У пропагандистов от страха уже началась дикая истерика

Лучше всего, если Дуров искупит свою вину деятельным раскаянием.

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Павел Дуров арестован / УНИАН

Сдаст с потрохами?

Дуров позволил превратить телеграм в орудие российской агрессии против Украины, главный мессенджер для путинских военных, спецслужб, агентуры, наводчиков. Об этом открыто говорят российские пропагандисты и силовики.

Совершенно очевидное преступление и даже не столь важно - с умыслом, по преступной халатности или из извращенной любви к свободе слова для преступников. За него Дурову все-таки придётся ответить.

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Лучше всего, если он искупит свою вину деятельным раскаянием. То есть сдаст многочисленные российские военные, агентурные и пропагандистские коммуникации и сети, работающие в телеге.

У пропагандистов от страха по этому поводу уже началась дикая истерика.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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