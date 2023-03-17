У Путина остался единственный способ избежать Гааги – умереть

После выдачи ордера на арест Путина он становится лакомым кусочком для своего окружения, которое будет пытаться выдать его в обмен на гарантии для себя.

Путин может избежать Гааги, только если умрет, считает Кочетков / Коллаж kremlin.ru, flickr.com, скриншот

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина, которого подозревают в совершении военного преступления незаконной депортации и перемещения детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что происходило по меньшей мере с 24 февраля 2022 года. И появление такого ордера было абсолютно прогнозируемым, ведь если возбуждено дело, то, конечно, будут и следственные действия. Ордер на арест как раз и является одним из следственных действий.

Выдача ордера не предусматривает обязательный приговор Путину. Это значит, что нужно задержать человека, допросить, записать его показания, а дальше будет продолжаться процесс. То есть это еще не тюрьма, не пожизненное заключение – ничего подобного. Это первый необходимый шаг.

Впрочем, есть момент, который важно иметь в виду. Россия не подписалась под Римским уставом, а, соответственно, не признает Гааги. Но есть 155 стран, подписавших Римский устав, и это ведущие страны мира. Следовательно, ни в одну из этих стран Путин уже с визитом приехать не сможет. Потому что несмотря на то, что он имеет президентский иммунитет, теперь есть ордер на его арест, поэтому из всех ведущих стран мира его выдадут.

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Более того, даже лидеры тех стран, которые не подписали Римский устав, трижды подумают, общаться ли с Путиным. Ведь можно получить приглашение в Гаагу, если иметь с ним дело. Это касается Ирана, некоторых постсоветских стран, стран ОДКБ, которые сейчас на распутье.

Поэтому для Путина после выдачи этого ордера возникнут определенные проблемы.

Кроме того, ордер выдан из-за дела, касающегося незаконного вывоза детей с территории Украины в Россию, а это очень убедительное дело. Если гибель мирных граждан, неспровоцированное нападение, использование неизбирательного оружия, то есть ракет, которые не могут поражать точечные цели, а бьют по большим площадям – это тоже преступления, но все, что касается детей, является просто вопиющим преступлением, на которое обязательно будут реагировать в цивилизованном мире. Даже в Китае.

То есть выбран очень точный и удачный эпизод, за который выписан ордер.

Юридических последствий этого решения сегодня не будет, но завтра они вполне возможны. Поскольку сейчас, после этого ордера на арест, Путин превращается из президента в определенный актив, который его окружение может использовать. Теперь оно может схватить Путина, передать суду и получить определенное послабление для себя лично. Теперь Путин становится лакомым кусочком для своего окружения, которое может использовать его для обеспечения собственной безопасности. Это принципиально важно.

Ну, и тот факт, что война не закончена, а такой ордер уже выдан, является свидетельством того, что Украина все-таки движется правильным путем, и цивилизованный мир вместе с ней. А одержать победу над всем цивилизованным миром невозможно.

Теперь у Путина одна дорога – в кремлевскую стену. Там таких диктаторов, как правило, и хоронят. Или рядом, как Сталина. Туда ему и дорога. Путин уже фактически одним копытом в кремлевской стене.

Поэтому у Путина остается единственный способ избежать гаагского правосудия – умереть. Естественной смертью или неестественной. Других вариантов у него уже не остается.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда