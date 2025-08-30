Тюрьма народов по-русски: пытки и смерть азербайджанцев в Екатеринбурге

В Екатеринбурге азербайджанцам, погибшим после задержания, отрезали половые органы.

https://opinions.glavred.info/tyurma-narodov-po-russki-pytki-i-smert-azerbaydzhancev-v-ekaterinburge-10693598.html Ссылка скопирована

Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, ru.depositphotos.com

Как установили все экспертизы, арестованным в Екатеринбурге азербайджанцам Гуссейну и Зиядину Сафаровым, действительно были отрезаны половые органы, что, возможно, и послужило причиной смерти.

В Екатеринбурге азербайджанцам, погибшим после задержания, отрезали половые органы.

В Екатеринбурге во время силового рейда погибли братья Гусейн и Зияддин Сафаровы. По словам источника, близкого к Кремлю, после задержания российские силовики отрезали им половые органы.

видео дня

Внутренняя экспертиза в Азербайджане показала, что братьев жестоко пытали, а причиной их смерти стал шок от полученных травм. На фотографии с их телами от местного медиа Minval видны множественные травмы.

"Дружба народов" всегда была брехней.

Царская россия особо в "дружбу" и не играла, при каждом удобном случае напоминая "инородцам" о их второсортном статусе и необходимости подчиняться великороссам.

Определение "тюрьма народов", применительно к россии было не только популярным, но и весьма точным.

СССР, зазвладев ключами от этой тюрьмы напустил сладкого тумана и декларировал "республик свободных союз вековой", а "дружбу народов" так и вообще сделал фишкой гос.идеологии.

Это было абсолютным лицемерием Москвы. Впрочем все "нацмены", страшась танков и расправ - кивали и заискивали.

Но в реальности СССР был такой же точно "тюрьмой народов", как и царская россия.

В 91 году, при первой же возможности, все, кто мог, из этой тюрьмы бежали, проклиная и россию и "союз вековой". Да, несколько обнищавших, запуганных и насильственно деградированных народов не успели вырваться из русского плена. За что и поплатились в 2022-2025 г., когда РФ использовала практически весь их генофонд в качестве окопного мяса.

Подлейшее же высокомерие в неприкосновенности сохранилось с царских времен и облеклось в понятие "чурки".

Ничего экстраординарного в истории с гениталиями братьев Сафаровых нет. Это вымещение той особой злобы, которую и по сей день великороссы, при первом же удобном случае демонстрируют в отношении тех народов, которые считают "сбежавшими рабами".

Конечно, не всех "нацменов" убивают на допросах. Но братья Сафаровы были яркими, храбрыми и полными достоинства людьми. А вот такого россия никогда и никому не прощает. Особенно "инородцам".

Кто такой Александр Невзоров? Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред