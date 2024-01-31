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У Украины начинает появляться новейшее оружие

Александр Кочетков
31 января 2024, 19:10
За период войны в Украину завезли два опытных образца Skynex.
У Украины начинает появляться новейшее оружие
Rheinmetall / Коллаж Главред, фото defence-ua.com, pixabay

На фоне всего этого есть и оптимистичная инфа: у Украины начинает появляться действительно новейшее оружие. Пока не нашего производства, тем не менее, обнадеживает. Мы призывали Запад: на военные испытания везите свои образцы в Украину, потому что настоящую войну со всем, что на ней случается с техникой, ни одним полигоном не сымитируешь. И вот это понемногу происходит.

Речь в первую очередь о зенитном комплексе ближнего действия Skynex от известного немецкого концерна Rheinmetall AG. Он же поставляет нам зенитные комплексы Gepard, которые прекрасно зарекомендовали себя на поле боя: видел видео, как эта установка сносит ракету "Калибр", пролетавшую в зоне ее досягаемости. Но Skynex (разработка 2021 года) рядом с Gepard - это как современный смартфон и кнопочная звонилка.

Оба комплексе работают на расстояние до 4 км, оба самоходные, то есть, могут оперативно выдвигаться на перехват воздушных целей. Оба имеют скорострельные пушки калибром 35 мм. Но есть большое "но".

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Если спаренной пушке Gepard на цель нужно несколько очередей, а с маленькими дронами типа "Мавиков" ему вообще трудно (попробуй в эту пчелу попасть!), то Skynex обычно делает только два выстрела. Причем, второй - контрольный.

Потому что в Skynex используется программируемый снаряд, который взрывается не только, когда попадает точно в цель, но и когда пролетает мимо нее. Создается облако обломков, которым все равно, что разрушать - здоровенную крылатую ракету или миниатюрный дрон. Или даже рой дронов. Если перевести на деньги, то стоимость одной уничтоженной воздушной цели у Skynex стоит 4.000 евро, а у ракетных комплексов это будут сотни тысяч тех же евро.

За период войны в Украину завезли два опытных образца Skynex. А сейчас прибыла целая батарея: четыре установки, чувствительная радиолокационная станция и - главное - система управления Oerlikon Skymaster, которая управляет всеми пушками батареи вместе. Благодаря ей Skynex разве что по дорогам сам ездить не умеет, а вот с вражеским летающим лайном способен разбираться в автоматическом режиме.

А если добавить скорострельность каждой пушки 1000 выстрелов в минуту, то комплекс действительно способен надежно защищать украинское небо. Как по мне, то именно такие комплексы очень нужны Харькову, Днепру и Одессе, которые каждые сутки страдают именно от атак "шахедами".

Вторая новинка, которая уже едет к нам - это моя любовь как бывшего ракетчика: комбинированная американо-шведская система GLSDB (разработчики Boeing совместно с SAAB). Нравится тем, что это наглядный пример изобретательности - как из двух обычных изделий сделать что-то принципиально новое. Что радикально экономит время и затраты на разработку - то, что нам надо.

В свое время американцы решили сократить количество кассетных боевых частей к HIMARS, которые у них на вооружении. Соответственно, уже произведенные ракеты разбирали, головную часть утилизировали, а ракетные двигатели М-26 отправляли на склад - на всякий случай. И таких лишних двигателей накопилось несколько тысяч.

А еще у Штатов есть большое количество крылатых авиабомб GNU-39: их сбрасывают с самолета, она расправляет небольшие крылышки и планирует к цели на расстояние более 100 км - в зависимости от высоты сброса. Они бы охотно дали нам эти крылатые бомбы, но у нас не хватает самолетов, чтобы их использовать.

И вот тут кто-то умный (Ньютона яблоком по макитре осенило, а этого, видимо, фейерверком) предлагает: а давайте просто прикрутим крылатую бомбу к ракетному двигателю. Тогда никакого самолета не нужно, потому что пусковые установки HIMARS у Украины уже есть, и украинские операторы умело ими пользуются.

На то, чтобы реализовать идею в металле, испытать, исправить недостатки и наладить серийный выпуск, американцам понадобилось меньше года. Конечно, их не бомбят, но все равно темпы работы должны служить ориентиром для нашего ВПК.

Фактически, мы получаем новые ракеты к НIMARS, которые летят не на 70 км, а на 150 км, маневрируют в полете, что затрудняет перехват, способны пробивать до 2 м железобетона (даже в блиндаже не уберечься!), имеют точность до 1 м, а если подсветить лазером, то могут поражать даже движущиеся цели - автомобили, бронетехнику, корабли. Более того: после отделения реактивного двигателя бомба с крылышками может на большой высоте перелететь линию фронта, развернуться и атаковать вражеские позиции с тыла, где не ожидают.

Ни одна страна мира, даже США, пока не имеют на вооружении такого многофункционального изделия. Потому что оно специально сделано для Украины. Это к тому, бросят ли нас на произвол судьбы наши партнеры. Главное, чтобы мы все не слишком погрузились в политику - кто кого куда освободит, и не забыли о войне и настоящей угрозе в виде недоимперии.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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война в Украине Александр Кочетков
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