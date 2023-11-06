Удар по Одессе: художка, фейки и стадо непуганых баранов

Буквально сразу после прилёта в районе музея, было опубликовано видео самого удара, по которому попыталась во всём обвинить ПВО.

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Удар по Одессе / Коллаж Главред, фото ГСЧС, t.me/ermaka2022

Удар по Одессе в ночь на 6 ноября… Художка, фейки и стадо непуганых баранов.

Для начала сухая статистика очередного акта террора, совершённого российскими оккупантами. В ночь на 6 ноября россияне применили:

1/1 – Х-59

видео дня

1/0 – Х-31П

1/0 – П-800 "Оникс"

1/0 – Искандер-М

22/15 – Shahed-131/136

Весьма разношёрстная номенклатура, без строгой унификации, что опять-таки говорит о продолжающейся фазе накопления оккупантами крылатых ракет.

Немного смущает применения ракет 9М723/728 (Искандер-М) и всего одной П-800 "Оникс", которые запускаются в большинстве случаев парно. Или тут что-то не так с идентификацией средства поражения или по какой-то причине РОВ смогли запустить только одну П-800 "Оникс". Точного ответа на этот вопрос я не знаю, и гадать не стану.

Один из ударов этой ночью стал удар вблизи Художественного музея. Когда вчера было опубликовано первое фото с места событий, меня укрыло калейдоскопом чувств.

В первую очередь, я задался вопросом, зачем туда? Судя по воронке и взрывному эффекту, мне показалось, что это был прилёт П-800 "Оникс". Хотя, я не мог 100% судить непосредственно не находясь на месте прилёта, ведь не имел возможности оценить глубину воронки, что могло говорить в пользу Искандер-М.

Так же, буквально сразу после прилёта в районе музея, было опубликовано видео самого удара, по которому, одесская спеарня, попыталась во всём обвинить ПВО. Но это видео наоборот, говорит в пользу 9М723, Искандер-М. Поясняю.

Многие, недалёкие адепты траекторий полёта, не учитывают то, что судить о ней по распространению взрывной волны, это всё равно, что судить о траектории полёта ракеты по её звуку.

Взрывная волна, после детонации, распространяется в наиболее беспрепятственных средах, а там где есть препятствие, происходит её видоизменение, при прорыве препятствия - деформация. Вчера, часть волны встретила препятствие в виде зданий, другая, вырвалась на левую сторону беспрепятственной проезжей части. Но самое важное, дилетантская сепарня упустила – остаточный столб после взрыва.

Остаточный столб строго вертикальный, что говорит о прилёте ракеты по баллистической траектории, что в свою очередь, указывает именно на ракеты серии Искандер-М.

Хотя, П-800 "Оникс" отличается очень сложной, комбинированной траекторией полёта, особенно последние модификации.

В любом случае, что П-800 "Оникс", что Искандер-М это, как для российских технологий, достаточно высокоточные ракеты, отклонение +/- 50 метров. Представить себе, что РОВ целились именно в Художественный музей, но промахнулись, о чём свидетельствует прилёт именно в 50 метрах от здания… Серьёзно? После "демилитаризации" и "денацификации" женщин, детей, школ и детских садов, трансформаторных и зерновых хабов, а так же нескольких пляжных кабинок оккупанты открыли новый фронт – войну с живописью?

Хотя, чему удивляться, ведь мы воюем с варварами.

Но одной из эмоций вчерашней ночи было непреодолимое желание разбить пару тройку смартфонов.

Буквально сразу после прилёта возле Художественного музея, на место событий сбежалась толпа, которая снимала фото и видео, тут же публикуя в соцсетях… И конечно, имбецилия общества, к сожалению, но неизлечима, но другой момент – на месте прилёта была полиция и она никак стаду баранов не препятствовала снимать.

С одной стороны, кучка имбецилов помогала проводить доразведку и возможную корректировку следующего удара, прямо с места событий, и только их счастье, что повторного удара по результатам первого не проводилось, а другая кучка имбецилов, при исполнении, абсолютно им в этом не препятствовала. Стадо не пуганных баранов.

Вот так и живём. 621-й день войны.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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