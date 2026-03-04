Мерц поставил ультиматум Трампу: Денисенко - о переформатировании переговоров

На фоне попыток Вашингтона и Москвы монополизировать переговорный процесс по завершению войны, европейские лидеры начинают демонстрировать неожиданную субъектность. Усиление давления со стороны США заставило ЕС перейти от пассивности к формированию собственных ультиматумов. Вадим Денисенко, политолог и опытный аналитик, раскрывает логику действий будущего канцлера Германии Фридриха Мерца и объясняет, почему без участия Брюсселя ни одно соглашение не будет иметь реальной силы. Автор подробно разбирает санкционные рычаги влияния Европы и прогнозирует вероятное затягивание конфликта вопреки планам Трампа. Подробнее о новой конфигурации сил - в материале.

Заявление Мерца о неизбежности участия ЕС в переговорах является лишь первым звоночком в целой серии будущих изменений переговорного формата

1. Мерц озвучил, де-факто, ультиматум Трампу. Заявление немецкого канцлера о том, что "Европа не примет соглашение по Украине, заключенное без ее участия", по сути оформляет то, что без европейцев двустороннее соглашение Россия-США невозможно. Несмотря на слабость Европы, контрольный пакет санкций принадлежит именно ЕС. А без снятия санкций мирное соглашение невозможно в принципе.

2. Нынешнее заявление Мерца еще месяц назад было почти невозможным, но решение Верховного суда США о пошлинах Трампа развязало (как минимум частично) руки Европе.

3. Путин и Трамп исходили из аксиомы, что ЕС испугается Трампа и без лишнего сопротивления согласится на соглашение в духе Анкориджа. Но сначала оказалось, что против духа Анкориджа категорически выступила американская пресса, которая фактически заблокировала соглашение, а затем и большая часть ЕС. Но повторюсь, окончательно, храбрости ЕС добавило решение Верховного суда и война в Иране.

4. Что это значит для нас?

- европейцы, де-факто, присутствовали на последнем раунде переговоров, и украинская делегация вела с ними консультации. Сейчас европейцы будут требовать, чтобы консультации с ними вели и США. Пока это малореалистично, но, повторюсь: кроме территорий, эти переговоры и о снятии санкций. Без ЕС это невозможно. Поэтому американцы вынуждены будут думать над изменением, как минимум, консультативных форматов;

- ЕС теоретически может официально войти в переговорную группу, если в нее войдет Китай (визит Мерца в Пекин, помимо всего прочего, был и об этом). И это единственный вариант, когда Россия будет вынуждена согласиться на подобное развитие событий. Но пока против этого явно выступает Вашингтон.

- Хочу всех вернуть к заявлению руководителя Мюнхенской конференции по безопасности Ишингер о том, что Европе выгодно, чтобы война продолжалась два года. Европейцы исходят из того, что им нужно время для перевооружения, время для большего ослабления России и новых, более стабильных гарантий, чем слова Трампа. И они готовы платить Украине за это время. Это не означает, что война продлится ровно два года. Но ЕС, похоже, исходит из того, что 2026 год не станет годом завершения войны.