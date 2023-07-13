У русских новый кандидат за замещение вакантной должности "публичного Пригожина", рассказал Тышкевич / коллжа: Главред, фото: скриншот из видео

У русских новый кандидат на замещение вакантной должности "публичного Пригожина". Знакомьтесь - бывший (уже) командующий 58 Армией генерал Иван Попов.

Традиционная история для "народного любимца" - резал "правду-матку" - сняли - обратился к соратникам. Ну и ФИО как нельзя лучше подходит на роль генерала от народа - иван иванович попов - скрепность в каждом слове.

Критикует "высшее командование". Но не концентрируется персонально на Шойгу (хоть того упоминает). Слишком много деталей не даёт, оставляя место для шага назад. А публично продвигает его депутат госдумы Андрей Гурулёв. Который, кстате ранее так же командовал 58-й армией.

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Воспринимать это как "бунт против высшего руководства" не советую. Как мятеж или смуту тоже. В МО РФ будут кадровые перестановки. Но они касаются условных 2-й и 3-й линии руководства. Есть несколько групп, желающих усилиться, продвинув на вакантные должности своих людей. Поэтому пока что имеем закулисную драку за места и погоны.

Ну и сам Попов может стать некоей политической фигурой (если так решат наверху), В частности, напомню, что Кремлю необходима партия радикального толка. Не возникшая самостоятельно, а созданная и подконтрольная, которой приказано аккуратно критиковать начальство. Такой себе аналог партии "Родина", существовавшей в начале 00-х. Опальный генерал - идеальная кандидатура. Естественно, если будет принято решение о старте политического проекта в ближайшие месяцы.

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