Генерал Суровикин пообещал Путину взять Бахмут до Нового года, а Донбасс до 24 февраля.

У нового кумира оккупантов Суровикина намечаются серьезные проблемы, считает Андрусив / Фото whatisyournameinsider.com

Проблемы Суровикина.

Между тем, у нового кумира орков намечаются серьезные проблемы. Мы помним особую любовь Путина к датам. На горизонте маячит дата Новый год, и так сказать, Путину хотелось бы с чем-то прийти в новый год. А генерал Суровикин пообещал Путину взять Бахмут до Нового года, а Донбасс до 24 февраля. Именно такие обещания позволили ему безболезненно для себя вывести войска из Херсона, и еще и получить дифирамбы "смотрите, какой талант".

Хотя именно этот "талант" и командовал группировкой Юг, и именно этот талант привел их к ж**е, из которой был только один выход. В конце концов, идея заключалась в том, что выведены войска, а это преимущественно десантура, сконцентрировать на стабилизации фронта в Луганской области и штурме Донецкой. Путин идею одобрил, а результат похоже не получит.

Поэтому ближе к 1 января генерал-армагеддон или по нашему просто долб.......б, будет осуществлять колоссальную утилизацию оккупантского мяса и техники. Нам придется сложно, но шансов достичь успехов для оккупантов я не вижу. Еще больше шансы близкой "кончины" генерала-долб..ба приближает угроза неминуемого прорыва ВСУ по линии Сватово - Кременная. Чмобики и погода оттягивают этот прорыв, но оперативная ситуация показывает, что обвал фронта по этой линии является неизбежным.

В общем, у Суровикина очень похожая судьба как и Лапина. Сначала его называли гением российской стратегии за бои под Северодонецком и Лисичанском, позже опозорили за сдачу Лимана. Оба "гении стратегии" на все, что способны - это уничтожать запасы боеприпасов и солдат в бесконечных количествах. Ну, в конце концов это единственная эффективная стратегия в орковских мозгах, кого бы ни ставили в них на командование. В науке это еще имеет термин "стратегическая культура".

Поэтому в Новый год Путин будет входить не с Бахмутом, а с новым командующим СВО.

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