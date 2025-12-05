Укр
Кремль озвучил две позиции о переговорах

Леонид Невзлин
5 декабря 2025, 06:10
255
"План Трампа" предусматривает замораживание фактической линии фронта.
Путин, ВСУ
Путин и переговоры / Коллаж: Главред, фото kremlin, Минобороны РФ

Переговоры американской делегации с Путиным, которые продолжались несколько часов, завершились вполне ожидаемо. Кремль озвучил две позиции: компромисс найден не был, но "мирный план" США Путин не отверг.

Изначально предполагалось, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся в Европе с Владимиром Зеленским. Однако позже появились сообщения, что эта встреча отменена, а Россия настаивает на том, чтобы переговорщики вернулись в Вашингтон.

Все происходящее полностью укладывается в логику затягивания времени. Москва не хочет отклонять "мирный план" Трампа, изначальная версия которого выглядела едва ли не написанной в Кремле. Но Путин хочет продолжать войну и считает, что может добиться на земле ещё более выгодных условий.

видео дня

Особенно это касается ситуации на южном направлении. "План Трампа" предусматривает замораживание фактической линии фронта на этом участке, и именно там российские военные преступники стремятся достичь максимальных результатов. Впрочем, положение на неоккупированной части Донбасса, вокруг которой ведётся дискуссия, их интересует не меньше.

Можно предположить, что Путин сделает всё, чтобы формально не отказываться от переговоров, но продолжать войну как можно дольше.

О персоне: Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

