УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Удар по Одессе: художка, фейки и стадо непуганых баранов

Александр Коваленко
6 ноября 2023, 14:59
Буквально сразу после прилёта в районе музея, было опубликовано видео самого удара, по которому попыталась во всём обвинить ПВО.
Удар по Одессе
Удар по Одессе / Коллаж Главред, фото ГСЧС, t.me/ermaka2022

Удар по Одессе в ночь на 6 ноября… Художка, фейки и стадо непуганых баранов.

Для начала сухая статистика очередного акта террора, совершённого российскими оккупантами. В ночь на 6 ноября россияне применили:

1/1 – Х-59

видео дня

1/0 – Х-31П

1/0 – П-800 "Оникс"

1/0 – Искандер-М

22/15 – Shahed-131/136

Весьма разношёрстная номенклатура, без строгой унификации, что опять-таки говорит о продолжающейся фазе накопления оккупантами крылатых ракет.

Немного смущает применения ракет 9М723/728 (Искандер-М) и всего одной П-800 "Оникс", которые запускаются в большинстве случаев парно. Или тут что-то не так с идентификацией средства поражения или по какой-то причине РОВ смогли запустить только одну П-800 "Оникс". Точного ответа на этот вопрос я не знаю, и гадать не стану.

Один из ударов этой ночью стал удар вблизи Художественного музея. Когда вчера было опубликовано первое фото с места событий, меня укрыло калейдоскопом чувств.

В первую очередь, я задался вопросом, зачем туда? Судя по воронке и взрывному эффекту, мне показалось, что это был прилёт П-800 "Оникс". Хотя, я не мог 100% судить непосредственно не находясь на месте прилёта, ведь не имел возможности оценить глубину воронки, что могло говорить в пользу Искандер-М.

Так же, буквально сразу после прилёта в районе музея, было опубликовано видео самого удара, по которому, одесская спеарня, попыталась во всём обвинить ПВО. Но это видео наоборот, говорит в пользу 9М723, Искандер-М. Поясняю.

Многие, недалёкие адепты траекторий полёта, не учитывают то, что судить о ней по распространению взрывной волны, это всё равно, что судить о траектории полёта ракеты по её звуку.

Взрывная волна, после детонации, распространяется в наиболее беспрепятственных средах, а там где есть препятствие, происходит её видоизменение, при прорыве препятствия - деформация. Вчера, часть волны встретила препятствие в виде зданий, другая, вырвалась на левую сторону беспрепятственной проезжей части. Но самое важное, дилетантская сепарня упустила – остаточный столб после взрыва.

Остаточный столб строго вертикальный, что говорит о прилёте ракеты по баллистической траектории, что в свою очередь, указывает именно на ракеты серии Искандер-М.

Хотя, П-800 "Оникс" отличается очень сложной, комбинированной траекторией полёта, особенно последние модификации.

В любом случае, что П-800 "Оникс", что Искандер-М это, как для российских технологий, достаточно высокоточные ракеты, отклонение +/- 50 метров. Представить себе, что РОВ целились именно в Художественный музей, но промахнулись, о чём свидетельствует прилёт именно в 50 метрах от здания… Серьёзно? После "демилитаризации" и "денацификации" женщин, детей, школ и детских садов, трансформаторных и зерновых хабов, а так же нескольких пляжных кабинок оккупанты открыли новый фронт – войну с живописью?

Хотя, чему удивляться, ведь мы воюем с варварами.

Но одной из эмоций вчерашней ночи было непреодолимое желание разбить пару тройку смартфонов.

Буквально сразу после прилёта возле Художественного музея, на место событий сбежалась толпа, которая снимала фото и видео, тут же публикуя в соцсетях… И конечно, имбецилия общества, к сожалению, но неизлечима, но другой момент – на месте прилёта была полиция и она никак стаду баранов не препятствовала снимать.

С одной стороны, кучка имбецилов помогала проводить доразведку и возможную корректировку следующего удара, прямо с места событий, и только их счастье, что повторного удара по результатам первого не проводилось, а другая кучка имбецилов, при исполнении, абсолютно им в этом не препятствовала. Стадо не пуганных баранов.

Вот так и живём. 621-й день войны.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Одесса Александр Коваленко
Реклама

Главное за день

Комбриг приказал строиться и не пришел: всплыли новые детали трагедии на Запорожье

Комбриг приказал строиться и не пришел: всплыли новые детали трагедии на Запорожье

14:46 Украина
Это угроза для всего фронта: в МВА объяснили ценность Авдеевского коксохима

Это угроза для всего фронта: в МВА объяснили ценность Авдеевского коксохима

14:26 Украина
Растрата на почти миллиард: СБУ сообщило о подозрении экс-заместителю Резникова

Растрата на почти миллиард: СБУ сообщило о подозрении экс-заместителю Резникова

13:34 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:47

Чтобы уволить главу Хозсуда Киева Босого с должности судьи, ВККС может рассмотреть 8 деклараций добропорядочности - СМИ

15:32

Руководители ФГВФЛ Рудуха и Рекрут нанесли ущерб государству в 2016-2019 г. на десятки млн грн - отчет Счетной палаты

