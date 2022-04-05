У Украины в войне против России есть существенное преимущество

Владимир Зеленский заявил, что встречи с Путиным может и не быть / Офис президента

Зеленский заявил, что, возможно, личной встречи между ним и Путиным не будет. Тем не менее, переговоры нужно продолжать при любой ситуации. При этом он полагает, что сразу по всем пунктам договориться не удастся, но нужно работать над этим.

В столь динамичной обстановке всё меняется настолько быстро, что уже через пару дней могут прозвучать совершенно иные заявления. Поэтому опираться на те или иные слова нет никакого смысла, однако текущую динамику по ним можно отслеживать.

Пока обе стороны не готовы ни на какие уступки, предпочитая опереться на результаты боевых столкновений. Задача предстоящего сражения на Донбассе остается прежней — нанесение военного поражения силам противника до полной невозможности продолжать боевые действия в прежнем формате. У России больше военных ресурсов, но ВСУ находятся в обороне на достаточно укрепленных позициях.

При этом превосходство российских войск не настолько велико, чтобы проводить мобильные операции по охвату на большой территории — собственно, вынужденный отход с севера Украины как раз и говорит о том, что сил мало. Поэтому наиболее вероятный характер сражения — банальная мясорубка по лекалам начала 20 века. Победитель будет ослаблен настолько, что воспользоваться плодами победы для него будет крайне затруднительно, по крайней мере сразу после завершения сражения.

Однако здесь как раз у Украины есть существенное преимущество: в случае взаимного истощения тот, кто сумеет первым восстановить силы, и станет в конечном итоге диктовать условия. Украина уже в состоянии мобилизации, у нее есть действующий резерв, она может в короткие сроки восстановить боеспособность армии. Для России ситуация в этом смысле существенно иная: она даже не приступала к мобилизации, а перебросить остатки армии из других регионов — это время, причем достаточно большое. Не говоря уже о возрастающих рисках там, где армия будет переброшена на восток.

Читайте такжеРоссия может атаковать Украину даже после мирного договора - ЗеленскийПо всей видимости, Киев рассчитывает на то, что к концу апреля, когда станет примерно понятно, каким вырисовывается итог борьбы на востоке, и можно будет переходить к переговорам. Даже в случае военной победы России она будет ослаблена настолько, что условия мирного соглашения будут лучшими для Киева, чем те, которые выдвигаются сейчас. Если же военным итогом станет поражение российских войск, то соглашение будет выглядеть еще лучше для Украины.

Какие идеи у российского командования в этой ситуации, сказать сложно. Политическая задача ужалась до "освободим Донбасс", и будем откровенны — это максимум, на что сейчас может рассчитывать Кремль. Тем более, что вождю вот-вот нужно будет выходить перед раскрашенным фанерным ящиком на Красной площади и рассказывать про достигнутую победу.