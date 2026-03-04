Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Мерц поставил ультиматум Трампу: Денисенко - о переформатировании переговоров

Вадим Денисенко
4 марта 2026, 20:12
Почему Европа не допустит кулуарных договоренностей с Кремлем.
Трамп, Мерц
Мерц требует участия ЕС в переговорах / коллаж: Главред, фото: Офис президента

На фоне попыток Вашингтона и Москвы монополизировать переговорный процесс по завершению войны, европейские лидеры начинают демонстрировать неожиданную субъектность. Усиление давления со стороны США заставило ЕС перейти от пассивности к формированию собственных ультиматумов. Вадим Денисенко, политолог и опытный аналитик, раскрывает логику действий будущего канцлера Германии Фридриха Мерца и объясняет, почему без участия Брюсселя ни одно соглашение не будет иметь реальной силы. Автор подробно разбирает санкционные рычаги влияния Европы и прогнозирует вероятное затягивание конфликта вопреки планам Трампа. Подробнее о новой конфигурации сил - в материале.

Заявление Мерца о неизбежности участия ЕС в переговорах является лишь первым звоночком в целой серии будущих изменений переговорного формата

1. Мерц озвучил, де-факто, ультиматум Трампу. Заявление немецкого канцлера о том, что "Европа не примет соглашение по Украине, заключенное без ее участия", по сути оформляет то, что без европейцев двустороннее соглашение Россия-США невозможно. Несмотря на слабость Европы, контрольный пакет санкций принадлежит именно ЕС. А без снятия санкций мирное соглашение невозможно в принципе.

видео дня

2. Нынешнее заявление Мерца еще месяц назад было почти невозможным, но решение Верховного суда США о пошлинах Трампа развязало (как минимум частично) руки Европе.

3. Путин и Трамп исходили из аксиомы, что ЕС испугается Трампа и без лишнего сопротивления согласится на соглашение в духе Анкориджа. Но сначала оказалось, что против духа Анкориджа категорически выступила американская пресса, которая фактически заблокировала соглашение, а затем и большая часть ЕС. Но повторюсь, окончательно, храбрости ЕС добавило решение Верховного суда и война в Иране.

4. Что это значит для нас?

- европейцы, де-факто, присутствовали на последнем раунде переговоров, и украинская делегация вела с ними консультации. Сейчас европейцы будут требовать, чтобы консультации с ними вели и США. Пока это малореалистично, но, повторюсь: кроме территорий, эти переговоры и о снятии санкций. Без ЕС это невозможно. Поэтому американцы вынуждены будут думать над изменением, как минимум, консультативных форматов;

- ЕС теоретически может официально войти в переговорную группу, если в нее войдет Китай (визит Мерца в Пекин, помимо всего прочего, был и об этом). И это единственный вариант, когда Россия будет вынуждена согласиться на подобное развитие событий. Но пока против этого явно выступает Вашингтон.

- Хочу всех вернуть к заявлению руководителя Мюнхенской конференции по безопасности Ишингер о том, что Европе выгодно, чтобы война продолжалась два года. Европейцы исходят из того, что им нужно время для перевооружения, время для большего ослабления России и новых, более стабильных гарантий, чем слова Трампа. И они готовы платить Украине за это время. Это не означает, что война продлится ровно два года. Но ЕС, похоже, исходит из того, что 2026 год не станет годом завершения войны.

Источник

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 году окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 году – факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 года и по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Фридрих Мерц
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину снова засыплет снегом: синоптики назвали регионы

Украину снова засыплет снегом: синоптики назвали регионы

21:17Синоптик
"Мы готовы": Украина поможет странам Ближнего Востока в борьбе против Ирана

"Мы готовы": Украина поможет странам Ближнего Востока в борьбе против Ирана

21:05Украина
Света будет больше: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях на 5 марта

Света будет больше: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях на 5 марта

20:20Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Спорить бесполезно: названы три самых упрямых знака зодиака

Спорить бесполезно: названы три самых упрямых знака зодиака

"Знаю, что не прощу": Анна Борисюк высказалась о старшей сестре Паперной

"Знаю, что не прощу": Анна Борисюк высказалась о старшей сестре Паперной

Гороскоп на сегодня 5 марта: Девам - прибыль, Козерогам - трудности

Гороскоп на сегодня 5 марта: Девам - прибыль, Козерогам - трудности

Гороскоп Таро на завтра 5 марта: Тельцам - стойкость, Близнецам - доказать себя

Гороскоп Таро на завтра 5 марта: Тельцам - стойкость, Близнецам - доказать себя

Китайский гороскоп на завтра 5 марта: Собакам - перемены, Змеям - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 5 марта: Собакам - перемены, Змеям - проблемы

