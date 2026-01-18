У Украины есть 2-3 месяца: что будет потом

Проблема таких сделок - время.

Ну что же.

Трамп "тепло" поговорил с Родригес.

Если кратко, то вопрос ресурсов практически решён. Как, впрочем, и вопрос сохранения старых элит.

Предсказуемо, торжества демократии не случилось. Но дня нас важно другое. И это то, что сегодня может делать МИД и ОП.

Суть схемы на данном этапе проста. США выкупают нефть Венесуэлы и продают её как на своём рынке (что важно перед промежуточными выборами), так и на внешнем поле. Деньги собирают те же США. А потом за них оплачивают поставки американских товаров в Венесуэлу. Не факт, что самых качестыенных, не факт что самых дешёвых - просто произведённых в США. Эта часть для нас не представляет интерес - просто "бизнес Трампа".

Интересно другое. В тех же откровениях Трампа есть слова о начале сотрудничества в области безопасности. Признаться, ожидал такого и даже описывал это в ролике.

А вот это означает, что возможны поставки оружия. Что логично - вооружения - дорогая штука. Тут есть прямой наш интерес. В чём?

1. РФ поставила в Венесуэлу достаточно большое количество систем ПВО. И боеприпасов к ним.

2. США будут постепенно заменять их своими -- логично, ведь из Венесуэлы делают сырьевую колонию.

3. А это означает, что российские системы Каракасу "вроде как не нужны". В этом Трамп может "расписаться" хоть сегодня.

4. Но Каракасу нужны деньги. причём не только на счетах в США.

И вот тут как раз возможность для Украины. Есть программа покупки вооружений странами ЕС для наших нужд. Есть дефицит боеприпасов для старых советских систем ПВО (они таки тоже работают). Есть дефицит самих систем.

А это означает, что если в рамках инициативы европейских государств вдруг возникнет идея "выкупить" на начальном этапе "лишний" боезапас - США могут согласиться и даже рекомендовать Родригес такую сделку..

Следующий этап - "лишние" системы ПВО, да и не только (там и Су-30, артиллерийские системы и многое другое). И та же схема.

Проблема таких сделок - время. У Украины есть, условно 2-3 месяца. Потому что после этого Москва либо захочет "выкупить назад", либо оговорит невозможность такой сделки с Вашингтоном.

Сможем ли мы быстро сработать? Через 2-3 месяца будет ясно, в том числе по интенсивности работы ПВО.

О персоне: Игар Тышкевич Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.



С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

