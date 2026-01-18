Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

У Украины есть 2-3 месяца: что будет потом

Игар Тышкевич
18 января 2026, 08:10
209
Проблема таких сделок - время.
Венесуэла
Венесуэла и РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Венесуэла и ПВО Украины

Ну что же.

Трамп "тепло" поговорил с Родригес.

видео дня

Если кратко, то вопрос ресурсов практически решён. Как, впрочем, и вопрос сохранения старых элит.

Предсказуемо, торжества демократии не случилось. Но дня нас важно другое. И это то, что сегодня может делать МИД и ОП.

Суть схемы на данном этапе проста. США выкупают нефть Венесуэлы и продают её как на своём рынке (что важно перед промежуточными выборами), так и на внешнем поле. Деньги собирают те же США. А потом за них оплачивают поставки американских товаров в Венесуэлу. Не факт, что самых качестыенных, не факт что самых дешёвых - просто произведённых в США. Эта часть для нас не представляет интерес - просто "бизнес Трампа".

Интересно другое. В тех же откровениях Трампа есть слова о начале сотрудничества в области безопасности. Признаться, ожидал такого и даже описывал это в ролике.

А вот это означает, что возможны поставки оружия. Что логично - вооружения - дорогая штука. Тут есть прямой наш интерес. В чём?

1. РФ поставила в Венесуэлу достаточно большое количество систем ПВО. И боеприпасов к ним.

2. США будут постепенно заменять их своими -- логично, ведь из Венесуэлы делают сырьевую колонию.

3. А это означает, что российские системы Каракасу "вроде как не нужны". В этом Трамп может "расписаться" хоть сегодня.

4. Но Каракасу нужны деньги. причём не только на счетах в США.

И вот тут как раз возможность для Украины. Есть программа покупки вооружений странами ЕС для наших нужд. Есть дефицит боеприпасов для старых советских систем ПВО (они таки тоже работают). Есть дефицит самих систем.

А это означает, что если в рамках инициативы европейских государств вдруг возникнет идея "выкупить" на начальном этапе "лишний" боезапас - США могут согласиться и даже рекомендовать Родригес такую сделку..

Следующий этап - "лишние" системы ПВО, да и не только (там и Су-30, артиллерийские системы и многое другое). И та же схема.

Проблема таких сделок - время. У Украины есть, условно 2-3 месяца. Потому что после этого Москва либо захочет "выкупить назад", либо оговорит невозможность такой сделки с Вашингтоном.

Сможем ли мы быстро сработать? Через 2-3 месяца будет ясно, в том числе по интенсивности работы ПВО.

О персоне: Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Венесуэла Игар Тышкевич
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала несколько областей Украины: есть жертва, среди раненых 7-летний ребенок

РФ атаковала несколько областей Украины: есть жертва, среди раненых 7-летний ребенок

07:39Война
Россия весь день бьет по энергетике Харьковщины: детали серьезных "прилетов"

Россия весь день бьет по энергетике Харьковщины: детали серьезных "прилетов"

23:45Украина
Правила комендантского часа в Киеве обновлены: названы главные изменения

Правила комендантского часа в Киеве обновлены: названы главные изменения

21:37Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Одного раза мало: водителей призвали запускать двигатель авто дважды зимой

Одного раза мало: водителей призвали запускать двигатель авто дважды зимой

Карта Deep State онлайн за 18 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 января: что происходит на фронте (обновляется)

РФ атаковала несколько областей Украины: есть жертва, среди раненых 7-летний ребенок

РФ атаковала несколько областей Украины: есть жертва, среди раненых 7-летний ребенок

"Подарок" Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать "Ахмату"

"Подарок" Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать "Ахмату"

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю: сколько дней будет бушевать шторм

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю: сколько дней будет бушевать шторм

Последние новости

08:58

Удар по логистике РФ: партизаны "АТЕШ" атаковали ключевой энергообъект Брянска

08:53

Гороскоп на завтра 19 января: Тельцам - большие перемены, Козерогам - путешествие

08:42

Гороскоп на неделю с 19 по 25 января: Львам - власть, Девам - прозрение

08:30

Карта Deep State онлайн за 18 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 января (обновляется)

