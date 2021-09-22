У Хьюстона проблемы: почему "Слуга народа" пытается отправить Разумкова в отставку

В кулуарах парламента вновь активизировались слухи об отставке спикера ВРУ Дмитрия Разумкова / УНИАН

Руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко недавно сообщил журналистам, что парламентская фракция пропрезидентской партии пока не инициирует процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности руководителя Верховной Рады, хоть и не исключает такого сценария.

На самом деле, у Банковой в отношении отставки Разумкова чешутся руки уже в течение года. На данный момент очередные разговоры о его возможной отставке спровоцировало совпадение ряда факторов.

Во-первых, Разумков проявляет фронду, хоть и действует так, как и должен действовать спикер парламента.То есть он не хочет нарушать регламент и ломать парламент через колено. И как раз это не устраивает Банковую, которая считает парламент одним из отделов Офиса президента.

Во-вторых, все-таки рассматривается вариант досрочных президентских выборов, а в этом случае на 60 дней президентом по законодательству становится спикер, то есть Разумков. Соответственно, для Банковой это большой риск, связанный с тем, что неизвестно, что в эти дни примет Рада и не выдвинет ли он свою кандидатуру в президенты.

Исходя из этого, Разумков для них неудобен, и Банковой кажется, что Руслан Стефанчук, который, как верный солдат, в этой роли более приемлем. Он и сам искренне считает, что справится с руководством парламентом, но, по моему глубокому убеждению, он явно преувеличивает свои дипломатические и интеллектуальные таланты.

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Читайте такжеДосрочные выборы в Верховную Раду: Разумков раскрыл планы ЗеленскогоПоэтому сейчас СН старается кровь из носу, с нарушением регламента, как действовал Янукович, провести законопроект об олигархах, чем фактически установить авторитарную власть. Понятно, что в парламенте не всем это нравится.

Останется ли Разумков спикером станет ясно уже в ближайшее время, так как на данный момент ситуация с его отставкой осложняется тем, что спикер находится на больничном, а без его присутствия уволить его нельзя.

Судя по инсайдам, есть подозрения, что голосов за отставку действующего спикера нет, даже на случай, если бы Разумков внезапно появился в Раде. Поэтому и пытаются сменить главу аппарата ВРУ на подконтрольного Стефанчуку, что также является нарушением закона, поскольку глава аппарата назначается главой парламента, а не его заместителем.

Такое ощущение, что у Слуг народа "упала планка" - они почувствовали власть и решили, что могут творить что угодно и как им хочется, а не так, как должно быть по закону.

Но даже если Разумкова удастся отозвать, не исключено, что Слугам удастся назначить Стефанчука, ведь есть подозрения, что этого может не произойти, так как он не пользуется авторитетом у парламентариев. Поэтому теоретически возможен вариант, при котором Стефанчук окажется в статусе исполняющего обязанности главы парламента.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда