Путину грозит переворот, в Кремле началось брожение: Огрызко – о страхах диктатора

Владимир Огрызко
5 марта 2026, 08:05
Путин очень боится и совершает ошибки, его режим выходит на финишную прямую.
Путину грозит путч или переворот, который организуют люди из его окружения
Путина "съедят" свои же, его окружение консолидируется, чтобы его убрать / Коллаж: Главред

В отличие от Путина, который уже пятый год "берет Киев за три дня", Трамп показывает блестящий пример, как нужно проводить военные операции. Сначала Венесуэла и захват ее лидера Николаса Мадуро, теперь операция против Ирана, в первые же дни которой был ликвидирован его верховный лидер – аятолла Али Хаменеи. Вот так вот одного за другим Трамп планомерно устраняет друзей Путина.

Все это не может не пугать российского диктатора. И страхи Путина оправданы, ведь он может стать следующим, считает руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. О страхах Путина, начавшемся брожении в его окружении и финишной прямой путинского режима – в материале автора.

"Путин может стать следующим после Хаменеи. Вот только "съедят" его свои же. С этим страхом он и засыпает, и просыпается.

Для Путина нынешние события – это полный ужас. Он видит, что дотянуться можно куда угодно. Например, если ракета "Фламинго" с боеголовкой 1200 кг долетит до места, где в этот конкретный момент находится Путин, то от этого объекта и самого Путина останется только пыль, воспоминание о том, что такой был когда-то. Путину с этим приходится жить постоянно.

Это мы с вами привыкли жить от тревоги к тревоге, потому порой уже не обращаем на нее особого внимания. А этот человек, точнее нелюдь, себя слишком любит, чтобы рисковать. В частности, если раньше речь шла о том, что ОАЭ (Абу-Даби) или Саудовская Аравия – прекрасные места для встречи, то сейчас туда он точно не полетит. Теперь эта тема для Путина вообще закрыта. Встреча в Европе – это тем более не вариант: это же недружественные к нему страны, которые могут посадить самолет и арестовать "тельце", которое в нем будет находиться. Страхи Путина перечеркивают любые варианты.

Война в Иране четко и ясно покажет, что, во-первых, Путин теряет своих союзников, во-вторых, боится всего, что только можно – и внутри России, и снаружи.

Путин постоянно совершает ошибки. Как сказал Зеленский, Путин уже четыре года берет "Киев за три дня". Это свидетельство даже не ошибок, а провала и в стратегии, и в тактике.

Вспоминаю Афганскую войну: никто до сих пор не знает точного количества погибших в ней со стороны СССР, звучат разные цифры – от 15 тысяч убитых до 60 тысяч. Но для Союза это был шок, нечто невероятное, выходящее за пределы здравого смысла. А сейчас в Украине Россия потеряла 1 миллион 200 тысяч человек, и для Путина это нормально, это не ошибка.

Вопрос в том, насколько долго окружение Путина, которое более или менее трезво оценивает ситуацию, но боится садиста и варвара Путина, будет консолидироваться для того, чтобы в конце концов его убрать.

Я абсолютно не верю в какие-либо шансы на народное восстание в России: рабы не умеют восставать и протестовать, они, как писал русский классик, "протестуют, стоя на коленях". Это не изменится до тех пор, пока в России будет существовать нынешняя система. Но в России вполне возможен заговор, путч или переворот, который осуществят те, кто стоит рядом с Путиным, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Не в пользу народа, потому что для российской верхушки все это быдло, которое не имеет права на голос и существование.

Насколько быстро окружение Путина поймет, что нужно что-то менять, иначе все рухнет – это главный вопрос. Скорее всего, этот процесс уже происходит, потому что есть отдельные сигналы о том, что вокруг Путина начинается брожение, а это уже лучший признак того, что путинский режим выходит на свою финишную тему.

И, если сейчас Трампу удастся привести к власти в Иране лояльный к США режим, он получит козырь и, в принципе, сможет управлять нефтяным рынком мира. В этом случае ни Трампу, и Штатам Россия не будет интересна. И тогда ситуация для РФ станет критически опасной: ведь если миру не нужна российская нефть, на которой еще как-то держится ее едва живая экономика, то большой вопрос – чего России ждать дальше. Мой прогноз – ждать нужно только катастрофы".

О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

