УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

У пропагандистов от страха уже началась дикая истерика

Игорь Эйдман
28 августа 2024, 06:10
132
Лучше всего, если Дуров искупит свою вину деятельным раскаянием.
Павел Дуров
Павел Дуров арестован / УНИАН

Сдаст с потрохами?

Дуров позволил превратить телеграм в орудие российской агрессии против Украины, главный мессенджер для путинских военных, спецслужб, агентуры, наводчиков. Об этом открыто говорят российские пропагандисты и силовики.

Совершенно очевидное преступление и даже не столь важно - с умыслом, по преступной халатности или из извращенной любви к свободе слова для преступников. За него Дурову все-таки придётся ответить.

видео дня

Лучше всего, если он искупит свою вину деятельным раскаянием. То есть сдаст многочисленные российские военные, агентурные и пропагандистские коммуникации и сети, работающие в телеге.

У пропагандистов от страха по этому поводу уже началась дикая истерика.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Павел Дуров Игорь Эйдман
Реклама

Главное за день

Почему из плена не возвращают "азовцев": Зеленский дал ответ

Почему из плена не возвращают "азовцев": Зеленский дал ответ

02:32 Украина
Ситуация обостряется, украинский город может попасть "в кольцо" - DeepState

Ситуация обостряется, украинский город может попасть "в кольцо" - DeepState

00:47 Украина
"Паляница" изменит ход войны: Федоров раскрыл цену украинской ракеты-дрона

"Паляница" изменит ход войны: Федоров раскрыл цену украинской ракеты-дрона

00:26 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Жара не отступит даже в сентябре: синоптик сказала, когда ждать похолодания 29032

Жара не отступит даже в сентябре: синоптик сказала, когда ждать похолодания

Взрыв на Ровенской АЭС и выброс радиации: в Энергоатоме отреагировали на слухи 15447

Взрыв на Ровенской АЭС и выброс радиации: в "Энергоатоме" отреагировали на слухи

Потери Украины в Курской области: полковник СБУ раскрыл неожиданные детали 11862

Потери Украины в Курской области: полковник СБУ раскрыл неожиданные детали

Штормовой ветер и дожди с грозами: Украину атакует жесткая непогода 9636

Штормовой ветер и дожди с грозами: Украину атакует жесткая непогода

Последние новости

06:10

У пропагандистов от страха уже началась дикая истерика

05:19

Гороскоп на сентябрь 2024 для Тельцов: хорошие новости, знакомства и романтикаВидео

04:48

Гороскоп на завтра 29 августа: Львам - хорошие новости, Стрельцам - приключения

04:27

Как упорядочить фотографии на iPhone: гениальные функции, о которых знают единицы

03:00

Россияне размазали молодую жену путиниста Евгения Петросяна - что она вытворила

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

03:00

Розы будут цвести, как в сказке: какие простые действия надо выполнить

02:49

По РФ Storm Shadow можно бить: но Британия заявила о нюансе

02:32

Почему из плена не возвращают "азовцев": Зеленский дал ответ

02:20

"Режим исчезнет вместе с Путиным": Гудков назвал условие ликвидации путинизмаВидео

Реклама
01:30

Самый привлекательный артист Украины Гнатковский рассказал про жену и сыновей

01:18

"Динамо" в очередной раз не оправдало надежды фанатов: итог матча за проход в ЛЧ

00:47

Ситуация обостряется, украинский город может попасть "в кольцо" - DeepState

00:26

"Паляница" изменит ход войны: Федоров раскрыл цену украинской ракеты-дрона

00:03

"Самоуничтожился": полковник ФСБ РФ подавился мясом

27 августа, вторник
23:58

Джамала показала свой "молодильный" подарок

23:42

В центре Украины построят АЭС: в "Энергоатоме" выдали важное заявление

23:38

"Не знал, выживу ли": Винник рассказал о своей болезниВидео

23:33

Известный украинский актер женился - первые подробности свадьбы

23:32

Польша передаст Украине свои МиГ-29, но есть условие - Минобороны Польши

23:22

Удар по режиму Кремля: Гудков раскрыл сокрушительные последствия боев в Курской областиВидео

Реклама
23:22

Возвращение с Запада на Восток: Лукашенко о переходе на сторону Украины

23:20

Популярная советская артистка оказалась в реанимации на грани

23:18

Как сделать гель для стирки своими руками за 5 минут: простой рецепт с идеальным результатомВидео

22:56

"Интересные истории": Ксения Мишина с сыном попали в больницу

22:51

"Все в глубокой скорби": известный украинский артист погиб на фронте

22:49

"Человека привалило": видео с первыми минутами после удара по гостинице в Кривом РогеФотоВидео

22:40

Откроет путь к двум крупным городам: эксперт раскрыл угрозы наступления РФ на Покровск

22:30

У РФ осталось три носителя "Кинжалов": аналитик о ситуации с авиацией врага

22:28

"Я сейчас покажу, как жарить картофель": невероятный рецепт - просто "вау"Видео

22:17

Украина контролирует 1294 км² на Курщине: Коваленко поразил скоростью продвижения ВСУ

21:46

История не учит ничему: россияне построили очередной понтонный мост через Сейм

21:32

Сэкономит время на кухне: чрезвычайно простой рецепт, как приготовить борщевую заправкуВидео

21:07

Боев чуть меньше, но город почти пал: военный о ситуации в Часовом Яру

20:48

В Украине ощутимо "упали" цены на популярные летние овощи и фрукты: что подешевело

19:56

Ситуация улучшается: графики отключения электроэнергии на 28 августа

19:51

Готовит новый донат для ВСУ: Долина выставила на продажу еще одну квартиру

19:39

РФ готова на 90%: Гудков назвал дату объявления новой волны мобилизацииВидео

19:21

Столтенберг срочно созывает заседание Совета Украина - НАТО из-за ситуации на фронте

19:10

Как Украина отбила самую масштабную атаку РФмнение

18:52

Запад может остаться без поставки военного оборудования: что задумал Китай - FT

Реклама
18:45

Почему украинские коты не "м'явкають": какую ошибку мы часто делаемВидео

18:36

Будут ли жесткие отключения света осенью: эксперты сказали, чего ждать украинцам

18:34

Почему развелись Абрамов и Алсу: адвокат озвучил тайную причину

18:26

"ГУР умеет удивить": Зеленский рассказал о судьбе Крымского моста

18:25

Не прошло и два года: Слава Каминская показала возлюбленного на общем портрете

18:25

Только люди с "орлиным зрением" найдут мячик за 8 секунд: самая сложная оптическая иллюзия

18:21

Как правильно обрезать верхушку у черешни: урожай удивит даже соседей

17:54

Штормовой ветер и дожди с грозами: Украину атакует жесткая непогода

17:53

6 самых лучших вариантов, как скрыть живот одеждой: советы от модельера Андре ТанаВидео

17:29

Байден в "космосе": путинист Дюжев сделает из президента США нищего русского пенсионера

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять