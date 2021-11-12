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У Путина заготовлена многоходовка, и он будет давить на Европу до последнего

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

12 ноября 2021, 07:57

Пока мигранты давят на Евросоюз с помощью белорусских спецслужб, Российская Федерация требует политических преференций.

Путин, Лукашенко
Миграционный кризис, начатый Лукашенко в Беларуси, выгоден для Путина / Reuters

Силовой сценарий между Беларусью и Польшей маловероятен, потому что смысл миграционного кризиса не в том, чтобы ворваться в Польшу и начать войну с НАТО. Тем более, что Брюссель сегодня безголовый и без Меркель там некому подумать над тем, что делать дальше.

Путин ждет, когда к нему придет руководство Евросоюза, чтобы выставить им свои требования, а Лукашенко здесь просто исполнитель. Апофеозом этого миграционного кризиса может стать вооруженная провокация, естественно - с кровопролитием, если мигранты пойдут на реальный штурм границы.

Россия не станет пользоваться польской границей, потому что силовики России или Беларуси не пойдут на территорию Польши, а потому туда погонят мигрантов. И если они прорвут границу, поляки будут вынуждены применить оружие. И так как Польша по сути защищает границу не только государственную, но и Евросоюза, для ЕС этот инцидент может стать серьезной имиджевой потерей. И получится диссонанс, поскольку выйдет так, что Европа принимает беженцев с юга, но не с востока. И этим диссонансом уже успешно пользуется российская пропаганда, называя ЕС европейскими фашистами.

В целом этим Россия реализует сразу два сценария, потому что одна гибридная война скрыта другой. Ведь пока мигранты давят на Евросоюз с помощью белорусских спецслужб, Российская Федерация осуществляет сценарий скрытого аншлюса Беларуси.

Ведь если на границе с Беларусью появилась российская техника, это закончится тем, что в результате перестрелки на границе Россия введет войска "для помощи братскому народу", но назад их уже не выведет, чем припрет Лукашенко к стенке ввиду того, что он подписал договор о Союзном государстве.

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То есть фактически Лукашенко роет себе политическую могилу. Ведь у Путина заготовлена многоходовка и Украина в ней - последняя в списке.

Но на Украине может отразиться финал этого кризиса. Ведь когда противостояние с Европой будет окончено и мигранты станут Беларуси не нужны, их нужно будет куда-то девать. Сомневаюсь, что Россия будет вывозить их назад самолетами, как она это делает сейчас, потому эту толпу могут запросто повернуть в сторону Украины.

Россия будет давить на Европу до последнего, пока не добьется преференций. И если у Путина удастся хотя бы один из двух сценариев - либо аншлюс Беларуси, или договоренность с Брюсселем на условиях России (тут может идти речь и о Северном потоке-2, и снятии санкций, признании Крыма и т.д.), то это окрылит Путина и он применит ту же операцию к нам.

Читайте такжеПлан Кремля: сначала "замыкаем" газ на СП-2, а потом шантажируем "европейских друзей"А если к тому времени он подпишет договор с Беларусью, то тогда против уже будет единое государство, которое начнет штурм украинских границ. Причем политическими преференциями для прекращения штурма может стать, например, выполнение Минских договоренностей на условиях России.

В любом случае, пока мигранты нужны на польской границе, у Украины есть временной люфт, в течение которого Украине нужно укреплять свои границы и разрабатывать операцию по поимке незаконных мигрантов. Потому что одно дело, когда человек просит статус беженца, и совсем другое - когда он незаконно пересекает границу.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда

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новости России Александр Лукашенко Владимир Путин Олег Жданов новости Украины новости Беларуси
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