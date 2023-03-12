Пандемия ковида разоблачила очень фундаментальные противоречия в деле по отношению к жизни как таковой.

У человечества снова появилась надежда, и ее зовут "Украина", говорит Арестович / facebook.com/alexey.arestovich

Три года назад я летел с друзьями в Индию.

На пересадке в Дубае столкнулись две очереди - тысячи людей, летевших из Азии - в масках, рукавицах и даже в специальных защитных костюмах, которые смотрели на нас выпученными глазами, как на сумасшедших, и тысячи нас, летевших в Азию - в шортах, футболках, тапочках, и хохотавших из перепуганных "азиатов", чуть не падая с ног.

Тогда мы еще не знали, что через месяц ВОЗ объявит пандемию короновируса и человечество посыпется.

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То, что мы все поделились относительно ограничений на две огромные группы: категорически "за" и категорически "против" показывает, что пандемия ковида разоблачила очень фундаментальные противоречия в деле по отношению к жизни как таковой:

- свобода или безопасность?

Что приятно поразило воображение?

Две вещи:

- темпы добровольного отказа от главных достояний человечества (прав и свобод);

- темпы, с которыми нам навязали новые обязанности и формы контроля (прививки и допуски).

Оказалось, что очень много людей отягощается избытком свободы и, одновременно, считают, что не бывает достаточной безопасности.

Это, вообще-то, очень плохой признак - лучшая основа для диктатур разного тип - от тупых до цифровых.

Диктатуры всегда торгуют безопасностью - сначала создавая угрозу.

То есть, вопреки многим теориям, свобода вовсе не является непременным стремлением человека.

Скорее, свобода это - избыточная конструкция над темой выживания.

Свобода требует воображения, и конфликт между свободой и безопасностью, это наглядная форма конфликта между материальным и идеальным.

Пандемия показала, что политики, как правило, нацелены на отстающее большинство, чем на стремящееся меньшинство.

Пандемия почти утвердила человечество, в качестве развращенной, перепуганной толпы, и политику - как руководящую силу, радостно лишившуюся морали в пользу материи.

Это был приговор.

Но этот приговор разорвала пополам Украина.

Вопреки общему согласию на нашу гибель, украинцы оказали сопротивление.

Мы начали бороться за ценности в ситуации, которую мир считал безнадежной с материальной точки зрения.

Нам предложили "ковидный выбор":

- откажитесь от свободы в пользу выживания.

Но мы взбунтовались.

Через год после этого нет ковидной истерии, но самое главное - нет больше "ковидного выбора".

Сегодня общее место - это приоритет ценностей над целесообразностью и идеальнонго над материальным.

Человечество перевоспитали за год.

У человечества снова появилась надежда.

И эту надежду зовут "Украина".

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