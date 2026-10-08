У войны только два финала: Портников о бессмысленных спорах об условиях мира

Журналист объясняет, почему россияне не собираются договариваться ни о чем реальном и почему дискуссии о территориальных уступках и НАТО оторваны от реальности.

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Портников о двух финалах войны / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/Goo3, wikimedia.org/Kremlin.ru

На фоне новых публичных призывов к переговорам с Россией, в частности от нардепа Алексея Гончаренко, журналист Виталий Портников называет дискуссии об условиях мира беспредметными: россияне, по его словам, приходят на переговоры лишь с программой дестабилизации Украины или затягивания времени. Он объясняет, почему у этой войны есть только два финала - истощение России или исчезновение Украины. Публикуем его размышления.

Каждый раз одно и то же: разный взгляд на условия мира. Мы не можем договариваться о мире вплоть до восстановления территориальной целостности и получения гарантий безопасности - говорят одни. Мы можем уступить территории ради будущего - говорят другие. Если уступать территории, нужно получить гарантии безопасности, иначе с этих территорий на нас нападут, - убеждают третьи. Мы не можем позволить Путину заблокировать наше вступление в НАТО - говорят одни. Мы не можем воевать за НАТО - говорят другие. видео дня

Скажите, зачем вы все это обсуждаете? Вы что, правда не можете понять, что россияне не собираются с нами разговаривать и договариваться ни о чем реальном - ну разве что о том, что поможет им зарабатывать деньги во время войны? Что каждый раз, когда они приходят на переговоры, они приходят с программой дестабилизации Украины или затягивания времени до новых выборов в США. Станцию, на которой с россиянами можно было бы хотя бы временно о чем-то серьезно договориться, мы давно проехали.

Я просто хочу понять - не только условного Гончаренко, а всех нас. Эти дискуссии об условиях переговоров - цинизм или просто психологическая защита людей, которые просто не могут поверить, что враг их за людей не считает? И люди пытаются просто вернуться во времена, когда он еще делал вид, что считает, и с ним можно было разговаривать?

На самом деле - если быть откровенным до конца - у этой войны ровно два открытых финала. Первый - истощение России и остановка боевых действий. Надеюсь, что мы сможем использовать это время для подготовки к новому вторжению. И второй - истощение и исчезновение Украины и присоединение ее бывших территорий к российской федерации. Конечно, с открытым финалом для каждого. Кто-то может надеяться, что ему позволят остаться и просто жить под чужим флагом. Но каждый должен тогда просто взвесить свои собственные шансы и понять, где опасности для вас и вашей семьи больше, в продолжении сопротивления или в такой капитуляции.

Никакой реальности, кроме этих двух финалов, больше не существует. И все разговоры о другом - либо глупость, либо демагогия.

О личности: Виталий Портников Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель "Радио Свобода" и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН-клуба. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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