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
08:10

У Украины есть 2-3 месяца: что будет потоммнение

07:39

РФ атаковала несколько областей Украины: есть жертва, среди раненых 7-летний ребенокФото

06:10

Почему Лондон не хочет встречи с Путиныммнение

05:27

Котлеты из обычного фарша совершенно по-новому: рецепт проще простого

Реклама
04:36

Избранные Вселенной: три знака зодиака, которых ждет неожиданный поворот в жизни

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с игрушкой за 19 секунд

03:00

Настало лучшее время: четыре знака зодиака вступают в период большой удачи

01:49

Ученые ошеломили катастрофическим прогнозом: Земля может быть испарена Солнцем

17 января, суббота
23:45

Россия весь день бьет по энергетике Харьковщины: детали серьезных "прилетов"Фото

22:33

Не уксус и не химия: найдено средство против плесени, которое реально работаетВидео

22:11

Трем знакам зодиака уготована радикальная перезагрузка: перемены на пороге

21:37

Правила комендантского часа в Киеве обновлены: названы главные изменения

21:11

"Тема закрыта": Милевский подрался с экс-одноклубником по "Динамо" во время матчаВидео

20:34

Ограничения во всех регионах: как будут отключать электроэнергию 18 января

20:17

"На кону - глобальный мир": Трамп ввел пошлины против Европы из-за Гренландии

Реклама
19:34

Китайский гороскоп на завтра 18 января: Крысам - испытания, Петухам - обиды

19:33

Энрике Иглесиас поделился милым видео: читает рэп с дочкой от КурниковойВидео

19:31

Удар по месту запуска Орешника: СМИ узнали о мощной атаке дронов

19:10

Оккупанты готовят террор еще одного города fpv-дронамимнение

19:03

В Италии задержали судно, которое перевозило металлы из российского порта

18:44

В ГУР узнали планы врага: Зеленский назвал цели новых массированных ударов РФ

18:23

Элиты РФ начали договариваться с США: Курносова оценила возможность ареста Путина

18:05

"Киев не сможет функционировать": нардеп описал три сценария украинской энергетики

17:30

Ситуация аварийная: в Киеве десятки домов без тепла, "блэкаут" до 10 часов

17:11

Суспильне отреагировало на скандал вокруг финалистки Нацотбора и ее связей с РФ

16:49

Что украинская делегация будет доказывать команде Трампа в Майами: Зеленский рассказал

16:40

Путинист Певцов осунулся и превратился в пенсионера

16:20

РФ била по добывающему газ оборудованию "Нафтогаза": детали "прилетов"

16:20

Россия может нанести удар по подстанциям АЭС Украины - в ГУР озвучили цель врага

16:09

Отступят ли морозы из Полтавы и области: синоптики дали прогноз

15:55

Ослабление комендантского часа: какие документы нужно иметь при себе военнообязанным

15:52

Гороскоп Таро на завтра 18 января: Ракам - благодарить, Весам - шаг вперед

15:44

Добрались до Крыма: украинские военные уничтожили ПВО и склад БпЛА россиян

15:28

Заточка или правка: как правильно точить кухонные ножи в домашних условиях

15:13

Почему 18 января нельзя венчаться и крестить детей: какой церковный праздник

Реклама
15:12

Станут дорогим удовольствием: насколько в Украине подорожают сигареты

14:52

Тернопольщину охватит настоящая стужа: когда температура упадет до -20 градусов

14:47

Что устарело в интерьере: 10 деталей, которые мгновенно выдают прошлое десятилетиеВидео

14:38

Харьков под массированным ракетным ударом: в городе раздается серия мощных взрывов

14:14

В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

13:38

Одного раза мало: водителей призвали запускать двигатель авто дважды зимой

13:12

"До сих пор без отопления": Зеленский дал поручение по теплоснабжению в Киеве

13:01

Украинцы получают тревожные письма о блэкауте: в ЦПД объяснили, что происходит

12:59

Блинчики для похудения: Анита Луценко показала простейший рецептФото

12:45

Сокращение запасов ударило по ценам: какой продукт уже дорожает на глазах

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять