Новость о перебазировании российского черноморского флота (если это подтвердится) на оккупированную территорию Грузии, говорят об Очамчире, прекрасна во всех отношениях.
Если эта новость подтвердится, это означает, что у РФ уже нет возможности защищать остатки своего флота в Крыму, а у Украины есть все возможности эти самые остатки уничтожить. Это раз.
Они понимают, что Крым они сдадут и никуда от этого не денутся. Кстати, главным аргументом по Крым всегда был контроль над Черным морем. Теперь это уже не актуально, снявши голову по волосам не плачут. Это два.
Ну и наконец, размещение черноморского флота у нас дополнительный стимул поддержки восстановления нашего суверенитета. Хотя тут неплохо бы и самим приложить какие-то усилия. Это три. Картина маслом.
Ну а российский черноморский флот все равно будет потоплен, где бы он не находился.
Верим в ВСУ и Слава Украине.
Кто такой Гела Васадзе?
Гела Васадзе родился 27 сентября 1968 года в городе Одесса. Закончил Казанский Государственный Университет, магистр социально - политических наук. Активный участник "революции роз" в АР Аджария. В различное время работал в структурах неправительственного и коммерческого сектора, а также в системе исполнительной власти.