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У России танки не закончатся никогда?

Александр Коваленко
13 декабря 2024, 06:10
1970
Часть танков невозможно восстановить вообще.
ВСУ, войска РФ
ВСУ и войска РФ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Генштаб ВСУ

По состоянию на конец 2024 года на хранении центральных база резерва танков по России ситуация следующая.

Большая часть запасов российских ЦБРТ выгреблена основательно! В частности, на хранении ЦБРТ 187, 230, 240, 245, 246, 295, 330, 342, 835, 7033 по состоянию на сейчас находится 0 танков. Ноль! То есть выгреблены полностью!

На 239 (Т-80БВ), 1295 (Т-55/62/80БВ ) и 7035 (Т-72Б) ЦБРТ осталось не более ротного комплекта танков.

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По батальонному комплекту осталось на 943 (Т-72Б) и 6018 (Т-72/80БВ) ЦБРТ.

По бригадному комплекту на 22 (Т-72Б/80БВ/У/90) и 904 (Т-72Б) ЦБРТ.

По остальным ЦБРТ на хранении осталось менее 3 000 танков, из которых до половины это танки Т-55/Т-62!

Так же важное уточнение, в остатке находятся танки, которые сложнее восстанавливать и требуют больше времени на ремонтных предприятиях, по причине своего крайне удручающего состояния. То есть, средний срок восстановления 1 ОБТ увеличивается в среднем в 3 раза. Часть танков невозможно восстановить вообще.

Отдельно отмечу, что помимо восстановления и ремонта с ЦБРТ есть ещё одна категория – ремонтируемые повреждённые в боях танки. Но, это уже другая категория и совсем другая тема, о которой погорим со временем.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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