15:31

"Коррупция на всех уровнях": у Зеленского ответили на заявление экс-главы Еврокомиссии

15:10

Фейерверки и петарды с сегодняшнего дня под запретом: что ждет нарушителей

15:08

Будут сочные как никогда: как пожарить идеальные отбивные - лайфхак от профессионального повара

Украина рискует проиграть войну, нужно своё производство оружия - КасьяновУкраина рискует проиграть войну, нужно своё производство оружия - Касьянов
15:07

Екатерина Кухар прокомментировала слухи про расставание с Александром СтояновымВидео

14:59

Удар по Одессе: художка, фейки и стадо непуганых барановмнение

14:55

Некоторые украинцы могут получить деньги от Красного Креста: где и кто именно

14:46

Комбриг приказал строиться и не пришел: всплыли новые детали трагедии на Запорожье

Реклама
14:26

Это угроза для всего фронта: в МВА объяснили ценность Авдеевского коксохима

14:03

Лунный день 7 ноября 2023: Месяц сулит благоприятный период на работе

13:51

Оккупанты отбирают у Софии Ротару виллу в Крыму - росСМИ

13:44

"Они обалдевшие": Фарион зашкварилась наглым "наездом" на бойцов из АзоваВидео

13:34

Растрата на почти миллиард: СБУ сообщило о подозрении экс-заместителю Резникова

13:10

Нужно найти привидение за 15 секунд: оптическая иллюзия для самых внимательных

13:00

Китайский гороскоп на завтра 7 ноября: Козе - улучшение ситуации на работе, Крысе - сильные эмоции

12:46

Калибры, Искандеры, Кинжалы: стало известно, сколько ракет есть в запасе у РФ

12:43

"Бои продолжаются 24 часа в сутки": военный рассказал о жесткой тактике оккупантов под Бахмутом

12:42

Россиян "перемалывают" батальонами вместе с техникой: детали гигантских потерь РФ

12:38

Засветился с братом и фавориткой: Константин Меладзе публично поддержал Тарасову

Реклама
12:34

Как сделать, чтобы не потело зеркало в ванной: 2 простые лайфхаки

11:43

Огненная "бавовна" в Седово: под удар могла попасть база с вертолетами РФ

11:34

Трагедия на Запорожье: стало известно о 19 погибших бойцах 128-й бригады

11:22

Статья Залужного для Economist: эксперт сравнил главкома ВСУ с Черчиллем

11:20

"Одно мощное заявление изменит все": какая встреча решит судьбу войны в Украине - прогнозВидео

11:10

"Жизненные комедийные истории, в которых каждый узнает себя": на ТЕТ премьера нового сериала ВолонтерыВидео

11:06

Мобилизацию продолжат еще на три месяца: Зеленский подал в Раду проект закона

11:06

"Украина справилась с "домашним заданием": эксперт дал прогноз на вступление Украины в ЕС

10:50

Гости подумают, что новые: как отстирать домашние тапки

10:40

Достанет до Москвы: в Украине начали производить дальнобойный аналог Shahed

10:17

Этот завтрак с лавашем разметут со стола, а приготовление займет всего 20 минут

10:13

Выпустили рекордное количество авиабомб за сутки: РФ обстреляла Херсонщину

09:59

Эксперт прокомментировал слова Залужного об усилении мобилизации в Украине: как должен выглядеть этот процесс

09:51

Удар по сверхновому МРК Аскольд РФ в Керчи: в ВСМУ раскрыли новые детали

09:44

ВСУ достигли успехов на левом берегу Херсонщины: в ISW раскрыли детали

09:20

Ночная атака РФ на Одессу: число пострадавших возросло до 8Фото

09:02

Гороскоп на завтра 7 ноября 2023: Козероги - стойте на своем, Водолеям - экономить

08:59

Россияне с помощью авиации хотят окружить Авдеевку: ВСУ держат оборону и уничтожают оккупантов

08:17

Мощный удар ВСУ по Керчи: в ISW оценили последствия для оккупантов

07:59

США направили атомную субмарину на Ближний Восток

Реклама
07:50

Капитуляция РФ и освобождение Крыма: астролог рассказал о последствиях получения ATACMS УкраинойВидео

07:30

Оникс, Искандер-М и более десятка "шахедов": ночью РФ атаковала три региона УкраиныФото

06:56

Повреждены дома, художественный музей, есть раненые: все последствия атаки РФ на ОдессуФотоВидео

06:55

Только люди с гибким мышлением увидят собаку среди овец за 7 секунд: удивительная иллюзия

06:41

Вероятность президентских выборов в 2024 году в Украине высокамнение

06:25

Почему слово "співпадіння" неправильное: как его заменить в украинском языке

06:08

Какой сегодня праздник 6 ноября: кого нужно поздравить в этот день

04:30

Почему от кофе хочется спать: есть только один простой способ избежать такого эффекта

04:00

Почему в некоторых кухонных лопатках есть отверстия: как правильно ими пользоваться

03:27

Синдром грустного клоуна: почему нужно проверить своих веселых друзей

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять