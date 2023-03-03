В Кремле учли недоработку при захвате Крыма и с 23 февраля начали информационную кампанию о захвате Приднестровья армиями Украины и Румынии.

У Москвы есть три недели для принятия решения о выводе войск из Молдовы, считает Климовский / Фото ua.depositphotos.com, deepstatemap

Утром 23 февраля в министерстве захватов имени Шойгу крепко выпили и написали на своей страничке в Телеграмм-канале о том, что Вооружённые силы Украины хотят на днях демилитаризовать оккупационную группировку РФ в Приднестровье. При этом они ещё и будут одеты в российскую военную форму. В министерстве, похоже, не просто выпили, но как настоящие десантники ещё и разбили пустые бутылки об головы, если решили, что их сослуживцы на Днестре могут поверить в российских солдат, идущих к ним из Одесской области.

Это их утверждение тут же подтвердило ведомство имени Лаврова, которое всегда под кайфом, а в этот день было под особым кайфом, поэтому не проверило информацию. В ответ из Кишинёва 24 февраля отправили сто первое за 20 лет молдавское обращение к РФ вывести оккупационные войска. В Кишинёве знали, после речи путина 21 февраля половина РФ ушла в недельный запой и 24 февраля ещё будет в нём, поэтому не рассчитывали на адекватную реакцию. Но общая ситуация вынуждала Молдову ещё раз напомнить русским о том, что они оккупанты, и что в 1999 г. в Стамбуле они обещали ОБСЕ вывести войска из Приднестровья до 1 января 2003 г.

Поэтому логично, что правительство Молдовы в юбилейный год невывода войск РФ хочет поставить точку в этом вопросе. К этому его подталкивают и два таких веских обстоятельства как российско-украинская война и попытка военного переворота для захвата всей Молдовы, которую готовит РФ, о чём Майя Санду сообщила 13 февраля.

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Москва на все такие обращения Кишинёва неизменно отвечает, что под её обязательством вывести войска к 1 января 2003 г. следует понимать всё, что угодно, но только не их вывод в указанный срок. Повторяется история с Будапештским договором, что под обязательством РФ гарантировать суверенитет и территориальную целость Украины можно понимать всё, но только не то, что РФ обязана их соблюдать и тем более гарантировать.

Это исконное свойство российского языка, в котором слова, тем более иностранные, как слово меморандум, могут менять свой смысл два или три раза в день. Москва, используя это его свойство, с 2014 по 2021 г. предлагала Венгрии, Польше и Румынии последовать своему примеру и тоже захватить часть территории Украины. Но с марта 2022 г. она стала говорить, что нападение на Украину – это способ защитить её от захвата Польшей и чуть не сослалась на Будапештский меморандум. Лукашенко вторил Москве.

Сейчас на их языке ракетные удары по Львову означают его защиту от захвата Польшей, ракетные удары по Закарпатью – защиту его от захвата Венгрией, а бомбардировки Одессы спасают её от нашествия румын. В 2014 г. захват Крыма 25-тысячной арией РФ был объявлен спасением полуострова от его захвата американцами, но забыли предупредить США, что они собираются это сделать.

Спецслужбы РФ допустили большой ляп, не начав в 2013 г. ИПСО как США готовятся захватить Крым. Но оказалось, что более 80% россиян в 2014 г. и без всякого ИПСО были убеждены – США в марте хотели захватить Крым, но армия РФ опередила их на считанные часы. Если бы Скабеева или Соловьёв в 2014 г. сказали, что США ещё в 1853 г. хотели захватить Крым руками своих марионеток – Великобритании, Франции, Османской империи и Сардинии, то получилась бы занимательная конспирологическая теория, которые так любят россияне. Но в Кремле этот аспект упустили, и захват прошёл серо, без всякой сакральности.

В Кремле учли недоработку при захвате Крыма и с 23 февраля начали информационную кампанию о захвате Приднестровья армиями Украины и Румынии. Молдову в этом решили не обвинять по двум причинам. Во-первых, её армия в 2,5 раза меньше российской военной группировки в ПМР. Во-вторых, Приднестровская молдавская республика официально часть Республики Молдовы, что официально признают в Москве и Тирасполе. Тезис – Молдова хочет захватить саму себя россияне воспримут, но в ООН такое не пройдёт. Даже Эритрее и Никарагуа будет трудно понять, как Молдова может захватить саму себя.

Поэтому с 24 февраля спецслужбы РФ организовали вал сообщений о том, что Украина и Румыния стянули войска к границам Молдовы и завтра их перейдут. Особенно впечатлила новость от россиян, что Румыния переместила зенитки с целью захвата Молдовы. Военной науке пока не известны случаи, чтобы зенитки использовали как оружие наступления. Также Москве очень хочется сказать, что Украина нанесёт удар по Приднестровью грязной ядерной бомбой, но не удаётся ввиду его полной абсурдности, так как максимальная ширина анклава в Приднестровье 20 км. Поэтому Захарова 1 марта заявила, что Украина на днях разбросает на своей территории радиоактивные материалы и будет дуть, чтобы ветер перенёс их в этот анклав.

В результате с 23 февраля наблюдаем сумасшедшее московское ИПСО, авторы которого совершенно не заботятся о том, чтобы придать вбрасываемой ими информации минимум правдоподобия. Возникает вопрос, зачем они это делают. Ответ на него можно получить из анализа общей ситуации.

Прежде всего, в юбилейный год невывода войск РФ правительство Молдовы пришло к выводу, что оккупанты сами подобру-поздорову не уйдут, если их к этому не стимулировать. Молдаване настроены сделать себе праздник и объявить 2023 год годом ухода российских оккупантов. Украинцы, особенно одесситы, тоже не против поучаствовать в этом празднике. Для нас он будет ещё и праздником закрытия западного фронта перед освобождением юга.

Подготовку к этому празднику правительство Молдовы начало 14 февраля и пригласило в Кишинёв председателя ОБСЕ Буяра Османи, который является также главой МИД Северной Македонии. Османи побывал не только в Кишинёве, но и в Бендерах, где провёл переговоры с главой приднестровцев Вадимом Красносельским и кадровым агентом СВР РФ Виталием Игнатьевым, который с 2016 г. стал министром иностранных дел ПМР. Население анклава около 350 тыс.

Информация об этих переговорах попала в Кремль и там пришли в ужас, поскольку Санду и Османи предложили приднестровцам тоже участвовать в празднике проводов оккупантов и самим разоружить их. Приднестровцы получили также заманчивое предложение продать все снаряды со склада в Кабасной армии Украины и поделить деньги между собой. В противном случае полиция и вооружённые силы Молдовы вместе с ВСУ и, возможно, с жандармерией Румынии проведут на складе инвентаризацию, и приднестровцы денег за снаряды не получат. В качестве дополнительного аргумента в Уголовный кодекс Молдовы внесли две статьи за сепаратизм. Если приднестровцы в празднике участвуют, то эти статьи применяться не будут. В Верховной Раде лежит и закон о свободной торговле между Украиной и Молдовой, весьма привлекательный для всех приднестровцев.

Самих оккупантов, ра**истов и просто поведенных на "русском мире" тоже не забыли. Им предложено бесплатно улететь в РФ на места призыва и исконного проживания чартерными рейсами через Турцию. Можно получить и свою долю денег от продажи снарядов. Если не хотят возвращаться в РФ, то есть и другие варианты. Если будут упорствовать и от участия в празднике проводов оккупантов откажутся, то есть вариант их обмена на пленных украинцев в РФ, который что-то застопорился. В этом случае они уедут автобусами, никого в самолёте не укачает, но без денег.

Времени на размышления у приднестровцев и оккупантов не много, поскольку 18 марта истекает срок зерновой сделки и ООН с Турцией могут её не продлить. Для партии Эрдогана логично перед выборами поставить условием её продления вывод войск РФ из Молдовы. Так что, турки могут поучаствовать в этом празднике не только в качестве перевозчиков. В марте заканчивается и отопительный сезон в Молдове. Вместе с ним у Украины может закончиться и желание транспортировать газ из РФ в Приднестровье, где он становится электричеством. Оснований для такого решения у Украины предостаточно.

Просьба Молдовы к Украине и Румынии помочь выпроводить российских оккупантов из Приднестровья – это самая крайняя мера, к которой может прибегнуть Кишинёв. В Москве почём зря закатили истерику, вместо того, чтобы дать указание своим военным собрать вещи.

