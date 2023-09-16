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У оккупантов появилась новая самоходная артустановка

Александр Коваленко
16 сентября 2023, 19:56
161
Говорить о некоем большом потенциале производстве этих САМУ не приходится.
2С31 "Вена"
2С31 "Вена" / фото: Википедия

Этот вопрос мне сегодня был задан и на него отвечаю - не катастрофа и даже более того.

Для многих такое название как "Вена" не настолько привычное как Гиацинт, Нона-С, Мста-С и прочие и это не удивительно. Ведь это не серийная САМУ.

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САМУ - самоходная артиллерийско-миномётная установка. А сама 2С31 "Вена" берёт свои корни в далёких 1980-х, когда в СССР решили заменить Нона-С чем-то более эффективным и современным. Так и родился на рубеже 80-90-х амбициозный проект 2С31. Но, в связи с развалом СССР не получил должного развития.

Сразу скажу, для 1990-х 2С31 была довольно-таки передовой. Она обладала неплохой для техники постсоветской россии автоматизированной системой управления наведением и уникальным прицельным комплексом. Помимо всего прочего, обладала орудийным вычислительным комплексом.

Но, в серию данная САМУ так и не пошла. Только в 2010 российская армия заказала установочную партию, а на экспорт удалось поставить эту САМУ только в 2013, её заказал Азербайджан, в небольшом количестве - 13 ед.

То есть говорить о некоем большом потенциале производстве этих САМУ, нет, не приходится.

С другой стороны, появление 2С31 говорит не столько о возможности россии её производить в достаточном количестве для фронта, нет, наоборот. Данная техника появляется в хоне БД именно из-за нехватки самоходный артиллерийских установок. Нехватки, вынуждающих выводить раритеты.

А потому, 2С31 и вправду, даже по современным меркам очень даже неплохая САМУ, правда, со всеми недостатками свойственными данным установкам в вопросах бронирования, но. Даже не смотря на свои плюсы это не серийный, штучный продукт, появившиеся в зоне БД как подтверждение дефицита.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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Александр Коваленко
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