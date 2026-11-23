Политолог Вадим Денисенко считает, что после переговоров США, ЕС и Украины в Берлине 19 ноября стало заметно: европейцы начали колебаться по поводу снятия санкций с России, а процессы ускорились. Автор объясняет, чего опасается Европа, какие требования выдвигает Кремль и что предлагают Украине - референдум и гарантии США на уровне статьи 5 НАТО. Публикуем его размышления.
Согласятся ли европейцы на снятие санкций?
Последние переговоры, состоявшиеся 19 ноября в Берлине, показали, что европейцы колеблются (заявление Мерца о возможности снятия санкций - лучшее тому подтверждение). Украинцам готовятся предложить референдум.видео дня
1. Последние переговоры США - ЕС - Украина прошли под лозунгом: снимайте санкции, и на саммите G20 давайте подписывать мир (точнее, какой-то проект этого мира). И пока остаётся неясным главный вопрос: будут ли продолжаться боевые действия в период дальнейших переговоров.
2. Европейцы переживают из-за трех вещей:
- усиление РФ после войны и возможная война через несколько лет (проще говоря, нет доверия к НАТО);
- отсутствие консенсуса относительно будущего финансирования Украины и вступления Украины в ЕС;
- нет понимания, что делать с замороженными активами (обсуждается формула размораживания).
3. Что касается требований России, то здесь ничего нового:
- сокращение армии (что неизбежно в силу финансовых проблем, и главный вопрос не в самом сокращении, а в том, насколько оно будет значительным);
- запрет на дальнобойное оружие и ряд других видов вооружений, что на самом деле является самым важным вопросом;
- линия разграничения (выход из Донбасса остается главным требованием россиян);
- возвращение "русского мира" (российская партия, русская церковь и т. д.).
4. Украине предлагают провести референдум и закрепить его результаты законом. При этом США предоставляют нам гарантии на уровне 5 статьи НАТО.
5. Если подвести итог: ничего нового, если не считать того, что ЕС начал колебаться и процессы ускорились.
О персоне: Вадим Денисенко
Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, руководитель аналитического центра "Деловая Столица", народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 году окончил Киевский университет имени Т. Шевченко по специальности "Украинский язык и литература", в 1998 году - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича), соучредитель "Эспрессо ТВ", соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут", - пишет Википедия.
Исполнительный директор Украинского института будущего (2020–2023).
С сентября 2023 года по настоящее время - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.
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