Ещё более нелогичны дёргания Москвы с митингами партии олигарха Илана Шора и тех коалиций "Движения народа", которые она сооружает вокруг неё из обломков социалистов и коммунистов. На визит председателя ОБСЕ и его переговоры с приднестровцами и Санду, проходивший с 14 по 15 февраля, Москва быстро отреагировала тем, что 19 февраля устроила в Кишинёве митинг "Шор" и социалистов. На нём собравшиеся потребовали у правительства оплатить за население коммунальные счета за зиму. Дали на это правительству семь дней и пообещали 28 февраля прийти и снести его, если не оплатит. Поход на Кишинёв 28 февраля, к которому привлекли приднестровцев, де-факто провалился, так как не мог не провалиться.

Повышение на 30% тарифа на газ произошло давно, ещё в начале 2022 г. вследствие войны "Газпрома" с Молдовой, взвинтившего тогда цену. В реальности оно существенно затронуло лишь тех, кто использует для отопления свыше 150 кубов газа в месяц. Митингующие также забыли уточнить, что бесплатные коммунальные услуги и даже еда, бывают только в Гулаге. Поэтому митинг 28 февраля мог стать либо бессодержательной болтовнёй, либо попыткой начать путч с захвата Дома правительства митингующими. Так как полиция притормозила автобусы с ними на подъезде к Кишинёву, приднестровцев даже не пропускала, то собрать нужную массу для штурма Дома правительства не удалось. Начатые высылки из Молдовы агентов РФ и изъятие у них денег на финансирование митингов совсем обвалят эту затею.

В Москве такое предвидели, поэтому вынашивают план "Б" – обстрелять ракетами с кораблей правительственные здания и другие объекты в Молдове, чтобы вызвать панику и дезорганизацию, и одновременно вторгнуться через Бендеры отрядами из Приднестровья. Для этого увеличено число кораблей РФ, барражирующих в Чёрном море, а в Приднестровье с 1 марта объявлена мобилизация под видом трёхмесячных военных сборов. В этом случае у Москвы есть шансы на стартовый успех операции, так как мобилизация увеличит воинский контингент в ПМР с 12-16 тыс. до 30 тыс. против 5-тысячной армии Молдовы и её оккупация за день-два почти гарантирована.

Эту операцию Москва назовёт "народным восстанием", а появившееся в ходе её "народное правительство" сразу попросит путина ввести войска и защитить Молдову от румынских и украинских "агрессоров и фашистов". Под этот план Кремль и начал 23 февраля безумное ИПСО. Но вполне очевидно, что к тому времени когда в Нью-Йорке по требования Москвы соберётся Совбез ООН, чтобы обсудить события в Молдове, исчезнет не только "народное правительство", но и ПМР. В результате Москва получит лишь возможность произносить в ООН пафосные некрологи по ним и взывать к войне глобального Юга, то есть Африки, с глобальным Севером, то есть Европой и Америкой. Старик Патрушев уже полетел окучивать колеблющиеся Алжир и Венесуэлу. Вопрос лишь в том, надо ли африканцам всё это. Так что, в сухом остатке из всей операции Москва может получить лишь сомнительный и временный пиар эффект.

Гораздо очевидней, что в результате этой спецоперации Молдова с Приднестровьем для Москвы будут потеряны с большой кровью и пророссийская партия там никогда больше не появится. Разумеется, этой спецопераций Москва создаст себе ещё одно оправдание войны против Украины и оправдание для наступления по всему восточному фронту, но готова ли она к нему технически. Если готова, то ничто не мешает наступать и без новых оправданий.

Неприятным для Москвы результатом ракетного обстрела Молдовы может стать серия ракетных ударов по зданиям кремля и центрам принятия решений, о чём она хорошо знает. Публикации в СМИ фото поезда путина, жилого комплекса в Валдае для Кабаевой и её детей с фото комнат, и другие "утечки" – это сигналы ей из Вашингтона: мы всё видим и от нас не скрыться. В случае, если перейдёте "красные линии", а в их числе и вторжение в Молдову, то на эти ваши интимные комнаты упадут ракеты.

В Кремле не могут не понимать сигналов. Поэтому 27 февраля подчинили Суровикину всё ПВО, и он в тот же день перевёз дивизион стратегических ракет "Ярс" из Иваново в Москву, что объяснил подготовкой к параду 9 мая. Вероятно, с подготовкой к параду была связана и проверка работы ПВО с закрытием ленинградского аэропорта в Пулково 28 февраля, а также полицейские операции в Геленджике.

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