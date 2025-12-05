Кремль озвучил две позиции о переговорах

"План Трампа" предусматривает замораживание фактической линии фронта.

Переговоры американской делегации с Путиным, которые продолжались несколько часов, завершились вполне ожидаемо. Кремль озвучил две позиции: компромисс найден не был, но "мирный план" США Путин не отверг.

Изначально предполагалось, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся в Европе с Владимиром Зеленским. Однако позже появились сообщения, что эта встреча отменена, а Россия настаивает на том, чтобы переговорщики вернулись в Вашингтон.

Все происходящее полностью укладывается в логику затягивания времени. Москва не хочет отклонять "мирный план" Трампа, изначальная версия которого выглядела едва ли не написанной в Кремле. Но Путин хочет продолжать войну и считает, что может добиться на земле ещё более выгодных условий.

Особенно это касается ситуации на южном направлении. "План Трампа" предусматривает замораживание фактической линии фронта на этом участке, и именно там российские военные преступники стремятся достичь максимальных результатов. Впрочем, положение на неоккупированной части Донбасса, вокруг которой ведётся дискуссия, их интересует не меньше.

Можно предположить, что Путин сделает всё, чтобы формально не отказываться от переговоров, но продолжать войну как можно дольше.

