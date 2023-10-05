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У РФ уже нет возможности защищать остатки своего флота в Крыму

Гела Васадзе
5 октября 2023, 19:10
Ну а российский черноморский флот все равно будет потоплен, где бы он не находился.
Балтийский флот России
Флот России / Коллаж: Главред, фото: newsib.net, nbnews.com.ua

Новость о перебазировании российского черноморского флота (если это подтвердится) на оккупированную территорию Грузии, говорят об Очамчире, прекрасна во всех отношениях.

Если эта новость подтвердится, это означает, что у РФ уже нет возможности защищать остатки своего флота в Крыму, а у Украины есть все возможности эти самые остатки уничтожить. Это раз.

Они понимают, что Крым они сдадут и никуда от этого не денутся. Кстати, главным аргументом по Крым всегда был контроль над Черным морем. Теперь это уже не актуально, снявши голову по волосам не плачут. Это два.

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Ну и наконец, размещение черноморского флота у нас дополнительный стимул поддержки восстановления нашего суверенитета. Хотя тут неплохо бы и самим приложить какие-то усилия. Это три. Картина маслом.

Ну а российский черноморский флот все равно будет потоплен, где бы он не находился.

Верим в ВСУ и Слава Украине.

Кто такой Гела Васадзе?

Гела Васадзе родился 27 сентября 1968 года в городе Одесса. Закончил Казанский Государственный Университет, магистр социально - политических наук. Активный участник "революции роз" в АР Аджария. В различное время работал в структурах неправительственного и коммерческого сектора, а также в системе исполнительной власти.

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ВСУ Гела Васадзе черноморский флот РФ
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