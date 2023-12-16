Убедил ли Зеленский Байдена?

Эта ситуация - серьезный вызов для имиджа США как мирового лидера со времен Второй мировой войны.

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Победа в Украине – это для Байдена победа Соединенных Штатов Америки / коллаж: Главред, фото: Белый дом, посольство Украины в США

Надо трезво смотреть на ситуацию и учитывать, что внешняя политика Соединенных Штатов Америки и, в частности, Байдена, заключается в объединении НАТО и формировании антипутинской коалиции. Это - комплекс проблем, которыми он занимается уже десятки лет еще со времен Советского Союза. Байден остается неизменным именно во внешней политике распространения демократии в мире.

У Америки есть несколько неудачных кейсов - войны в Ираке, Афганистане и Вьетнаме. Это тяжелые воспоминания для всех американцев, ведь во время всех этих войн были огромные человеческие и финансовые потери. Украина стала продолжением этой внешней политики США, и независимо от того, является ли республиканец или демократ президентом, он несет ответственность за это.

Эта ситуация - серьезный вызов для имиджа США как мирового лидера со времен Второй мировой войны. Именно во времена Рузвельта США сыграли ключевую роль в уничтожении гитлеровской Германии, и сразу же получили новый вызов в виде СССР. Тогда США понимали, что ситуация не может быть решена иначе, но для Байдена быть более успешным, чем его предшественники в войнах с Ираком и Афганистаном, тоже является проблемой. Для него победа в Украине - это победа Соединенных Штатов Америки.

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Но ясно, что эта история не будет простой для США и может не закончиться в 2024 году. Впрочем, Байден видит для себя задачей сделать для этого максимально многое. Самой главной проблемой, с которой он сейчас столкнулся, является неготовность НАТО сопротивляться. США, которые на протяжении многих лет проводят с европейцами политику принуждения к изменению политики укрепления обороноспособности, все время подвергались сопротивлению. С началом вторжения России ситуация немного сдвинулась с места на фоне катастроф, которые произошли в Украине в Буче, Ирпене, Изюме, и риторика в ЕС начала меняться. Похожая история была и на Ближнем Востоке, где Европа долго терпела (а фактически финансировала) ХАМАС.

Убедил ли Зеленский Байдена? Скорее, Байден увидел, что Украина становится партнером, с которым можно говорить и проводить совместные операции. До сих пор мы не видели мощных войск в ЕС, но они нужны, потому что угроза значительно ближе, чем кажется. Байден стал заложником своей амбициозной цели, но как политик мирового уровня он делает последовательные шаги и допускает ошибки. Факт присутствия Зеленского был важным, в первую очередь, для Байдена, и хорошо, что лидеры поладили. Ведь Зеленский говорил о 2/3 американской поддержки, которая остается в США, и это те тезисы, которые сейчас активно продвигает Белый дом, чтобы убедить общество Соединенных Штатов Америки, что они инвестируют не в Украину или Европу, а в себя. Тем более, что война к США ближе, чем кажется, потому что у них и под боком хватает врагов – чего только стоит Куба. И в этом смысле Зеленский своим присутствием помог Байдену.

Валерий Клочок, специально для Главреда

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

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