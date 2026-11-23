Политолог объясняет, чего боятся европейцы, чего требует Россия и почему запрет на дальнобойное оружие для Украины - важнейший вопрос переговоров.

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Снятие санкций с РФ и референдум - Денисенко объяснил позицию Европы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Политолог Вадим Денисенко считает, что после переговоров США, ЕС и Украины в Берлине 19 ноября стало заметно: европейцы начали колебаться по поводу снятия санкций с России, а процессы ускорились. Автор объясняет, чего опасается Европа, какие требования выдвигает Кремль и что предлагают Украине - референдум и гарантии США на уровне статьи 5 НАТО. Публикуем его размышления.

Согласятся ли европейцы на снятие санкций? Последние переговоры, состоявшиеся 19 ноября в Берлине, показали, что европейцы колеблются (заявление Мерца о возможности снятия санкций - лучшее тому подтверждение). Украинцам готовятся предложить референдум. видео дня

1. Последние переговоры США - ЕС - Украина прошли под лозунгом: снимайте санкции, и на саммите G20 давайте подписывать мир (точнее, какой-то проект этого мира). И пока остаётся неясным главный вопрос: будут ли продолжаться боевые действия в период дальнейших переговоров.

2. Европейцы переживают из-за трех вещей:

усиление РФ после войны и возможная война через несколько лет (проще говоря, нет доверия к НАТО);

отсутствие консенсуса относительно будущего финансирования Украины и вступления Украины в ЕС;

нет понимания, что делать с замороженными активами (обсуждается формула размораживания).

3. Что касается требований России, то здесь ничего нового:

сокращение армии (что неизбежно в силу финансовых проблем, и главный вопрос не в самом сокращении, а в том, насколько оно будет значительным);

запрет на дальнобойное оружие и ряд других видов вооружений, что на самом деле является самым важным вопросом;

линия разграничения (выход из Донбасса остается главным требованием россиян);

возвращение "русского мира" (российская партия, русская церковь и т. д.).

4. Украине предлагают провести референдум и закрепить его результаты законом. При этом США предоставляют нам гарантии на уровне 5 статьи НАТО.

5. Если подвести итог: ничего нового, если не считать того, что ЕС начал колебаться и процессы ускорились.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, руководитель аналитического центра "Деловая Столица", народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 году окончил Киевский университет имени Т. Шевченко по специальности "Украинский язык и литература", в 1998 году - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича), соучредитель "Эспрессо ТВ", соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут", - пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020–2023). С сентября 2023 года по настоящее время - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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