона реализовать свои стратегические цели в сжатые сроки, не втягиваясь в изнурительную войну. Политолог Сергей Таран анализирует внутриполитические и дипломатические факторы, которые диктуют логику действий Белого дома, и объясняет, почему наказание иранского режима является критически важным для безопасности Украины. Подробнее о временных рамках операции и роли фактора Китая - в материале автора.

Рискну предположить - война против Ирана продлится действительно 4-5 недель. Ее продолжительность - полностью зависит от Трампа, а не от Ирана или еще кого-то. И завершит ее он тогда, когда это ему будет выгодно.

А выгодно ее завершить, вероятно, перед самой главной дипломатической миссией Трампа за его второй каденцией. На апрель запланирована его встреча с Си. И Трампу принципиально важно прибыть на эту встречу победителем. И не имеет значения, что будет происходить на поле боя. Трампу все равно к этому времени нужно объявить себя победителем.

видео дня

Задачи войны, которые объявил Трамп, конкретны, но достаточно гибки для интерпретации: 1) уничтожение военно-промышленного комплекса Ирана; 2) уничтожение его ядерной программы; 3) ликвидация угрозы для национальной безопасности США со стороны правительства Ирана (то есть уничтожение военно-политического руководства Тегерана); 4) уничтожение прокси политических образований Ирана в регионе (то есть еще раз - уничтожение военно-политического руководства Тегерана, но вместе с союзными политическими движениями в регионе).

Эти задачи вполне возможно выполнить в заявленные сроки. Особенно, если добавить к этому собственные толкования и оценки.

Чтобы их достичь, США будут точечно выжигать все возможные локации, где будут находиться иранские военные производства, военные, их политические руководители или военная техника. И когда придет время для встречи с Си – будет торжественно объявлена победа. К этому времени от технической базы армии Ирана действительно может ничего не остаться. Если же удастся еще изменить и сам режим – это будет действительно джекпот. Но сейчас в планах об этом пока/уже не идет речи.

Есть еще одна причина, почему для Трампа важно не затягивать с завершением войны. Это специфика американского законодательства. В США президент может применять армию для военных операций без согласия Конгресса 60 дней. Дальше – нужно согласие Конгресса. Которое Трампу получить будет трудно. Хотя бы потому, что поддержка иранской миссии Трампа в американском обществе довольно низкая. А в стране, между прочим, проходят промежуточные выборы в Конгресс.

Поэтому Трампу нужно завершать войну в сжатые сроки в любом случае.

Подчеркну, иранский режим должен быть наказан. Прежде всего, за поддержку войны России против Украины. Чтобы осознать роль Ирана в войне против Украины, достаточно представить себе, насколько война была бы другой, если бы не было Шахедов, технологии которых Тегеран передал Москве. И это только один пример.

И не имеет значения, при каких обстоятельствах это наказание будет происходить. Важно только, чтобы это наказание произошло как можно быстрее.