Последние новости

21:35

"Зацепиться не за что": оккупанты готовят стремительный рывок вглубь фронта

21:29

Источник раскрыл, сколько было мужчин у Анджелины Джоли после Питта

21:17

Украину снова засыплет снегом: синоптики назвали регионы

21:06

Бэкхемы обратились к сыну-отшельнику в его день рождения

21:05

"Мы готовы": Украина поможет странам Ближнего Востока в борьбе против Ирана

Россию ждет катастрофа из-за войны в Иране, Путин может стать следующим – ОгрызкоРоссию ждет катастрофа из-за войны в Иране, Путин может стать следующим – Огрызко
21:04

Наступила настоящая весна: в Тернополе ожидается повышение температуры

20:20

Света будет больше: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях на 5 марта

20:16

Дроны поразили в РФ корабль, который атаковал Украину "Калибрами" - аналитики

20:12

Мерц поставил ультиматум Трампу: Денисенко - о переформатировании переговоровмнение

Реклама
20:07

Минус 30 гривен на ценниках: в Украине подешевели основные виды мяса

19:46

"Шахтер" под угрозой суда: топ-клуб Европы готовит радикальный шаг, детали

19:17

Вопреки планам Кремля россияне выступили за переговоры с Украиной - СМИ

19:16

В Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала даты

19:09

Когда следует переходить с зимних шин на летние: водителям назвали срокиВидео

18:58

Цены на АЗС обновились – какова ситуация на заправках ДнепраФото

18:34

Если имущество осталось в оккупации: в "Дії" запускают услугу для оформления репараций

18:29

Украину накроет новая магнитная буря: уже известна дата

18:15

Хотят заставить ВСУ отступить: россияне бросили силы для захвата двух городов

18:10

Учитель бросил все и 32 года жил один на острове: как о нем узнал мир

18:01

О цене 65 гривен можно забыть: эксперт оценил, как изменится стоимость бензина

Реклама
17:55

Проект окружен атмосферой тайны: вышел новый тизер фильма СпилбергаВидео

17:32

Антициклон из Польши принесет на Львовщину контрастную погоду: прогноз на 5 марта

17:20

Весна начинается: почему важно срочно осмотреть крышу и стены дома

17:10

Куда прицепить булавку, чтобы защитить дом от негатива: совет мольфараВидео

17:04

Украине не придется подписывать мирное соглашение с РФ: дипломат назвал условие

16:58

РФ атаковала железную дорогу в Одесской области: есть раненые, двое из них - дети

16:44

Как выглядели египетские пирамиды в древности: ученые раскрыли тайну

16:43

Доллар установил невиданный ранее рекорд: новый курс валют на 5 марта

16:31

Режим Путина начинает шататься: дипломат сказал, кто может изменить систему в РФВидео

16:11

Мороз и мокрый снег надвигаются на Полтавщину: синоптики назвали дату непогоды

16:05

Люди ходили над тайным подвалом более века: какое "сокровище" нашли внутри

15:51

О цветении можно не мечтать: 5 растений, которые нельзя обрезать весной

15:33

Что нельзя делать в праздник 5 марта - строгие приметы и запреты

15:31

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

15:27

Почти 100 лет носил имя "сына" Сталина - что это за город Украины

15:21

Медведица "вырвалась" из клетки: ее жизнь изменилась навсегда

15:08

Полезный завтрак за 5 минут: три рецепта блюд для бодрого утра

15:01

Россияне пошли на прорыв границы по двум новым направлениям - какова сейчас ситуация

14:59

София Ротару вышла на связь с важным заявление - детали

14:42

Мужчина заметил странный предмет в ванной комнате: для чего он нужен

Реклама
14:20

"Знаю, что не прощу": Анна Борисюк высказалась о старшей сестре Паперной

14:20

В боях потопили самый большой корабль со времен Второй мировой - что известно

13:58

Радикальное изменение к лучшему: у трех знаков зодиака завершается "черная полоса"

13:42

Почему мы не умеем отказывать: психолог удивила ответом

13:37

Мелания Трамп возглавила заседание Совбеза ООН и вошла в историю: что она сказала

13:33

Цены на бензин взлетят до 100 гривен за литр - раскрыт худший сценарий

13:28

"Сюрприз": Михаил Хома сделал признание о переменах в личной жизни

13:19

Соседи будут смеяться: какие растения портят урожай свеклыВидео

13:02

У дочери Сумской появился новый бойфенд: что известно

12:55

Мокрый снег и дождь: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять