У войны РФ против Украины есть несколько публичных лиц, кроме Путина: кто они

Оснований утверждать, что это доказательство смены политики РФ.

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Василий Небензя, Совбез ООН / Коллаж Главред, фото Википедия

Российские медиа разгоняют слухи о грядущем переводе светоча российской дипломатии Василия Небензи из ООН на пост заместителя министра иностранных дел РФ.

Подобные инсинуации возникают не первый раз. Для самого Небензи это было бы возвратом на позицию, которую он занимал в 2013-2017 гг.

Гадать о том, это повышение, понижение, какие задачи и т.д. – смысла нет. Формально это может быть повышение, если состоится перевод на должность первого зама.

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Есть только один очевидный момент, если такая перестановка случится.

У войны РФ против Украины есть несколько публичных лиц. Помимо самого Путина, это Лавров, Патрушев, Шойгу и ряд персонажей помельче, среди которых Небензя – один из самых заметных и отвратительных.

Задвигание "лиц войны" на второй план даже без утраты ими полномочий (а наоборот) – это смена внешнего интерфейса и создание своего рода ширмы. Новые люди, с ними можно говорить о чём-то новом или о том же, но по-новому.

Оснований утверждать, что это доказательство смены политики РФ, нет. Это может быть маркером, что РФ создаёт себе ещё одну опцию, дабы эффективнее морочить голову "международному сообществу".

Но если правы авторы наиболее негативных для РФ прогнозов (о том, что у Кремля к концу года закончатся ресурсы для ведения интенсивной войны), то росвласти будет проще входить в переговоры с "новыми лицами", а не со "старыми" отвратительными рожами - символами военных преступлений.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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